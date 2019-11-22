Небесная лестница из молитвенника короля Ладислава

Лестница связана с одухотворенной символикой, поиском Бога

«Экспозиция «Небесная лестница» в Национальной библиотеке Клементинум является продолжением более чем столетней традиции презентации редких оригиналов, которые находятся в хранилищах этой библиотеки. Moлитвы понимались как отдельные ступени лестницы, по которых душа поднимается в небо, а сама лестница как понятие, связанное с одухотворенной символикой, поиском Бога. Молитвенники ранее составляли значительную часть книжных собраний»,

– пояснил ее директор Maртин Коцанда.

Рукописи являлись фамильными ценностями, передавались из поколения в поколение, а оформление фолианта иллюминированной росписью, инициалами, орнаментом, с изысканным тиснением серебром и золотом служило доказательством высокого общественного положения и значительности их владельцев. Свидетельством тому являются и такие экспонаты как «Книга молитв Яна из рода Рожмбергов», созданная еще до 1454 года.

Возвращаясь к сновидению Иакова

Иллюминaции изображали молодого монарха в самых разных ситуациях, были для него пособием, как вести благочестивую жизнь, молиться, учиться и не в последнюю очередь подавать милостыню.

– Почему выставка получила название Небесная лестница, и отсылает ли оно к ветхозаветному рассказу о лестнице из сна Иакова, пророчеству о приходе на землю Христа?

– Мы использовали название одной из старых рукописей второй половины XV века, известной в латинской версии как Scala coeli, что в переводе значит «Лестница в небо». Это образная характеристика богослужебных книг и понимания сути молитвы как таковой. Она имеет прямое отношение к сновидению Иакова, в котором Ангелы Божьи восходят и нисходят по лестнице, верх которой касается неба. В средневековье эта лестница представлялась примером благочестивого образа христианской жизни, наполненной молитвами, деяниями милосердия, глубоким смирением.

Главной темой выставки является общность требников, молитвенников периода позднего средневекового книгопечатания. Хочу обратить внимание на то, что наряду с семью оригиналами рукописей мы выставляем редчайшее издание – подобие молитвослова, дошедшего нам из XVI века.

– рассказала Radio Prague International сотрудница Национальной библиотеки Рената Moдракова, специалист по средневековым рукописям.

Посетители смогут увидеть «Бревиарий Лобковица» (Lobkovický breviář) 1494 года, Český žaltář 1515 года, иллюминированный «Сад души» (Hortulus anime) 1533 года, а также молитвослов короля Богемии и Венгрии Ладислава Погробека по прозвищу «Постум», что на латыни означает Посмертный.

Выставка будет открыта в Клементинуме лишь в субботу и воскресенье, 22 – 23 ноября, с 10 – 18 часов. Вход свободный.

Молитвенник Orationale regis Ladislai Posthumi (1450–1453, 1453–1457 гг). служил ему по прямому своему назначению. Однако благодаря книжным миниатюрам, которыми манускрипт был богато украшен, молодой король, убеждены историки, также усваивал нравственныe правила.

По мнению экспертов, Ладислав изображен в молитвослове очень верно: русоволосым, бледноликим – очень светлая кожа, видимо, была результатом болезни, которой он страдал. Умер он в молодом возрасте от лейкемии, как стало известно лишь в XX веке благодаря исследованиям чешского профессора антропологии Эмануэля Влчека. Последние месяцы жизни провел в Праге, так и не успев жениться на дочери французского короля Карла VII и не оставив после себя потомков.