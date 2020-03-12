Covid-19: в Чехии введено чрезвычайное положение

«Правительству необходимо реагировать на происходящее, введение чрезвычайного положения позволяет кабинету министров более эффективно действовать в кризисной ситуации, которая, на мой взгляд, наступила. Возобновление пограничного контроля, то есть закрытие границы должно вступить в силу в полночь пятницы », - сообщил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

К государствам, гражданам которых запрещен въезд на территорию Чехии, относятся: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания, и Франция. Жителей указанных государств, у которых есть долгосрочная виза или вид на жительство в ЧР, запрет не касается. Им, однако, также как и чехам, запрещено посещать названные страны.

Исключение касается водителей международных грузовых перевозок, экипажей самолетов и поездов и спасателей. Границу смогут пересекать и чехи, работающие за рубежом, но только при наличии подтверждения от их работодателя.

На границе будет патрулировать также Армия ЧР. Правительство приняло решение приостановить выдачу виз и прием документов для получения вида на жительство.

Запрещены мероприятия численностью более 30 человек и посещение ресторанов с 20 часов вечера до 6 часов утра.

Все принятые меры одобрил также президент Милош Земан, назвав их «неизбежными».

«У нас есть возможность исходить из опыта других государств и реагировать, таким образом, раньше, чем эти государства, чтобы справиться с ситуацией», - заявил ранее в Пражском Граде на встрече верховных представителей власти министр иностранных дел Томаш Петршичек, который подверг острой критике тех, кто не соблюдает карантин по прибытии в страну из очагов инфекции.

Прекращено прямое воздушное сообщение с севером Италии, Южной Кореей и Китаем. Все граждане Чешской Республики, а также лица с видом на жительство в Чехии, обязаны по возвращении из любого региона Италии остаться в течение двух недель на домашнем карантине.

Чрезвычайное положение (Nouzový stav)



В Чехии объявляют одну из разновидностей чрезвычайного положения (Nouzový stav) в случае серьезных стихийных бедствий, экологических или промышленных катастроф, чрезвычайных происшествий, а также в ситуациях, которые могут повлечь за собой нанесение вреда здоровью, человеческие жертвы и значительные материальные потери. В случаях, когда может быть нарушен внутренний порядок государства и безопасность.



Чрезвычайную ситуацию объявляет правительство сроком до 30 дней, с согласия Палаты депутатов она может продолжаться дольше. Во время действия чрезвычайного положения правительство наделено особыми полномочиями, позволяющими объявить эвакуацию, ограничить свободное передвижение граждан, закрыть определенную территорию, возложить на граждан дополнительные трудовые обязанности.