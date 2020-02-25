Музыкальный слух и друзья-иностранцы: чешская школьница говорит на 15 языках

Эва родилась в семье двух преподавателей музыки. Ее мать – чешка, а отец – из Голландии. Одаренная девушка относится к так называемым людям - гиперглотам. На данный момент она кроме чешского, немецкого и английского владеет французским, итальянским, голландским, испанским, португальским, греческим, норвежским, корейским, японским, китайским и хинди.

«Теперь хочу начать изучать иврит и египетский диалект арабского», - делится девушка своими планами на будущее.

«Дома мы сначала говорили на чешском и на немецком. Мой брат предпочитал немецкий, а я – чешский. Со временем ситуация поменялась, мы начали общаться и на английском, а когда у нас с папой хорошее настроение, то говорим по-французски», - рассказывает Эва, добавляя при этом, что на голландский папу надо уговаривать.

«В начальной школе на уроках английского мне было скучно, хотя в то время я еще языками усиленно не занималась. А вот в гимназии в Тршебиче у меня был индивидуальный план, то есть я писала тесты вместе со всеми, а в остальное время я могла читать свои книжки, изучать то, что нужно было мне. Это мне очень помогло».

Эва ратует за изучение языков в Интернете. По ее мнению, это идеальный способ как общаться с людьми, для которых целевой язык – родной. В Сети она завязала также настоящие знакомства, со своими новыми подругами она регулярно созванивается, обменивается подарками на Рождество.

«Я люблю учиться сама, без преподавателя. Это не потому, что я - эгоист, у меня так просто быстрее получается. Главное при изучении языков – уловить правильный акцент. Например, две недели назад я решила научиться говорить по-турецки. Три дня подряд я провела перед телевизором, слушая турецкие каналы. Чтобы в голове уложилась фонетика. Большинство языков я изучаю в Интернете. Даже когда вы еще ничего не понимаете, вы должны слушать мелодию, понять ее. В случае турецкого фонетика очень важна для понимания и словообразования глаголов, дополнений, ну и так далее. То что, в итальянском не такая уж и проблема, в турецком очень важно. Если вы не слышите язык, у вас очень большая проблема», - открывает Эва свой секрет изучения иностранных языков.

Почему пятнадцатилетняя девочка посвящает столько времени такому непростому хобби? В ответ на этот вопрос Эва приводит цитату Нельсона Манделы.

«Один очень мудрый человек сказал: «Если вы разговариваете с человеком на языке, который он понимает, вы обращаетесь к его разуму. Если вы разговариваете с ним на его языке, вы обращаетесь к его сердцу». Я верю в это. Например, когда мы были в Пизе, в Италии, то я там встретила одну девчонку. Сначала мы говорили с ней по-английски. Ее мама сидела рядом, особо нас не слушала, а потом выяснилось, что они – из Колумбии. Я начала говорить с ними по-испански - мать сразу растаяла, подключилась к разговору и была очень мила со мной. Именно поэтому я изучаю все эти языки, особенно экзотические. Люди не ожидают того, что вы действительно способны выучить их язык», - говорит Эва, исходя из собственного опыта.

Мать одаренной школьницы так определяет причины успеха своей дочери: «Мы, можно сказать, европейцы. Наши друзья живут в разных уголках планеты, начиная с Норвегии и заканчивая Тайванем. Наши дети привыкли регулярно общаться с ними. Свою роль сыграло, наверное, и то, что и я, и муж, профессионально занимаемся музыкой. Это еще один фактор. Ну и как я уже сказала, детей мы с раннего детства приобщали к разным культурам», - завершает мать Эвы Яна.