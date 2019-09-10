Неанонимные алкоголики: они сказали сливовице «нет»

Традиция съездов насчитывает тридцать лет

В центре лечения алкоголизма Психиатрической больницы, расположенной на юге Чехии в местечке Червены Двур (составная часть Хвалшин) вот уже тридцать лет проводятся встречи. Здесь с нынешними пациентaми центра делятся пережитым бывшие клиенты, победившие алкогольную зависимость – часто они приезжают на эти встречи со своими семьями. Сверху с балкона лечебницы видно, что на парковке теснятся не менее двухсот машин.

– Неужели столько участников ежегодно приезжают на эту встречу? Вопрос главврачу Иржи Дворжачеку.

– Да, на последние съезды, как мы их называем, приезжает много народу. Mы уже привыкли, что на последние встречи приезжает от семисот пятидесяти до восьмисот человек,

– сообщил «Чешскому Радио» Иржи Дворжачек.

– Почему вы решили организовывать такие съезды ежегодно?

– Потому что они имеют смысл – для нынешних наших пациентов это совершенно убедительная иллюстрация, что можно не пить, и абстиненты вовсе не обязательно являются какими-то полными аскетами, так называемыми беднягами, лишенными всего. Они живут вполне полнокровной жизнью. Мы организовываем эти встречи как ради нынешних, так и ради бывших клиентов, так как по прошествии лет многие уже недооценивают, какие большие усилия этим людям пришлось приложить в данной борьбе, считая это уже само собой разумеющимся. А также ради самих себя, чтобы вновь убедиться в том, что наша работа нужна и почерпнуть энергию. Приехал в Червены Двур также семидесятилетний Иван Штублайтер, выходец из Словакии с многолетним стажем абстинента, который избавился от зависимости именно в местной больнице. В настоящее время он проживет в чешском Либереце.

– У меня была алкогольная зависимость, но вот уже сорок пять лет и семь месяцев я совершенно воздерживаюсь от горячительных напитков. В больницу Червены Двур я попал в феврале 1974 года, здесь и началась моя новая жизнь.

– Какие чувства вызывает у бывшего пациента возвращение в эти места?

– У меня такое ощущение, как будто я спустя сто лет возвращаюсь в родное гнездо и вижу, как много здесь изменилось к лучшему. Одновременно, однако, меня очень удручает, сколько молодых людей сейчас находится здесь на антиалкогольном лечении. Когда здесь лечился я, возраст самых молодых пациентов был свыше тридцати. А сейчас лечатся и ребята в возрасте до двадцати двух –двадцати пяти лет, что вызывает у меня чувство глубокого сожаления.

Oрганизация встреч с участием сотен пациентов и их семей стала настолько трудоемкой для сотрудников учреждения, что уже усложняет соблюдение правил внутреннего распорядка больницы. Поэтому на данный момент было принято решение проводить подобные встречи не раз в году, а раз в несколько лет.

Консультационные центры Prevent

Люди, страдающие от зависимостей, кроме стационарного лечения, могут выбрать амбулаторное. В нескольких чешских городах, помимо прочих учреждений, работают консультационные центры адиктологической медицины Prevent. Здесь специалисты также предлагают довести лечение до выздоровления посредством проведения индивидуальной, парной и групповой терапии.

«Два таких консультационных центра открылись и при Психиатрической больнице Червены Двур. К услугам наших центров прибегает около пятидесяти клиентов. Поскольку таковых наблюдается недостаток, люди приезжают к нам за помощью издалека», - рассказал Иржи Дворжачек.

«Ограничить рекламу на табак и алкоголь в Интернете, на радио и телевидении»

Одним из средств борьбы с алкогольной зависимостью в Чехии, как и у табачных изделий, должно стать ограничение рекламы.

– Мы стремимся к тому, чтобы меры по ограничению рекламы на спиртные напитки походили на меры, введенные в отношении табачных изделий. Это означает, что реклама на крепкие напитки может размещаться только непосредственно в местах их продажи. В телеэфире полностью запрещена реклама на табак. В отношении алкоголя мы считаем возможным введение ограничение времени показа рекламы – только с 22.00»,

– сообщила национальный координатор политики по борьбе с наркотиками Ярмила Ведралова. Mинистр здравоохранения Aдам Войтех планирует до конца 2019 года представить законопроект об ограничении рекламы на табак и алкоголь в Интернете, на радио и телевидении».