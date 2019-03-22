Насущные проблемы виртуальной отрасли

«Когда мы выпускали свою игру, то ожидали, что, подобно нашим конкурентам, продадим лишь несколько десятков тысяч экземпляров. Однако за 10 месяцев мы распродали более миллиона игр. Если соотносить с объемом рынка, то это экстремально много», – говорит Ян Илавский, автор игры виртуальной реальности «Beat Sebar».

Успех игры, в которой участник должен рассекать виртуальным мечом летящие на него разноцветные кубики, далеко не единственный успешный пример.

Выпущенную в феврале 2018 года игру «Kingdom Come» за первые два дня продаж купило 500 тысяч человек. Всего же к сегодняшнему дню было продано около двух миллионов экземпляров. Разработка «Kingdom Come» финансировалась крупным инвестором, а также за счет краудфандинга.

«Мы начинали в кризисном 2009 году. Найти инвестора тогда было очень сложно. Нам помог случай. Просто все члены группы уже в своем портфолио успешные проекты, что стало гарантией для инвестора», – комментирует автор игры Даниэль Вавра.

Развитие отрасли притормаживает отсутствие государственной поддержки, считает Павел Барак, председатель «Ассоциации чешских разработчиков игр»: «Например, можно себе представить, что у нас будет некая платформа поддержки для начинающих компаний. Она могла бы подстраховывать их, выступая в роли инвестора и предоставляя базовые средства».

Еще одна проблема – недостаток квалифицированных кадров. В настоящее время в отрасли разработок видеоигр трудится около 1500 человек. Недостает, как минимум, еще двухсот специалистов. В первую очередь нужны аниматоры.

«Для разработки «Kingdom Come», по изначальному плану, необходимо было набрать пятьдесят человек. Это у нас заняло целый год. Наш отраслевой рынок трудовой силы абсолютно не развит. Работает лишь несколько компаний, специализирующихся на видеоиграх. Людей мало. Все это нас это серьезно сдерживало в работе. Кроме того, чтобы набрать людей, их еще необходимо и обучить. Они же ничего не умеют. В течение нескольких месяцев мы здесь работаем, по сути, как в школе», – подчеркивает разработчик «Kingdom Come» Даниэль Вавра.

Разработчиков видеоигр в Чехии обучают в трех университетах. Соответствующая специализация, например, есть на Физико-математическом факультете (пражский Карлов университет). К сегодняшнему дню здесь было выпущено только пять специалистов. Дизайну видеоигр с будущего года намереваются обучать и на Кинофакультете в Праге.