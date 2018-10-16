Дорогой наш квадратный метр

Цены на недвижимость в Чехии в 2017 г. росли галопирующими темпами, страна даже стала рекордсменом в этой «дисциплине» среди государств ЕС. В этом году рост стоимости жилья несколько приторморзился, однако многим из тех, кто собирался приобрести собственные квадратные метры, пока так и не удалось осуществить свои планы – ощутимого провисания рынка, как многие надеялись, не произошло.
Главный банк страны – Национальный банк сообщил, что Чешская Республика опережала страны ЕС по росту цен на жилье в 2017 в среднем на 16%. Его эксперты полагают, что стоимость отечественной недвижимости в среднем завышена на 15%. В нынешнем году рост замедлился, причиной тому – рост процентных ставок по ипотекам и снижение их доступности.
Если сравнивать с другими европейскими странами, то рост замедлился значительно. Как считают многие эксперты, просто потому, что стоимость достигла своего потолка. Согласно последним данным Евростата, с учетом состояния за второй квартал 2018 года, Чехия за исследуемый период сместилась с первой на седьмую позицию, уступив по росту цен Латвии, Нидерландам и Венгрии. Самый скоропалительный рост стоимости квартир и домов в настоящее время наблюдается в Ирландии и Словении. Удручает, тем не менее, то обстоятельство, что в рейтинге стран ЕС с самой недоступной недвижимостью для жителей Чешская Республика занимает первое место.
«В Чешской Республике, в отличие от других стран Европы, цены на недвижимость очень долгое время не росли, а, наоборот, в определенный период даже незначительно снижались, что повышало ее доступность. Однако в момент ускорения темпов роста чешской экономики, примерно в 2015 году, началось также существенное повышение цен и спроса на рынке жилья. И все это нашло отражение в динамике цен на чешскую недвижимость, которая приближается к ценам в других странах Европы»,
– информировал «Чешское Радио» аналитик Коммерческого банка Виктор Зейсел. Доступность собственного жилья вовсе необязательно связана с экономическим уровнем конкретной страны, заключают многие эксперты.
Согласно данным консалтинговой компании Deloitte, на покупку новой квартиры в Чехии потребуется свыше 11 годовых номинальных зарплат, если их ни на что больше не тратить.
Подорожание обусловлено также тем, что жилья строится мало. Застройщикам не приходится особо бороться за клиента. При этом низкие процентные ставки на кредитование покупки и строительства жилья, которые предлагались банками в последние годы, подталкивали многих решать жилищный вопрос именно таким образом. То есть приобрести собственную квартиру или участок для строительства дома. Естественно, что в ситуации значительного перевеса спроса над предложением цены начинаются расти, как на дрожжах,
– отмечает исполнительный директор компании Bidli Reality Ондржей Машин.
«Чехи в целом предпочитают собственное жилье съемному. Доля собственного жилья в Чешской Республике составляет примерно 50 %, тогда как в государствах Европейского союза доля тех, кто живет в собственных квартирах и домах, гораздо ниже, чем у нас. Например, в Германии, насколько я знаю, лишь у 18 % населения есть собственное жилье», – сообщил Машин в интервью «Чешскому Радио».
Чешский национальный банк увеличивает базовую ставку по кредитам и устанавливает более строгие критерии предоставления ипотечных кредитов. С 1 октября ежемесячный платеж не должен превышать 45% от месячных доходов после вычета всех налогов. Заемщики могут рассчитывать на кредит, не превышающий размера девяти зарплат.
Банки обязали более тщательно изучать финансовые возможности клиентов, которые хотят оформить ипотеку. После вступления в силу нвых рекомендаций Нацбанка можно предположить, что произойдет отсев 10% потенциальных ипотечных заемщиков, возможности которых не соответствуют приведенным критериям.
Большой проблемой является длительность сроков оформления разрешения на строительство, процесс которого в Чехии является одним из самых сложных в Европе и занимает около 8 лет.
Следующей причиной стремительного подорожания жилья является тот факт, что квартиры приобретаются в качестве инвестиций. Причем уже не только для сдачи в аренду на длительный срок, но и посредством платформы Airbnb. Только в Праге владельцы сдают туристам, по данным портала AirDNA, почти 13 тысяч квартир.