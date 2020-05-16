На Помези — мраморная пещера, скрывающая множество тайн

В горном районе Есеник есть несколько областей, образованных перекристаллизованным известняком, то есть мрамором. Среди них особенно примечательна седловина На Помези (Na Pomezí, букв. — У грани) в Рихлебских горах. Седловиной считается самая низкая точка на линии водораздела между двумя горными вершинами, и это место действительно является условной границей между Есеником и Яворником. Именно здесь находятся пещера, носящая то же имя.
Пещера На Помези была обнаружена относительно недавно, она является самой поздно найденной пещерой Чехии. Однако это касается лишь официального «открытия» пещеры, и неизвестно, кто и когда на самом деле первым побывал в ней. В 30-х годах ХХ века в находящемся неподалеку Гавранковом карьере активно добывали мрамор, что позволило обнаружить в этом районе целый ряд небольших пещер. Одной из первых в 1934 году была открыта ныне несуществующая пещера Утаена (Utajená, букв. - тайная, скрытая), следом за ней — крупная пещера Расовна, коридоры которой уходят под землю на глубину 70 метров.
Согласно архивным данным, пещера На Помези была обнаружена в результате взрывных работ 31 июля 1936 года. Несколько лет ее активно изучали, но с началом войны о ней забыли. В 1949 году группа местных спелеологов снова исследовала пещеру, а 16 мая 1950 года ее открыли для туристов. Подробнее рассказывает управляющий Национального природного памятника «Пещеры На Помези»:
— На Помези - это самая большая доступная пещерная система в Чешской Республике, созданная путем растворения мрамора, то есть перекристаллизацией известняка. Она характеризуются узкими, но достаточно высокими коридорами, которые соединяют отдельные пещеры, так называемые - «залы». В центре первой пещеры находится водопад и озеро, которое называется «Ледяным», потому что его края состоят из белого кристаллизованного известняка, который внешне похож на ледяные водопады.
Типичными для подобных пещер являются кристаллизационные хемогенные отложения - сталактиты (которые «растут» сверху вниз и свисают с потолка), сталагмиты («растут» снизу вверх) и сталагнаты (колонноподобные образования, возникающие при соединении сталактитов и сталагмитов). Самый крупный местный сталагнат называется Маяк, его высота - 2,5 метра. Что еще необычного можно найти в местных пещерах?
— У нас На Помези можно найти практически все виды хемогенных отложений и образований из перекристализированного известняка. Кроме того, в здешних синтровых озерах встречается настоящий пещерный жемчуг - шарики кальцита, которые образуются медленной кристаллизацией карбоната кальция из раствора на зародыше (песчинке) при постоянном вращении. Пещерный жемчуг - это большая редкость.
Каждая пещера таит немало секретов. Главной секрет этой - в ее происхождении. Ученые (геологи, спелеологи и геммологи) до сих ведут споры на эту тему. Одни считают, что около ста тысяч лет назад здесь протекала подземная река; другие уверены, что река была наземная, но просачивалась под землю через трещины, возникающие в результате процессов горообразования. Третьи отстаивают мнение, что пещера возникла благодаря таянию ледника в последний ледниковый период. Как бы ты ни было, природные силы создали пещерные ходы и коридоры длиной около 1700 метров. Туристический маршрут намного короче - всего 390 метров, а время в пути составляет около 45 минут. Однако туристам следует быть готовым к неожиданным встречам:
— Наша пещерная система На Помези является местом жительства нескольких видов летучих мышей, в первую очередь вида «малый подковонос», который является вымирающим. Здесь живет около двух тысяч этих летучих мышей.
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