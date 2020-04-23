Началось массовое тестирование чешских граждан на антитела к коронавирусу

В Праге, например, военные разбили палатку для проведения тестов на площади Мира, в Брно на Моравской площади.

«Мы находимся непосредственно в палатке, где граждане будут сдавать анализы на антитела к коронавирусу. С каждой ее стороны располагается по шесть рабочих мест лаборантов. Я думаю, что большинство граждан, навестивших наши палатки, вовсе не заметят, что анализ у них уже взяли. Достаточно лишь легкого укола в подушечку пальца», – разъясняет декан Медицинского факультета Университета имени Т. Г. Масарника в Брно Мартин Репко.

Именно его студенты в ближайшие дни будут проводить в этой палатке тестирование граждан.

Результат анализа становится известен уже через 15-20 минут. Если человек уже столкнулся с коронавирусом, хотя он об этом и не знает, то в теле будут антитела и тест покажет позитивный результат. Это, однако, не означает, что тестируемый человек болен COVID-19. Для выявления болезни необходим стандартный тест.

«Если человек окажется позитивным, у него возьмут мазок из зева. Санитарные врачи запишут адрес проживания и порекомендуют временно остаться в самоизоляции. В течение 24 часов пациент получит сообщение о том, болен ли он, является ли актуально разносчиком вируса», – комментирует директор Факультетской больницы Брно Ярослав Щерба.

Сплошное тестирование должно происходить в течение ближайшей недели. Комплексные итоги врачи подведут в начале мая.

С самого утра в четверг, 23 апреля, перед военными палатками, где берут анализы, выстроились длинные очереди желающих пройти тестирование. Некоторые даже пришли и на день раньше, когда военные саперы только-только начали устанавливать все необходимое оборудование и сами палатки. В числе таковых была жительница Брно пани Итка и ее муж.

«Мы хотим узнать, здоровы ли мы. Мне кажется, что в создавшейся ситуации это логично», – подчеркнул супруг пани Итки.

В Брно, по плану специалистов, тестирование должны пройти 5000 человек, а всего по стране – около 27 тысяч граждан. Часть тестируемых будет специалистами приглашена отдельно, чтобы обеспечить необходимое количество представителей разных возрастов и соблюсти иные требования. Анализы сдаются на добровольной основе, однако, далеко не всех к ним допускают.

Исключаются граждане с актуально повышенной температурой тела и другими признаками COVID-19. Не могут принять участие в тестирования граждане, которых уже обязали соблюдать карантин или те, у кого коронавирус ранее уже был выявлен. Есть и иные особенности, которые учитываются по требованию специалистов, планировавших сплошное тестирование. Это необходимо, чтобы собрать максимально достоверные данные.

Ожидается, что лишь несколько процентов населения Чешской Республики уже будут «оснащены» антителами к новому коронавирусу. Это означает, что реально в стране эпидемия только в самом начале. Такого мнения, например, придерживается декан 1 медицинского факультета Карлова университета, соавтор проводимого ныне сплошного тестирования Алекси Шедо. Полученные данные, по его словам, помогут далее планировать меры противодействия распространению инфекции и избежать более серьезных проблем.