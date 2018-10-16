Дорогой наш квадратный метр

Главный банк страны – Национальный банк сообщил, что Чешская Республика опережала страны ЕС по росту цен на жилье в 2017 в среднем на 16%. Его эксперты полагают, что стоимость отечественной недвижимости в среднем завышена на 15%. В нынешнем году рост замедлился, причиной тому – рост процентных ставок по ипотекам и снижение их доступности.

Опережать, отставая

Если сравнивать с другими европейскими странами, то рост замедлился значительно. Как считают многие эксперты, просто потому, что стоимость достигла своего потолка. Согласно последним данным Евростата, с учетом состояния за второй квартал 2018 года, Чехия за исследуемый период сместилась с первой на седьмую позицию, уступив по росту цен Латвии, Нидерландам и Венгрии. Самый скоропалительный рост стоимости квартир и домов в настоящее время наблюдается в Ирландии и Словении. Удручает, тем не менее, то обстоятельство, что в рейтинге стран ЕС с самой недоступной недвижимостью для жителей Чешская Республика занимает первое место.

«В Чешской Республике, в отличие от других стран Европы, цены на недвижимость очень долгое время не росли, а, наоборот, в определенный период даже незначительно снижались, что повышало ее доступность. Однако в момент ускорения темпов роста чешской экономики, примерно в 2015 году, началось также существенное повышение цен и спроса на рынке жилья. И все это нашло отражение в динамике цен на чешскую недвижимость, которая приближается к ценам в других странах Европы»,

– информировал «Чешское Радио» аналитик Коммерческого банка Виктор Зейсел. Доступность собственного жилья вовсе необязательно связана с экономическим уровнем конкретной страны, заключают многие эксперты.

Согласно данным консалтинговой компании Deloitte, на покупку новой квартиры в Чехии потребуется свыше 11 годовых номинальных зарплат, если их ни на что больше не тратить.

Доля собственного жилья в Чехии составляет примерно 50%

Подорожание обусловлено также тем, что жилья строится мало. Застройщикам не приходится особо бороться за клиента. При этом низкие процентные ставки на кредитование покупки и строительства жилья, которые предлагались банками в последние годы, подталкивали многих решать жилищный вопрос именно таким образом. То есть приобрести собственную квартиру или участок для строительства дома. Естественно, что в ситуации значительного перевеса спроса над предложением цены начинаются расти, как на дрожжах,

– отмечает исполнительный директор компании Bidli Reality Ондржей Машин.

«Чехи в целом предпочитают собственное жилье съемному. Доля собственного жилья в Чешской Республике составляет примерно 50 %, тогда как в государствах Европейского союза доля тех, кто живет в собственных квартирах и домах, гораздо ниже, чем у нас. Например, в Германии, насколько я знаю, лишь у 18 % населения есть собственное жилье», – сообщил Машин в интервью «Чешскому Радио».

Чешский национальный банк увеличивает базовую ставку по кредитам и устанавливает более строгие критерии предоставления ипотечных кредитов. С 1 октября ежемесячный платеж не должен превышать 45% от месячных доходов после вычета всех налогов. Заемщики могут рассчитывать на кредит, не превышающий размера девяти зарплат.

Банки обязали более тщательно изучать финансовые возможности клиентов, которые хотят оформить ипотеку. После вступления в силу нвых рекомендаций Нацбанка можно предположить, что произойдет отсев 10% потенциальных ипотечных заемщиков, возможности которых не соответствуют приведенным критериям.

Бюрократическая волокита - кому на руку?

Большой проблемой является длительность сроков оформления разрешения на строительство, процесс которого в Чехии является одним из самых сложных в Европе и занимает около 8 лет.

Следующей причиной стремительного подорожания жилья является тот факт, что квартиры приобретаются в качестве инвестиций. Причем уже не только для сдачи в аренду на длительный срок, но и посредством платформы Airbnb. Только в Праге владельцы сдают туристам, по данным портала AirDNA, почти 13 тысяч квартир.