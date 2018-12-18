На чашах весов – гарантия прав иностранцев и безопасность страны

Лишения иностранцев права на обращение в суд в случае выдворения из Чехии добивается председатель комитета по вопросам безопасности Радек Котен от движения «Свобода и прямая демократия» (SPD, Svoboda a přímá demokracie). Этот парламентский субъект упоминается в заключении об экстремизме за 2017 год МВД Чехии. По поводу SPD в аналитическом материале написано, что движение экстремистским не является, но посредством ненавистнических высказываний в адрес некоторых групп населения движение способствует созданию атмосферы страха в обществе и его поляризации.

«У нашего государства должен быть инструмент, позволяющий изгнать со своей территории террористов и людей, вознамерившихся вредить стране, что бы они уже не совершали уголовных преступлений. В случае если в нашем законодательстве остается 90 дней для пересмотра судом, то в течение этого срока преступники могут далее осуществлять свои деяния или же исчезнуть из поля зрения органов правопорядка. Именно поэтому по нашей территории передвигается множество людей, о которых мы не знаем – где они находятся и что еще могут натворить», – комментирует Радек Котен.

Для «Консорциума неправительственных организаций», объединяющего двадцать субъектов, в том числе организации «Человек в беде», «Adra» и «Amnesty International», заявление Котена не приемлемо.

«В таком случае речь идет о попирании одного из основных прав, гарантированных нашей Конституцией абсолютно всем, права на справедливый процесс. Это обычный порядок, предусмотренный административными правилами, и нет единого повода для его отстранения. Выдвигаемая поправка противоречит конституционному порядку, европейскому законодательству и международным обязательствам», – уверена, например, Магдалена Фалтова, директор «Объединения по вопросам интеграции и миграции».

Такого же мнения придерживается и член комитета по вопросам безопасности, депутат объединения STAN Вит Ракушан: «Отсутствие гарантии судебного пересмотра несопоставимо с принципами правового государства. В этом случае, сегодня иностранцы, а завтра кто угодно другой, могут превратиться в граждан второго сорта».

Требование лишить иностранцев права на судебный пересмотр решения о выдворении было озвучено, несмотря на то, что 11 лет назад Конституционный суд по этому поводу уже высказался, подтвердив гарантию права на справедливый процесс.

Что касается прокурорского надзора над учреждениями временного содержания мигрантов, то Магдалена Фалтова, директор «Объединения по вопросам интеграции и миграции», уверена в том, что подобного института стране остро недостает. Поэтому-то она и выступает против идеи гражданско-демократического депутата Яны Черноховой, предлагающей вычеркнуть соответствующую статью из закона.

У «Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами» вызывает сомнение и проект МВД по введению так называемых «экстренных рабочих виз». Срок их действия предлагается ограничить 1 годом, причем без права получения другого типа разрешения на пребывание в стране, например, в виду создания иностранцем семьи.

«Мы опасаемся, что в результате это приведет к нарастанию нелегального трудоустройства людей, которые потенциально оказываются без документов. Все это противоречит интересам работодателей, которые будут проводить профессиональную подготовку своих сотрудников. Это также является препятствием для интеграции иностранцев. Если работодатели хотят в большей степени использовать иностранных работников, то должен существовать и вариант «Б» – возможность осесть в стране и нормально жить», – обращает внимание юрист «Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами» Томаш Юнгвирт.

МВД, однако, рассматривает «экстренные рабочие визы» только как инструмент быстрого дополнения рабочей силы на чешских предприятиях.

По словам пресс-секретаря ведомства внутренних дел Ондржея Кратошки, для тех, кто в стране намерен остаться, существуют иные виды рабочих виз и так называемых «рабочих карт».