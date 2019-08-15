На грани или за гранью Конституции? Президент Земан и борьба за Минкульт

Глава чешского правительства Андрей Бабиш, находящийся в отпуске, посредством СМС-сообщения подтвердил, что «принял решение президента к сведению».

Тупиковая ситуация, связанная со сменой министра культуры, продолжается уже два с половиной месяца. Ровно столько времени Милош Земан отказывается назначать на пост главы Минкульта зампредседателя Социал-демократической партии Михала Шмарду. По мнению Яна Киселы, главы кафедры политологии и социологии юридического факультета Карлова университета, президент с момента начала спора нарушает Конституцию ЧР.

«Противозаконность заключается в том, что президент не вынес решения, не подтвердил кандидатуру, предложенную ему премьером. На мой взгляд, никаких законных оснований для того, чтобы не назначать господина Шмарду министром культуры, нет. С точки зрения Конституции этот шаг ничем не обоснован».

В подобном духе ранее высказался и глава Конституционного суда Павел Рыхетски. По его мнению, основной закон не наделяет президента полномочиями, позволяющими ему принимать участие в решении персональных вопросов. Согласно Конституции Чехии, глава государства формально утверждает кандидатов, предложенных ему премьером.

«Если мы готовы допустить ситуацию, когда президент сам решает, кого назначать или не назначать министром, то мы нарушаем важный принцип чешской Конституции, согласно которому правительство подконтрольно Палате депутатов, а не президенту», - заявил «Чешскому радио» юрист по конституционному праву Ян Винтер.

Почему президент, вопреки установленным порядкам, два месяца тянул со снятием с должности Антонина Станека, а теперь окончательно отказался назначать на его место Михала Шмарду?

«Он (Михал Шмарда – прим.ред.) не компетентен в вопросах управления Министерством культуры ЧР, поэтому президент попросил председателя Чешской социал-демократической партии Яна Гамачека, чтобы тот предложил ему посредством главы кабинета министров Андрея Бабиша другого кандидата, который отвечал бы хотя бы элементарным требованиям на выполнение этой должности», - заявил пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек.

Ян Гамачек в интервью «Чешскому телевидению» сообщил, что другого кандидата на пост главы Минкульта он предлагать не собирается.

«Я абсолютно уверен в том, что Конституция не наделяет президента полномочиями давать отдельным номинантам на должность министра какую-либо оценку. Достаточно привести несколько примеров из прошлого. Например, министр Карла Шлехтова, не имевшая ничего общего с оборонной сферой, была (президентом Земаном – прим. ред.) назначена министром обороны. Я не вижу никакого повода для того, чтобы президент проводил в отношении министров кадровую работу. Социал-демократическая партия ни в коем случае менять кандидата на этот пост не намерена», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Ян Гамачек.

По мнению председателя оппозиционной Гражданско-демократической партии Петра Фиалы, Земан намеренно подогревает конфликт между двумя правящими партиями – социал-демократами и движением ANO.

Глава христианских демократов полагает, что ситуация наносит вред репутации всей Чешской Республики, а председатель TOP 09 Иржи Поспишил считает, что премьер Бабиш недостаточно настойчив в ходе переговоров с президентом.

Поддержку президенту Земану в данном вопросе высказывают лишь коммунисты.

Сам Михал Шмарда подтвердил, что заинтересован в назначении главой Минкульта, но готов принять любое решение, принятое главой социал-демократов Яном Гамачеком.

Министр внешнеполитического ведомства от ČSSD Томаш Петршичек сообщил СМИ, что руководство партии обсудит ситуацию 23 августа. Партия продолжает рассматривать возможность выхода из состава правящей коалиции, подтвердил Петршичек.

«Да, и этот вариант остается в силе. Социал-демократическая партия обуславливает свое участие в правительстве тем, что ей дадут осуществлять программные приоритеты с помощью тех лиц, которых она сама для этого выберет. Вся эта ситуация нам крайне неприятна, так как мы имеем право, на которое, будучи еще премьером, ссылался бы и сам президент Земан – право самим выбирать кандидатов в министры», - заявил от имени ČSSD Томаш Петршичек.