Наследие профессора Рудольфа Едлички – всесторонняя помощь больным детям

20 февраля 1869 году в городе Лыса-над-Лабем в семье врача родился Рудольф Едличка. Докторами были его дед и отец, так что он с детства знал, кем хочет стать, когда вырастет. Рудольф Едличка окончил Медицинский факультет Карлова университета, на практике был в Вене и Зальцбурге. Через несколько лет он вернулся в Прагу, где занимался не только врачебной практикой, но и исследованиями в области медицины. Рудольф Едличка прославился в первую очередь как основатель знаменитого Исследовательского института для детей с ограниченными возможностями в Праге в Вышеграде. Главная цель данного института – не только оказание медицинской помощи, но и социальная поддержка и интеграция инвалидов в повседневную жизнь. Кроме того он был первым чешским врачом, который проводил эксперименты с рентгеновскими лучами, новатором в области внедрения новых методов лечения. Подробнее о жизни и работе профессора Едлички в интервью чешскому радио рассказал один из педагогов Института им. Едлички Радек Мусилек:

— Профессор Рудольф Едличка был многопрофильным врачом и меценатом. Он долгое время сам финансировал исследовательскую деятельность своего Исследовательского института, приобрел несколько земельных участков для больницы, был главой Союза по лечению больных рахитом и инвалидов. Он способствовал развитию исследовательского института для детей с ограниченными возможностями, где больным оказывали всестороннюю помощь – не только с медицинской точки зрения, но и с социальной – здесь дети-инвалиды могли получить образование, медработники и воспитатели старались помочь им с развитием обычных (для здорового человека) навыков, старались повысить качество жизни детей-инвалидов, помочь в интеграции в общество. Из первоначальной, очень простой идеи по созданию больницы для детей, он создал целый проект, который и по сей день продолжает развиваться. Кроме того, он основал Пражский санаторий, который в те времена славился одним из самых передовых оборудований во всей Австро-Венгрии. Сегодня здесь располагается роддом района Подоли.

Работа и исследования профессора Едлички была крайне многогранны. Например, он стал основателем чешской рентгенологии, радиологии и реабилитации. Труды немецкого ученого Вильгельма Конрада Рентгена, открывшего в 1895 году рентгеновские лучи, очень сильно повлияло на развитие науки на рубеже XIX-XX веков. Эксперименты и исследования с использованием данного вида лучей помогли получить новые сведения о строении твердых веществ. Вследствие этого ученые пересмотрели целый ряд положений классической физики, а уже через несколько лет рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. Рудольф Едличка стал одним из первых докторов в мире, которые начали работать с этой новой технологией.

— Он стал первым врачом Австро-Венгерской империи, кто стал проводить эксперименты, а вскоре и работать с рентгеном. Данное оборудование он приобрел уже через несколько месяцев после революционного медицинского открытия профессора Рентгена, – добавил Радек Мусилек.

Тем не менее, работа с рентгеном, вероятно, значительно сократила жизнь профессора Едлички. Поскольку это было совершенно новым открытием, никто еще не подозревал об опасности, которую могут собой представлять рентгеновские лучи, а радиоактивность и ее негативное влияние на организм человека были открыты и изучены намного позже. Подробнее рассказывает Радек Мусилек:

— К примеру, он проверял интенсивность излучения, положив под аппарат собственную левую руку. Он использовал его очень интенсивно, в первую очередь из-за отсутствия информации о побочных эффектов данных лучей на организм. Когда он делал рентген детям (а делать он его мог несколько раз в день) он сам держал ребенка, стоя прямо у аппарата. Из-за того, что его руки подвергались частому облучению, у него началось патологическое разрушение тканей и ему пришлось ампутировать несколько пальцев на левой руке. В конце концов у него остались только большой и указательный пальцы, тем не менее, он продолжал оперировать при помощи специально изготовленных хирургических инструментов.

Профессор Рудольф Едличка умер достаточно рано – ему было 57 лет. Однако за свою жизнь он участвовал во многих исследованиях и реализовал множество проектов в самых разных сферах. О жизни профессора рассказал Радек Мусилек:

— Кроме основания Исследовательского института и некоторых других медицинских центров, он активно участвовал в социальной и политической жизни страны. Например, Рудольф Едличка стал участником войны на Балкане, где – несмотря на свою должность профессора – работал как обычный полевой врач на территории Сербии. Он лечил не только солдат австро-венгерской армии, но и сербов, хотя они и не были союзниками.

Исследовательский институт им. Едлички в прошлом году отпраздновал свой 105-й день рождения. За эти годы комплекс был расширен до пяти зданий. В настоящее время там проводится реабилитационная, образовательная и социальная помощь для более двухсот детей. А имя профессора Рудольфа Едлички, благодаря которому вот уже более столетия дети и подростки с ограниченными возможностями могут не только избавиться от боли, но и жить максимально полноценной жизнью, известно во всем мире.