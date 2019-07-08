Неделя под водой с аквалангом и кружкой пива

Эксперимент Czech Aquanaut: OneWeek проводится в поселке Словенице, неподалеку от города Чешские Будеёвице. Помимо ряда научных задач, водолазы поставили своей целью побить национальный рекорд непрерывного нахождения под водой, который сегодня составляет четыре дня.

3 июля, в 12 часов 7 минут, преподаватель Карлова университета Давид Вондрашек и его коллега Вацлав Габриэл, облаченные в водолазные костюмы, опускаются на глубину десяти метров, где для них приготовлена специальная кессонная кабина.

Переезд на место жительства под воду предваряли долгие сборы. Давид Вондрашек – опытный акванавт-рекордсмен, ранее находившийся под водой четыре дня, демонстрирует корреспонденту «Чешского Радио» свой «чемоданчик»: «Здесь у меня приготовлена одежда, спальный мешок, подушки, чтобы было на чем спать, и вещи, в которые я смогу переодеться».

Однако не будем забывать, что эксперимент проводится не где-нибудь, а в Чехии, так что без пива он не обойдется. «В свободное время мы будем играть в карты и пить пиво», – рассказывает Вацлав Габриэл. Составной частью эксперимента станут наблюдения за потреблением под водой этого пенного напитка, причем в розлив.

В экипировке водолазов присутствуют и теплые носки. Вацлав Габриэл поясняет, зачем они нужны: «Температура перед входом в кессонную камеру – около 10–11 градусов, что довольно холодно и не слишком приятно. Однако в самом кессоне температура должна составлять от 16 до 18 градусов».

Пресс-секретарь проекта Иржи Соучек поясняет: «У подводников будет с собой еда, гамаки и спальные мешки, чтобы под водой им было достаточно комфортно, а также научное оборудование, поскольку перед ними стоят технические и исследовательские задачи». Неделя – достаточно долгий срок, и кессонная камера выглядит как хорошо обставленная миниатюрная квартира, где есть источник энергии и даже wi-fi. Вацлав Габриэл рассказывает о своем временном жилище: «По сути, это трехкомнатная квартира в домике с кухней-гостиной, находящаяся как бы на втором этаже. Диаметр камеры 2,5 – 3 метра, а высота – около шести, и эти этажи разделены на двухметровые отсеки».

Каждый день команда чешского «Наутилуса» будет принимать у себя гостей. «По моим предположениям, утром будут приходить три-четыре человека, а остальные – после полудня. Между визитами мы должны будем выходить из камеры «на прогулку» – разумеется, в водолазных костюмах, однако подниматься на поверхность не имеем права», – объясняет Вондрашек.

При этом, по его словам, цель проекта – не только посмотреть, как поведет себя организм человека, пробывший неделю на 10-метровой глубине. Есть у исследователей и другие задачи: «Мы хотим попробовать осуществить в таких условиях 3D-печать, будем наблюдать за ростом растений, пробовать различную пищу, которая будет саморазогреваться».

Остается добавить, что за прохождением эксперимента наблюдает целая команда специалистов на берегу, которые снимают информацию с приборов и занимаются технической поддержкой. Если все пойдет удачно, на поверхность Давид Вондрашек и Вацлав Габриэл поднимутся 10 июня, около полудня.