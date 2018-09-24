На минном поле школьной агрессии

Как показывает статистика чешской Школьной инспекции, начальным школам все чаще приходится иметь дело со случаями детской «дедовщины». С этим явлением в 2016/2017 учебном году столкнулись 40 процентов школ. В средних учебных заведениях с «дедовщиной» встречаются реже, чем в базовых школах. Например, в 2016/2017 такие случаи были задокументированы в 27% средних школ страны. Незначительно увеличилось число тех учебных заведений, учащиеся которых стали жертвами школьной кибердедовщины.

«Однако в некоторых других категориях неконструктивного рискованного поведения было отмечено более низкое число случаев, связанных, например, с физической агрессией учащихся или с употреблением наркотических веществ, вызывающих зависимость», –

сообщил «Чешскому радио» заместитель главного школьного инспектора Чешской Республики Ондржей Андрыс.

Согласно данным инспекции, предоставленным в 2017 году, чаще с дедовщиной встречаются в ремесленных училищах среди учащихся курсов обучения без необходимости сдачи экзаменов на аттестат зрелости. Видимо, и поэтому нередко приходится слышать мнение ряда родителей о том, что они предпочитают определить своего ребенка в гимназию, так как в «училищах или в «обыкновенных» школах, где учатся учащиеся скорее с менее высоким уровнем интеллекта, чем в гимназии, существует больший риск того, что дети подвернутся дедовщине».

Проращивание семян добра

– Связана ли действительно дедовщина с уровнем интеллекта?

– Ни в коем случае, прямой связи здесь нет. Единственное, на что может в данном случае повлиять более высокий интеллект – агрессор с более высоким IQ может прибегать к более изощренным способам притеснения своей жертвы. Вследствие этого можно предположить, что стратегия дедовщины будет более продуманной и в итоге более опасной по отношению к тем, кого такие «деды» преследуют. Проблема состоит в жестокости, в потребности того, кто сильнее, причинять боль более слабым. В неспособности ее обуздать. По собственному опыту могу сказать, что тенденция к жестокому поведению, как и светлое начало и сочувствие заложены в каждом человеке. Поэтому очень важно, какие ростки в ребенке поощряет прежде всего семья, какие ценности потом продвигает школа и, конечно, каким образом впоследствии взрослеющий человек формирует себя сам. Каким ценностям он отдает предпочтение как первоочередным – достижению успеха, престижу, деньгам или же помощи другим, стремлению не приносить никому зла и т.п.,

– говорит психотерапевт Михал Коларж, более тридцати лет посвятивший предотвращению проблем, связанных с неблагополучием и насилием в детской и подростковой среде.

О проявлениях дедовщины в учебных заведениях всех уровней жертвы и очевидцы притеснений могут анонимно сообщить, воспользовавшись специальным интернет-приложением «Не проходи мимо!» (Nenech to být).

Родителям, столкнувшимся со случаями жестокого обращения с их ребенком или активного eго отторжения сверстниками, надо понять, способен ли педагог или классный руководитель сам справиться с проблемой. Если нет, надо искать помощи у директора школы или за ее пределами, советуют специалисты. В некоторых случаях учителя, опасаясь ущерба собственной профессиональной репутации, уверяют родителей, что речь идет лишь об одиночном или случайном выпаде. Между тем дело может принять достаточно серьезный оборот, если ребенок, что нередко случается с детьми младшего школьного возраста, опасается вмешательства со стороны родителей в конфликт, думая, что это лишь усугубит проблему.

Министерство образования выделило в прошлом году в рамках проекта Bezpečné klima v českých školách («Климат безопасности в чешских школах») на инструктажи педагогического персонала и программы аналогичного характера, нацеленные на улучшение ситуации с безопасностью в школах, около 10, 5 миллионов крон (390 тыс. евро). Средства разделили между собой примерно170 учебных заведений.