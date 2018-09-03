Начался новый школьный год

Первоклассников по традиции приветствовал президент Милош Земан, в этом году глава государства направился в пражскую начальную школу им. Томаша Гаррига Масарика. В классы заглянул также министр образования Роберт Плага.

В школы возвращаются не только дети, но и учителя. По данным министерства образования, в чешских образовательных учреждениях работают 134 тысячи преподавателей. Учительский состав, однако, борется с нехваткой педагогов: школы нуждаются в специалистах по математике, физике, а также вычислительной технике. Центральных данных, сколько учителей не хватает по стране, нет.

Несмотря на то, что учителя в прошлом году получили прибавку 15 процентов, оклад педагогов остается недостаточным. Средняя зарплата учителя составляет 31 тысячу крон (1240 евро). Министерство образования намерено в течение трех лет поднять зарплаты таким образом, чтобы педагоги получали, в среднем, 45 тысяч крон (1800 евро).

«Зарплаты учителей должны быть на уровне других профессий, чтобы педагоги оставались на своих местах», - говорит заместитель председателя школьной комиссии Сената Зденек Берка.

По данным исследования специалистов Карлова университета, пятая часть педагогического состава в Чехии страдает от синдрома эмоционального выгорания.

«Снижается мера чувствительности к потребностям детей, педагоги становятся менее терпеливыми, пропадает способность адекватным способом решать конфликты», - говорит психолог Ирена Сметачкова. Причина этого явления – низкая поддержка со стороны общественности и школьных институций, а также плохие взаимоотношения на работе.

По мнению ученых, к синдрому эмоционального выгорания более склонны те учителя, которые не умеют отделять профессиональную деятельность от личной жизни, а таковых практически половина, говорит психолог Радек Птачек из медицинского факультета Карлова университета.

Однако, начало школьного года связано с повышенным уровнем стресса также в случае родителей, причем не только из-за школьных хлопот и другого семейного графика. Экономисты подсчитали, что расходы среднестатистической чешской семьи на приобретение необходимых в обучении школьных принадлежностей на одного школьника составляют около трех тысяч крон (120 евро).

Таким образом, начало учебного года обойдется чешским семьям в шесть млрд крон (240 миллионов евро). Вместе с оплатой кружков и секций эта сумма достигает 15 млрд крон (600 миллионов евро), пишет чешское интернет-издание Novinky.cz.