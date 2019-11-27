Нелегальные производители метамфетамина в Чехии – проблема не теряет актуальности

В объединенной Европе, как сказано в отчете агентства Europol, на черном рынке ежегодно продаются и покупаются нелегальные наркотики на общую сумму около 30 миллиардов евро. Большая часть оборота приходится на марихуану – около 300 миллиардов крон (11,5 миллиарда евро), что составляет 40%. На втором месте кокаин, около 30%, а далее в отчете указан героин и иные виды опиатов – четверть общих объемов оборота нелегального рынка. Эксперты обращают внимание на возрастающую доступность запрещенного «товара».

Чешская Республика вниманием в отчете Europol не обделена. Страна в нем фигурирует в качестве источника метамфетамина – первитина. Это ее специфика.

«Главным показателем, с которым связана большая часть рисков медицинского, социального и криминального характера, является нелегальное производство метамфетамина – чешского первитина. Причем в этом случае мы влияем также на другие страны, ибо часть производителей главную часть своего «продукта» реализуют на внешнем рынке. Что касается наркотиков, то первитин – это первостепенная проблема Чехии», – комментирует Якуб Фридрих, глава Национального антинаркотического центра.

Почти половина случаев, которые расследуют криминалисты этой структуры, касается именно нелегального производства первитина. Еще 40% уголовных дел связано с выращиванием и распространением конопли.

По количеству нелегальных метамфетаминовых лабораторий Europol причисляет Чехию к числу крупнейших в ЕС источников этого вида наркотиков.

«По раскрытым нелегальным лабораториям Чешская Республика лидирует, однако, все выглядит несколько иначе, если учесть объемы производства», – обращает внимание Якуб Фридрих.

В большинстве случаев речь идет о мелких нелегальных метамфетаминовых лабораториях. Главный «авторитет» в этой сфере себе все-таки заработали балканские государства и Голландия. Большая часть метамфетамина в Европу, как показывает статистика, поступает из этих регионов.

