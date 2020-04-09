Недостроенный храм. Тысячелетняя загадка пражского Вышеграда

Сейчас ученые готовят к изданию две публикации, посвященные последним археологическим находкам, сделанным в стенах этой крепости. В 2018 году археологи изучали сохранившийся фундамент храма, относящейся к X–XI веку, который собирались возвести неподалеку от дошедшей до нас базилики св. Лаврентия. Однако этот собор так никогда и не был построен...

«Представьте план в виде прямоугольника, из которого на северной, восточной и южной стороне выходят полукруглые выступы – абсиды. Такая форма с тремя абсидами называется триконх. Это примерно 1000 год. Для чешской архитектуры того периода это совершенно необычный тип храма. Он был известен в других регионах Европы, например, в Придунайской области – сегодняшней Венгрии, во Франции. Однако наибольшее число таких храмов было обнаружено в Средиземноморье. Так что такая форма постройки может свидетельствовать о контактах с другими странами. Его вторая особенность – величина, достигавшая примерно 300 квадратных метров, что позволяет его отнести к крупнейшим на территориях западных славян. И это тоже необычно, поскольку указывает на очень масштабное и амбициозное строительство, и неясно, почему этот храм начали возводить на Вышеграде, а не в Пражском Граде, поскольку тот был центром власти чешских земель. С нашей точкой зрения, это указывает на то, что уже около 1000 года Вышеград должен был играть некую особую роль», – рассказывает сотрудник Института Археологии чешской Академии наук Ладислав Варадзин.

Триконх, который должен был превзойти размерами ротонду св. Вита

По своим размерам храм должен был примерно на 40% превосходить ротонду св. Вита, которая в тот момент возводилась в Пражском Граде. Напомним, что на месте сегодняшнего собора св. Вита, чье строительство начал в XIV веке король Карл IV, ранее находился храм-ротонда. Считается, что ее построил князь Вацлав для хранения мощей – десницы святого, подаренной чехам королем Генрихом Птицеловом.

Итак, примерно в это же время на другом берегу Влтавы начинается строительство более крупного храма, который обещал стать для своего времени самым большим в регионе сакральным сооружением. Как сказали бы сейчас, это был проект государственного масштаба — приказ о возведении такого храма мог отдать только князь. Почему, этого не произошло, остается лишь гадать.

«Был построен только фундамент, который законсервировали строительным раствором так, чтобы в будущем продолжить работы по возведению сооружения. Однако, как показали наши исследования, строительство надземной части так никогда и не было осуществлено. С одной стороны, это печально, однако чрезвычайно интересно с исторической точки зрения. В то время как концепция постройки указывает, как уже говорилось, что это был необыкновенно амбициозный проект, его сворачивание говорит о каких-то скрытых процессах, о которых мы ничего не знаем. Монарх – а только он мог возводить такой храм – должен был для этого поменять свою точку зрения. Или один правитель должен был умереть и на смену ему прийти другой, который уже не хотел продолжать строительство. В любом случае, это говорит о каком-то событии, относящемся к раннему периоду чешского государства», – считает археолог.

Остается невыясненным, почему такой храм возводился на Вышеграде, а не в Пражском Граде, который тогда являлся центром княжеской власти Чешских земель. Вероятно, нам сегодня известно далеко не все о том, какую роль тысячу лет назад играла крепость.

Для кого плавили золото?

Еще одним доказательством важного значения Вышеграда служит обнаружение на его территории фрагментов плавильной мастерской. На ее следы современных археологов вывели более старые раскопки, которые проходили на территории крепости начиная с 1924 года. В старых ящиках ученые обнаружили собранные ранее обломки древней керамики.

«Долгое время эти археологические находки не изучались, и это сделали уже мы. Мы выяснили, что в этих старых трухлявых ящиках находятся осколки керамики, которые подвергались воздействию высоких температур, при которых плавили благородные металлы. Именно они приварились к поверхности керамических обломков. Это было, главным образом, серебро, но еще т золото и другие металлы», – рассказывает Ладислав Варадзин.

Просмотрев сопроводительную документацию к этим артефактам, ученые установили место, где этих находок было сделано наибольшее количество. Там они провели археологическое зондирование почвы.

«Примерно в двух метрах под сегодняшней поверхностью почвы мы нашли фрагменты этой мастерской, которая была, вне всякого сомнения, гораздо больше. Там мы нашли кусочки золота, обломки керамики с наплававшимся на них серебром и другими благородными металлами. Интересно, что эти находки тоже относятся примерно к 1000 году. Таким образом, уже два важнейших открытия – костел и мастерская обработки металлов свидетельствуют о том, что Вышеград в ту далекую эпоху занимал исключительное место», – подчеркивает археолог Ладислав Варадзин.

Вышеградский капитул в прямом подчинении Святого Престола

Ученый напоминает, что в 2020 году Вышеград отмечает знаковый 950-летний юбилей – к 1070 году относится первое упоминание о возведении здесь храма Вышеградского капитула. В 1070 году князь Вратислав II перенес свою резиденцию в Вышеград, где учредил независимый Вышеградский капитул, подчинявшийся напрямую Святому Престолу в Риме. На этот шаг правитель пошел из-за конфликта со своим братом — епископом Праги Яромиром, чью власть князь хотел таким образом ограничить. За свою независимость капитул платил Папе Римскому двадцать гривен серебра в год.

Папа Александр II утвердил создание капитула и предоставил его членам право носить сандалии и митру. Независимость Вышеградского капитула от Пражской епархии и его прямое подчинение Римской курии было подтверждено в 1144 году Папой Луцием II и просуществовало вплоть до 1763 года.

С момента своего основания и до 1420 года Вышеградский капитул занимал уникальное положение – ему позволялось проводить особые праздничные богослужения, поддерживать связь не только с Римом, но и другими религиозными структурами за рубежом, а его настоятель занимал высокую должность королевского канцлера. В первой четверти XV века позиции Вышеградского капитула подорвало наступление гуситского реформаторского движения.

Королевский коллегиальный капитул свв. Петра и Павла, объединяющий священников, которые проводят службы в вышеградском соборе, существует и в наши дни. В честь юбилея Вышеграда в августе 2020 года запланировано проведение конференции на тему княжеских резиденций в Европе.

Вышеград – древнее городище и крепость на территории Праги, на скале на правом берегу Влтавы. Основателем Вышеграда считается легендарный князь Крок. Историки датируют появление Вышеграда второй половиной Х века. Рядом с неоготическим собором свв. Петра и Павла находится некрополь Славин, где похоронены знаменитые чешские политики, ученые, музыканты и писатели.