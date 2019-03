На пражском фестивале о украинском режисссере: Сенцов много работает, это возвращает его к жизни

В эфире Радио Прага – режиссер Аскольд Куров, который посетил чешскую столицу, став гостем и участником документального фестиваля «Один мир», где он представил свою картину «Новая». Несколько лет назад он уже побывал на фестивале с фильмом, который по-русски называется «Процесс», а по-английски более развернуто: The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov («Процесс: Российское государство против Олега Сенцова»). И сложно сказать, насколько дело украинского режиссера Олега Сенцова стало бы известно широкой общественности, в том числе и за границей, если бы не показ этой документальной картины, ставшей участником множества международных кинофестивалей.

Два режиссера, два мира

По словам Аскольда Курова, их знакомство произошло по инициативе Олега: Сенцов сам написал ему после просмотра его фильма «25 сентября» – за три года до оккупации Крыма и собственного ареста. Аскольд Куров признается, что известие об аресте Сенцова его ошеломило и на одно из первых заседаний суда он пошел, просто чтобы как-то поддержать коллегу, в полной уверенности, что все вскоре разъяснится. Возможно, тут сыграла роль и схожесть сюжетов: Сенцова обвиняли в том, что он хотел взорвать памятник Ленину, а самого Курова критиковали за то, что в своем фильме «Ленинленд» он подрывал репутацию вождя и светлую память о нем. В ходе судебного процесса Аскольд Куров решил снимать фильм о Сенцове, хотя до этого готовился к работе над другой картиной – о собственном деде. Жажда справедливости и желание помочь осужденному не покинули режиссера даже спустя несколько лет после окончания съемок. В марте 2019 года в интервью Радио Прага он рассказал не только о фильме «Новая», который привез в Чехию на кинофестиваль «Один мир», но и о том, как и чем живет сейчас Олег Сенцов:

— Олег практически полностью восстановился после голодовки, он сумел вернуться к своему первоначальному весу. Он очень много работает, очень много пишет: сценарии своих новых картин, рассказы, роман. Он сейчас полностью поглощен работой, для него это очень важно. Вера в свои силы и желание работать у него особенно укрепились после того, как ему удалось режиссировать съемки своего фильма, находясь в тюрьме, в то время как работа над картиной шла на студии в Киеве. Олег, конечно, этим очень воодушевлен, и, я уверен, это возвращает его к жизни.

Зарубежные кинематографисты в поддержку Олега Сенцова

С самого начала судебного процесса деятели культуры разных стран борются за освобождение украинского режиссера. Члены Европейской киноакадемии обратились к президенту Путину с требованием объективно разобраться в этом деле. Среди них Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Педро Альмодовар и Агнешка Холланд. За последние годы было подписано множество других петиций, в том числе и членами Чешской ассоциацией кинематографистов. В 2017 году в Берлине состоялась мировая премьера фильма о суде над Олегом Сенцовым, после этого движение в его поддержку еще больше расширилось. Произвел ли этот общественный резонанс какой-то эффект?

— Я видел Олега неделю назад, ездил с его адвокатом в Лабытнанги – это такой город, даже скорее поселок за полярным кругом, где он сейчас находится в колонии строгого режима «Белый медведь». Необходимо признать, что в деле Олега Сенцова нет никаких подвижек, нет никаких изменений, нет даже никаких прогнозов по поводу того, когда это дело может сдвинуться с мертвой точки. К сожалению, совершенно неясно, как долго это все еще продлится. Становится очевидным, что его освобождение будет связано с изменением политического режима в стране.

Громкое молчание российской общественности

Тема приговора, так взволновавшая Европу, практически не поднимается в России. Конечно, в фильме «Процесс» есть сцена, когда Александр Сокуров с дрожью в голосе просит Владимира Путина освободить Олега Сенцова, однако, как подчеркивает Аскольд Куров, гораздо чаще бывало по-другому. На фестивале «КИНО», получая награду за «Ленинленд», режиссер упомянул со сцены про Сенцова и услышал в ответ возмущенные выкрики: дескать, не надо превращать праздник кино в митинг. Но разве не странно «на празднике кино» не вспомнить о коллеге, попавшем в беду? Причину этой российской зашоренности попытался объяснить Аскольд Куров:

— Мне кажется, что мы просто что-то в свое время, в 90-х, не сделали до конца. Советский союз был огромен и глубоко засел в нашей природе. Как корабль, который тонет и тянет за собой в эту воронку все, что вокруг, так и Советский союз, который все еще идет и идет ко дну, затаскивает с собой всех нас, живущих в России, куда-то обратно в прошлое. Наверное, просто нужно больше времени и гораздо больше усилий, чтобы произошли какие-то серьезные изменения: не только внешние, но и глубоко внутри людей. Это про внутреннюю свободу и про выбор каждого человека.

На суде Олег Сенцов напомнил присутствовавшим знаменитую цитату из «Мастера и Маргариты»: «Трусость — самый страшный порок». Его судьба выходит за рамки истории очередного противоправного процесса, каких в России немало. В своем последнем слове на суде Сенцов обращается к каждому, кто найдет в себе смелость прислушаться. И, возможно, побороть силу этой воронки, пока она не затянула всех безвозвратно.