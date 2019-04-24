Церковная реституция и налоги. Финальный раунд

Ирина Ручкина
24-04-2019
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Во вторник, 23 апреля 2019 года, парламентом Чешской Республики была принята поправка к закону, обязующему чешские церковные организации платить налоги с денежных сумм, выплаченных им государством в качестве компенсации за имущество, полагающееся в рамках возврата отобранной ранее собственности. Как отнеслись к принятию поправки представители католической церкви? Следует ли ожидать обжалования решения парламента в Конституционном суде?

Иллюстративное фото: Pete Linforth / Pixabay, CC0Иллюстративное фото: Pete Linforth / Pixabay, CC0 Новелла была одобрена в ходе голосования большинством депутатов нижней палаты парламента, снявших вето, наложенное сенатом. Главным автором и инициатором принятия этой новеллы стала партия коммунистов. Более того – эта поправка стала одним из условий поддержки кабинета движения ANO и социал-демократов со стороны компартии. Кроме чешской католической церкви, новелла закона коснется также шестнадцати религиозных организаций разных конфессий. Несмотря на то, что коммунистическая партия видит принятие поправки крайне оптимистично, оппозиция намерена обжаловать ее в Конституционном суде Чешской Республики. Ситуацию прокомментировал председатель компартии Войтех Филип:

— Важно отметить, что так называемые церковные реституции – это не только политическая, но и экономическая проблема. И, главные, это ведь даже не реституции – ведь в список тех, кто получил финансовую компенсацию, попали также и церковные организации, созданные после 1989 года. Разве это реституция? Нет, это своеобразный «дар» от государства юридическим лицам, создавшим некие объединения на основе закона о церковных организациях.

«За» или «против»? Причины могут быть разные

Кроме членов компартии за принятие поправки проголосовали депутаты от движения ANO, SPD и социал-демократы, против – правоцентристская политическая партия ТОР-09, движение STAN, христианские и гражданские демократы. Что считает важным в принятии данной поправки министр культуры (партия социал-демократов) Антонин Станек?

Антонин Станек, Фото: ЧТК/Михаела РжиговаАнтонин Станек, Фото: ЧТК/Михаела Ржигова — Я хотел бы отметить, что – во всяком случае с моей точки зрения – одна из главных проблем еще и в том, что – в отличии от всех остальных юридических и физических лиц, оплативших налог на реститутционные компенсации – церковь этот налог не оплачивала. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что мы ущемляем права церкви, мы лишь отстаиваем права других налогоплательщиков, получивших ущерб от неправомерных компенсаций – это чешские города и села, которые сегодня ведут судебные тяжбы с церковью.

Партия пиратов, которая лишь недавно вошла в парламент и продолжает набирать популярность среди избирателей, также проголосовала против поправки, представленной коммунистами. По мнению представителей пиратов, нет никаких официальных документов, которые могли бы стать основанием для принятия данной новеллы:

— Правительство не представило никаких доказательств, подтверждающих завышенную сумму церковных реституционных компенсаций.. Мы настаивали на создании официальной оценки земель и недвижимости, за которые были выплачены компенсации и которые по мнению компартии неоправданно высоки. Однако оценка произведена не была и никаких документов предоставлено не было. Поэтому, скорее всего, мы будем обжаловать принятие этой поправки в Конституционном суде, — заявил Микулаш Ференчик от партии пиратов.

Напомним, что с 2013 года в качестве компенсации за невозвращенное в ходе реституции имущество церквям было выплачено около двух миллиардов крон. Данное решение в 2016 году крайне негативно прокомментировал нынешний премьер-министр Андрей Бабиш, занимавший тогда пост министра финансов:

— На мой взгляд эта компенсация была просто мошенничеством, ее размер был завышен на 54 миллиарда. Ведь цены сельскохозяйственных земель, лесов и строительных участков совершенно иные.

Вопрос не только денег, но и принципа

Станислав Пршибил, Фото: Мартин Давидек, CC BY-SA 3.0Станислав Пршибил, Фото: Мартин Давидек, CC BY-SA 3.0 Однако представители церкви считают, что поправка о налогообложении имущества, полученного в рамках церковной реституции – значительно шире ее финансовой составляющей. Кроме того, это вопрос не только финансов, но и принципа, так как – по мнению представителей чешской католической церкви – основной посыл закона о реституции был в исправлении несправедливости прошлого режима. Не только церковные, но и многие гражданские организации отмечают «популизм» принятия данной поправки. С этим согласен и генеральный секретарь епископской конференции Станислав Пршибил:

— Нас это не удивляет, это такая вечная тема, некий политический шлягер, который при необходимости снова выносится на первый план. Позиция церкви здесь не меняется – мы считаем это юридической бессмыслицей.

Пока неясно – будет ли жалоба в Конституционный суд подаваться от лица церковных организаций или от оппозиционных партий. Сама поправка еще не вступила в силу – на данный момент она передана на подпись президенту республики Милошу Земану.

Ирина Ручкина
24-04-2019
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