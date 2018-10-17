Награждение премиями – зеркало треснуло

Не из любых рук

Ею члены другой комиссии хотят посмертно наградить выдающегося представителя чехословацкой новой волны, режиссера кино и театра Эвальда Шорма (1931 – 1988). Семья покойного режиссера «полочных картин» отказалась от престижной награды по политическим причинам. После 1968 года, в период нормализации Шорму запретили снимать, позволив лишь завершить работу над картиной Войтеха Ясного «Собаки и люди». Он ушел в театр, сотрудничал с пражской Laternа magikа, осуществил ряд ярких постановок на других столичных сценах и за рубежом – в 1980 г. в Штутгарте, в 1989 г. в Марселе и Детройте. После 20-летнего перерыва ему разрешили снять ленту Vlastně se nic nestalo, однако до ее премьеры он не дожил.

Супруга выдающегося режиссера считает неприемлемым принять посмертную премию от государства, которым ныне правит правительство с поддержкой компартии. Напомним, что коалиционный кабинет ANO и социал-демократов во главе с Андреем Бабишем добился от народных избранников вотума доверия, заручившись поддержкой фракции коммунистов.

Чешский центр ПЕН-клуба поддержал позицию комиссии

По той же причине, в знак протеста против роли коммунистов, поддержавших правящий кабинет, в июле покинули комиссию, выдвигавшую лауреата по литературе, возглавлявший ее поэт Петр Грушка и ее трое членов. Грушка сообщил, что считает Государственную премию в области литературы репрезентативной, подчеркнув, что «она является не только репрезентацией награждаемого автора, но и в правительства»

В данной комиссии остались четыре члена. Позицию и аргументы ушедших в отставку членов жюри поддержал Чешский центр ПЕН-клуба.

«Мы полагаем, что было бы ироний судьбы, если бы Эвальд Шорм, которого коммунистический режим угнетал почти всю его жизнь как в личном, так и в профессиональном плане, принял посмертно премию от правительства, возникшего с большой поддержкой компартии и возглавляемого человеком, сотрудничавшим в годы социализма с органами госбезопасности StB», написала супруга режиссера Бланка Шормова в письме министру культуры. Комиссия, присуждающая государственную премию за вклад в развитие кинематографа, настаивает на том, чтобы награда была вручена. По мнению члена комиссии Петра Францана, премия может быть передана на церемонии награждения Ассоциации режиссеров Чешской Республики.

«Семья режиссера Э. Шорма была бы поставлена в известность, и семья, как мне известно, не возражала бы против такого решения возникшей ситуации. Но от него отказались в министерстве»,

– сообщил «Чешскому Радио» декан театрального факультета Академии музыкальных искусств им. Яначека в Брно Петр Францан.

Министр культуры Aнтонин Станек заявил, что пока не принял решения касательно присуждения данной премии Э. Шорму, заверив, что он «готов выслушать пожелания семьи покойного потенциального лауреата». Однако предложение комиссии он считает неуместным.

«Я не возьму в толк, почему премия, которой должен быть посмертно награжден господин Шорм, должна вручаться какой-либо ассоциации».

По данным некоторых СМИ, "министр рассержен тем, что семья режиссера отказалась от премии по политическим мотивам". В том случае если глава культурного ведомства откажется от присуждения премии Шорму, комиссия прибегнет к самороспуску, предупредил Петр Францан.

Церемония вручения государственной премии за переводческое творчество и премий Министерства культуры за вклад в развитие театра, музыки, кинематографа и аудиовизии, изобразительного искусства и архитектуры должна состояться в Праге 21 октября.