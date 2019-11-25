На святую Катерину дамы приглашают кавалеров

День св. Екатерины стал ключевым событием в биографии Карла IV – 25 ноября 1332 года 16-летний принц выиграл свою первую битву. За два года до этого Ян (Иоганн) Люксембургский, отец Карла, решил, что мальчику пора всерьез заняться политикой, а именно – поддерживать шаткую Люксембургскую синьорию, созданную Яном на территории Италии.

Покинутый своим союзником Людовиком Савойским, Карл столкнулся лицом к лицу с антилюксембургской лигой – герцогами Милана, Вероны, Феррары и Мантуи. В день св. Екатерины у осажденной ими крепости Сан Феличе под Моденой Карл вступил в бой. Конь под принцем был убит, сам он ранен, его войско из 200 конных и 6000 пеших оказалось на грани поражения, но противника чудом удалось обратить в бегство, а многих врагов взять в плен. В тот день Карл был посвящен в рыцари и считал, что своей победой обязан именно святой Екатерине, которую почитал потом всю оставшуюся жизнь.

Феминистка подлежит уничтожению

Кем же была Екатерина Александрийская? Рассказывает Милош Коловратник, декан ротонды св. Катерины, возведенной в Моравской Тршебове в XIII веке: «В средние века фигура святой Екатерины Александрийской была очень популярна, в том числе и благодаря ее жизнеописаниям и легендам, автором одной из которых был король Карл IV. Они повествуют о том, что это была молодая красивая девушка, которая не хотела связывать себя узами брака. Она была очень любознательна и не боялась задаваться непростыми вопросами. В результате философских бесед со старцем-отшельником Екатерина решила стать христианкой и вести строго целомудренную жизнь. Ее отец, прямо скажем, был не в восторге от такой перспективы – сам он христианином не был и решил переубедить дочь. Он договорился с пятьюдесятью учеными Александрии провести с ней диспут, который Екатерина выиграла – она оказалась умнее».

Быть умнее мужчин – всегда опасно для женщины. Недаром историки считают, что житие Екатерины основано на биографии Гипатии. Жившая в Александрии в IV – начале V века, она была выдающимся философом, математиком, астрономом, обладала политическим влиянием и была растерзана фанатиками-христианами, чью веру она не разделяла.

С Екатериной тоже жестоко расправились, но в христианской традиции это превратилось в страдание за веру. Рассказывает Милош Коловратник: «С точки зрения обычного человека, ее судьба была печальной, но с христианской точки зрения – счастливой. Отец обещал ее императору, однако Екатерина ответила отказом. Ситуация закончилась умерщвлением девушки – ее пытались колесовать, а потом отрубили голову мечом».

День без колес

Святую часто изображают с колесом – атрибутом ее мученичества, которое разрушил спустившийся с небес ангел. Поэтому-то 25 ноября нельзя использовать ничего, что имеет колесо, – ни прялку, ни повозку, ни тачку. Строго говоря, садиться за руль автомобиля в этот день тоже нежелательно…

В Богемии это был еще и день женского равноправия. Раньше батрачкам и работницам именно на святую Катержину выплачивалось жалование, и они могли поменять хозяина. В этот день девушки организовывали Катержинский праздник – сами заказывали и оплачивали кушанья, приглашали музыкантов, устраивали танцы, когда действовало так называемое «женское право», что сегодня мы называем «белым танцем» – дамы сами выбирали себе кавалеров. Своего партнера по танцу принято было одаривать – как правило, калачом, украшенным сложной конструкцией из деревянных палочек, на которые были нанизаны сухофрукты.

Веселье часто продолжалось за полночь, когда уже подходило время рождественского поста, и бал в этот день был последним перед периодом тишины и молитвы. Именно поэтому и говорили: «Святая Катерина закрыла скрипку в печной трубе». По-чешски эта фраза звучит в рифму: Svatá Kateřina zavřela housle do komína. Согласно другой поговорке, «святая Катерина закрывает музыкантов в хлеву». А поскольку наступала холодная пора года, то часто вспоминают и такую пословицу: «На святую Катерину мы залезем под перину». И, разумеется, 25 ноября поздравляют всех, кто носит имя Катержина. По православному календарю именины Екатерины приходятся на 7 декабря.