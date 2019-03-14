НАТО глазами обычных чехов

Референдум о вступлении Чехии в НАТО. Отношение к бомбардировке Югославии

Интервенция сил альянса против суверенной Югославии была призвана воспрепятствовать расширению и углублению гражданской войны в Косово и заставить представителей Югославии остановить наступление сербских вооруженных сил на косовских албанцев. 62% респондентов из числа жителей Чехии двадцать лет назад опасались перерастания косовского кризиса в военный конфликт, который стал бы прямой угрозой безопасности Чешской Республики. Данные опасения высказывали прежде всего люди старше 55 лет и лица с низшим уровнем образования.

33% участников опроса придерживались мнения, что Чехия как государство-член НАТО обязана была сделать ради разрешения конфликта гораздо больше, нежели перебросить полевой госпиталь в эпицентр военных действий, против были 67% респондентов. Какого мнения по этим вопросам придерживаются участники нашего блиц-опроса?

– Думаю, что референдум о вступлении Чехии в НАТО проводить не стоило. Другой возможности у такой небольшой страны как Чехия, нежели войти в альянс, по-моему, просто не было. Я не разделяю и точки зрения тех, кто протестовал против военной операции НАТО против бывшей Югославии практически сразу после вступления нашей страны в альянс. Если мы уже решили принять сторону альянса, то должны быть последовательны и следовать выбранному направлению,

– уверен 48-летний пражанин, инженер-проектировщик Властимил Дворжак.

– По моему мнению, референдум в данном случае был действительно не обязателен. Главное, что у нас в Чехии сейчас никто не воюет, как в других странах. Что касается оценки деятельности Альянса в целом, я не особо слежу за динамикой мнений наших сограждан и не углубляюсь в эту проблематику. Мне самому сложно дать однозначную оценку той же миссии НАТО в Афганистане, о которой и у нас велись споры,

– признается 30-летний Якуб из Северной Чехии, сотрудник в сфере горнодобывающей промышленности.

«Самостоятельно решить вопрос обороны мы не можем»

Недавно переехавший из Пльзеня в Прагу 35-летний Якуб Прохазка считает, что преимущества вступления явно перевешивают минусы, однако не скрывает, что с некоторыми действиями партнеров по альянсу он не может отождествиться.

– Я, по большей части, положительно оцениваю наше полноправное членство в Североатлантическом альянсе. Одновременно, что касается бомбардировки Косово силами НАТО, у меня есть претензии к союзникам по этому поводу.

– Наша страна накопила немалый исторический опыт в период Первой республики, ЧССР и Федеративной Чехословацкой Республики, а ее население испытало тяготы Первой и Второй мировых войн. Поэтому, думаю, хорошо, когда мы примыкаем к более могущественной державе, так как самостоятельно решить вопрос обороны мы не в состоянии,

– говорит следующий из числа мини-опроса Вацлав Гунячек.

«Нас избавили от обязательного призыва в армию»

Что думает по этому поводу представитель более молодого поколения?

– Меня лично этот вопрос не очень волновал и был значим лишь в том смысле, что мне уже не пришлось идти в армию. Мое поколение было избавлено от обязательного призыва на военную службу, так как в Чехии сформировали профессиональную армию. И если именно этим мы обязаны вступлению в НАТО, то признаюсь, что лично я таким положением дел удовлетворен,

– говорит прошлогодний выпускник технического вуза, житель столичного пригорода Павел Косатик. Он признается, в целом «не питает к политике особых эмоций, будучи уверен в надежности функционирования демократических институтов в Чехии». По словам Косатика, такое же мнение по поводу отмены призыва разделяет большинство его сокурсников и друзей.

В течение последних двадцати лет в результате преобразований в вооруженных силах Чехии произошло существенное сокращение кадрового состава армии. Ее ряды были вынуждены покинуть тысячи военнослужащих, как и гражданских работников. Одновременно с этим произошло упразднение тысяч вакантных мест. В связи с этим участники дискуссий в сетях и отечественных СМИ нередко задаются вопросом, целесообразно ли было упразднять некоторые подразделения Чешской армии и снижать таким образом уровень ее боеспособности.

– У меня сложилось впечатление, что боеспособность нашей армии на сегодняшний день выше, чем до вступления в НАТО. Думаю, что решение перевести армию Чехии на контрактную основу, несмотря на то, что тем самым численность солдат снизилась, было верным. Вообще, более низкое число хорошо подготовленных профессионалов более эффективно, чем высокое число людей с явно недостаточной подготовкой, которую они проходят в течение лишь нескольких месяцев – такой вариант предлагали некоторые политики. Такие кадры не способны отразить серьезную атаку, на этот счет не стоит обманываться,

– полагает Якуб Прохазка.

К перспективе дальнейшего расширения НАТО

Как участники опроса оценивают перспективу дальнейшего расширения НАТО на восток?

– В целом я согласен с расширением альянса, однако союзникам следует взвесить, с кем они намерены сотрудничать, на чьей именно стороне находятся потенциальные наши партнеры. Если говорить, например, об отношении к Турции, возникает вопрос о нынешней ориентации Анкары: «Правильно ли, что Турция, чей боевой потенциал считается вторым по силе в натовском блоке, присоединилась к НАТО?». И поэтому, когда разговор заходит о вступлении не соблюдающей основных демократических принципов Турции в Евросоюз, у меня, признаюсь, мурашки бегают по спине.

– Mне кажется, что расширение НАТО должно-таки иметь свои границы, так как может случиться, что вскоре в этот военный блок вступит большинство. В таком случае, как и в ряде других перегибов, перегрузка чревата повышением напряжения. Именно в этом я вижу вполне реальную угрозу чрезмерного расширения альянса,

– поделился своим мнением с «Радио Прага» 40-летний госслужащий Вацлав.