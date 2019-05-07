Насколько успешны просители убежища в Чехии?

Согласно данным европейского агентства Eurostat, чешские госорганы в прошлом году отказали 90 процентам просителей убежища, предоставив международную защиту лишь 155 иностранцам. Это один из самых низких показателей среди стран Евросоюза. Чешское Министерство внутренних дел, однако, отказывается от упрощенной трактовки, что законы страны слишком строги. Просто в Чехию едут иностранцы из потенциально менее опасных регионов - таких как Украина и Куба.
«Просители убежища выбирают Чехию по ряду причин. Одна из них – низкий языковой барьер, по этой причине к нам часто обращаются граждане Украины и других бывших республик СССР. Большую роль играют также родственные связи. Если кто-то из окружения просителя убежища уже проживает на территории нашей страны, он обычно старается попасть именно к нам», - рассказывает Гана Франкова из Организации помощи беженцам, объясняя заодно мотивацию людей, решивших покинуть навсегда родную страну.
«Причины, по которым они просят убежища тоже самые разные – часто это опасная обстановка на родине. Соискатели убежища также заявляют о преследовании из-за своих политических убеждений, вероисповедания или из-за их сексуальной ориентации».
Согласно данным, опубликованным Eurostat, в Швейцарии статус беженца получают 90 процентов соискателей, в Бельгии – 51 процент просителей, а во Франции - 28 процентов. В Чехии процедура получения убежища заканчивается успехом лишь в 11 процентах случаев. Чем это вызвано? В чешскую миграционную службу обращаются нестандартные просители убежища.
«Если судить по графе «национальность», то просители убежища в Чешской Республике значительно отличаются от соискателей в других государствах Евросоюза. В 2018 году в странах ЕС попросили убежища 580 тысяч человек, чаще всего ими оказались выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака, которые согласно международным параметрам действительно относятся к группе лиц, подверженных наибольшему риску. Что касается Чешской Республики, представители этих трех государств в общей сумме составили лишь 7,5 процента из тех, кто в Чехии подали заявление о предоставлении убежища. Большинство соискателей международной охраны в нашей стране - это украинцы (25 %), далее граждане Кубы, Грузии и Армении», - сообщил в интервью «Чешскому Радио» пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка, напомнив также о том, что многие соискатели убежища попадают в Чехию легальным путем и до момента подачи заявления пребывают на территории страны довольно длительное время, в отдельных случаях это и годы.
Таким образом, они лишь пытаются легализовать свой статус в ЧР после истечения срока визы или в случае, когда выясняется, что они находятся в стране без должного на то основания.
Пресс-секретарь МВД приводит еще один немаловажный факт: «Несмотря на
то, что многие просители подают заявление о предоставлении
международной защиты в Чешской Республике, на самом деле они
направляются в страны Западной Европы. В прошлом году так поступили
граждане Кубы и Армении, обратившиеся к чешским властям в транзитной
зоне международного аэропорта с целью получения свободного доступа в
страны Евросоюза».
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