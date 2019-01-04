Некоммерческие организации: правительство медлит с антикоррупционным законодательством

Защитить работников, не побоявшихся заявить о коррупционном или противозаконных деяниях, должен был специальный закон. Его разработка фигурирует в списке приоритетных задач коалиционного правительства, обозначенных в программном соглашении.

Не готов также закон о государственных заказах. По мнению Давида Ондрачки, главы некоммерческой организации Transparency International, старания правительства на антикоррупционном поприще оставляют желать лучшего.

«Антикоррупционные меры явно не занимают лидирующие позиции в списке приоритетов данного правительства, а если и лидируют, то только на вербальном уровне. Реально, кабинет министров удерживает статус-кво, или озвучивает предложения, которые по сути своей даже опасны. То есть, как об «антикоррупционном», о нем явно вспоминать не будут».

С критикой со стороны Transparency International не согласен пресс-секретарь Минюста Владимир Ржепка, который подчеркивает, что проект закона о защите заявителей о коррупции будет принят правительством на рассмотрение не позднее конца января.

«В декабре 2018 года кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Палату депутатов проект закона о Высшем контрольном управлении. Далее был разработан проект поправки закона о лоббизме. Правительство его получило 27 декабря»,- заявил Ржепка.

Правительство также согласовало правила, по которым будут отбираться кандидаты на ведущие должности в органы государственных предприятий. Йозеф Карлицки из организации «Реконструкция государства» утверждает, что этого – мало.

«Только это и удалось сделать. Долгосрочных планов у правительства нет. В программном соглашении упоминаются в качестве потенциально коррупционных сферы предоставления субсидий, получения госзаказов и управления государственными предприятиями. Кстати, эти области считает наиболее проблематичными также Информационная служба безопасности. Тем не менее, по данным направлениям у кабмина никаких предложений нет».

Комментатор «Чешского радио» Радко Кубичка напомнил о том, что Андрей Бабиш в начале своей политической карьеры с организациями наподобие «Реконструкции государства» тесно сотрудничал.

«Сотрудничество с ними постепенно прекратилось. Правительство свернуло на заезженную колею, как и предыдущие кабинеты министров. Некоторые вопросы теперь не настолько популярны, как в момент становления Андрея Бабиша».