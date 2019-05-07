Насколько успешны просители убежища в Чехии?

«Просители убежища выбирают Чехию по ряду причин. Одна из них – низкий языковой барьер, по этой причине к нам часто обращаются граждане Украины и других бывших республик СССР. Большую роль играют также родственные связи. Если кто-то из окружения просителя убежища уже проживает на территории нашей страны, он обычно старается попасть именно к нам», - рассказывает Гана Франкова из Организации помощи беженцам, объясняя заодно мотивацию людей, решивших покинуть навсегда родную страну.

«Причины, по которым они просят убежища тоже самые разные – часто это опасная обстановка на родине. Соискатели убежища также заявляют о преследовании из-за своих политических убеждений, вероисповедания или из-за их сексуальной ориентации».

Согласно данным, опубликованным Eurostat, в Швейцарии статус беженца получают 90 процентов соискателей, в Бельгии – 51 процент просителей, а во Франции - 28 процентов. В Чехии процедура получения убежища заканчивается успехом лишь в 11 процентах случаев. Чем это вызвано? В чешскую миграционную службу обращаются нестандартные просители убежища.

«Если судить по графе «национальность», то просители убежища в Чешской Республике значительно отличаются от соискателей в других государствах Евросоюза. В 2018 году в странах ЕС попросили убежища 580 тысяч человек, чаще всего ими оказались выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака, которые согласно международным параметрам действительно относятся к группе лиц, подверженных наибольшему риску. Что касается Чешской Республики, представители этих трех государств в общей сумме составили лишь 7,5 процента из тех, кто в Чехии подали заявление о предоставлении убежища. Большинство соискателей международной охраны в нашей стране - это украинцы (25 %), далее граждане Кубы, Грузии и Армении», - сообщил в интервью «Чешскому Радио» пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка, напомнив также о том, что многие соискатели убежища попадают в Чехию легальным путем и до момента подачи заявления пребывают на территории страны довольно длительное время, в отдельных случаях это и годы.

Таким образом, они лишь пытаются легализовать свой статус в ЧР после истечения срока визы или в случае, когда выясняется, что они находятся в стране без должного на то основания.

Пресс-секретарь МВД приводит еще один немаловажный факт: «Несмотря на то, что многие просители подают заявление о предоставлении международной защиты в Чешской Республике, на самом деле они направляются в страны Западной Европы. В прошлом году так поступили граждане Кубы и Армении, обратившиеся к чешским властям в транзитной зоне международного аэропорта с целью получения свободного доступа в страны Евросоюза».

