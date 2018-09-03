Начался новый школьный год

Эва Туречкова
03-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии начался новый школьный год. Дождливым утром за парты уселись около полутора миллиона учащихся начальных и средних школ. Впервые в жизни в школу направились 110 тысяч первоклашек.

Скачать: MP3

Фото: Давид Танечек / ЧТКФото: Давид Танечек / ЧТК Первоклассников по традиции приветствовал президент Милош Земан, в этом году глава государства направился в пражскую начальную школу им. Томаша Гаррига Масарика. В классы заглянул также министр образования Роберт Плага.

Милош Земан в школе им. Томаша Гаррига Масарика в Праге, фото: ЧТК/Танечек ДавидМилош Земан в школе им. Томаша Гаррига Масарика в Праге, фото: ЧТК/Танечек Давид В школы возвращаются не только дети, но и учителя. По данным министерства образования, в чешских образовательных учреждениях работают 134 тысячи преподавателей. Учительский состав, однако, борется с нехваткой педагогов: школы нуждаются в специалистах по математике, физике, а также вычислительной технике. Центральных данных, сколько учителей не хватает по стране, нет.

Несмотря на то, что учителя в прошлом году получили прибавку 15 процентов, оклад педагогов остается недостаточным. Средняя зарплата учителя составляет 31 тысячу крон (1240 евро). Министерство образования намерено в течение трех лет поднять зарплаты таким образом, чтобы педагоги получали, в среднем, 45 тысяч крон (1800 евро).

Роберт Плага в школе им. Гудеца в Брно, фото: ЧТК/Цел ИгорРоберт Плага в школе им. Гудеца в Брно, фото: ЧТК/Цел Игор «Зарплаты учителей должны быть на уровне других профессий, чтобы педагоги оставались на своих местах», - говорит заместитель председателя школьной комиссии Сената Зденек Берка.

По данным исследования специалистов Карлова университета, пятая часть педагогического состава в Чехии страдает от синдрома эмоционального выгорания.

«Снижается мера чувствительности к потребностям детей, педагоги становятся менее терпеливыми, пропадает способность адекватным способом решать конфликты», - говорит психолог Ирена Сметачкова. Причина этого явления – низкая поддержка со стороны общественности и школьных институций, а также плохие взаимоотношения на работе.

По мнению ученых, к синдрому эмоционального выгорания более склонны те учителя, которые не умеют отделять профессиональную деятельность от личной жизни, а таковых практически половина, говорит психолог Радек Птачек из медицинского факультета Карлова университета.

Фото: ЧТК/Танечек ДавидФото: ЧТК/Танечек Давид Однако, начало школьного года связано с повышенным уровнем стресса также в случае родителей, причем не только из-за школьных хлопот и другого семейного графика. Экономисты подсчитали, что расходы среднестатистической чешской семьи на приобретение необходимых в обучении школьных принадлежностей на одного школьника составляют около трех тысяч крон (120 евро).

Таким образом, начало учебного года обойдется чешским семьям в шесть млрд крон (240 миллионов евро). Вместе с оплатой кружков и секций эта сумма достигает 15 млрд крон (600 миллионов евро), пишет чешское интернет-издание Novinky.cz.

Эва Туречкова
03-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: Wokandapix / pixabay, CC0

«Не оставляй это безнаказанным» - проект против дедовщины в школах

«Не оставляй это безнаказанным» (Nenech to být) – девиз нового проекта, который позволит лучше выявлять случаи дедовщины в чешских…
Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

Школы - инклюзию душит бюрократия

Горы отчетов, но в остальном все как всегда – такова оценка учителей, завершивших первое полугодие реализации официального государственного…
Иллюстративное фото: официальный сайт scio-школы Праги 11

Поступить в институт после scio-школы? Миссия выполнима!

В этих школах нет классических учителей, а есть проводники. Там нет обычного расписания, зато дети открыты внешнему миру. Их учат самостоятельно…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL