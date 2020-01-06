Музей «железного занавеса» – об истории, закончившейся 30 лет назад

«Посетителя может удивить то, насколько жестокой была реальная ситуация. Экспозиция музея рассказывает о периоде истории нашей границы с 1918 года (год образования Чехословакии) до наших дней. Короткое повествование об охране рубежей страны в период Первой республики мы быстро переходим к главному – к созданию на границах Чехословакии «железного занавеса». В экспозиции посетители найдут также часть настоящих пограничных заграждений – тех, которые убивали, так как колючая проволока была под напряжением. От прикосновения к этому экспонату у сегодняшних посетителей остается весьма тяжелое впечатление», – комментирует Петр Пайпах, директор Музея «железного занавеса» у Валтиц в регионе города Бржецлав.

Чехословацкий участок «железного занавеса», почти непроницаемой полосы с разного рода видами заграждений, в том числе и с колючей проволокой под напряжением, был 930 километров. Часть этой линии протяженностью в 250 метров можно увидеть еще сегодня – в селение Чижов в регионе горда Зноймо. В период с 1948 по 1989 год на чехословацкой пограничной линии «железного занавеса» погибло около 450 гражданских лиц, причем вовсе не все эти люди пытались нелегально перейти границу страны. Несли потери также и пограничные отряды, чаще всего в результате несчастных случаев и самоубийств, часть жертв на совести самих же военнослужащих, которые стреляли в своих коллег. Во время перестрелок с нарушителями границы погибло 10 солдат.

«У нас выставлено самое разнообразное оружие, которым располагали служащие пограничной охраны – пистолеты, пулеметы. Ко всему оружию можно прикоснуться. Среди экспонатов есть также раритет – немецкий «Панцерфауст» или «Фаустпатрон». После войны в арсеналах Чехословакии осталось много оружия, которое армейские подразделения, включая пограничные, просто себе присвоили. Поэтому здесь могло оказаться также и немецкое огнестрельное оружие», – рассказывает директор музея, который сам вложил большие усилия в поиск выставленных экспонатов.

– «Кое-что нам для выставочных целей одолжили друзья. Мы с коллегой уже очень долго занимаемся военной историей, поэтому многие размещенные в музее экспонаты принадлежат также непосредственно нам. Однако в последнее время наша коллекция начала пополняться и некоторыми предметами, принесенными в подарок музею посетителями».

Растет также круг посетителей.

– «Ежегодно в наш музей приходит около 7-8 тысяч человек, постепенно, особенно в последнее время, расширяется круг школ, гимназий и училищ, которые приводят к нам своих учеников. Это нас радует. Есть среди посетителей и иностранцы, обычно это люди, которые навещают в Чехии своих друзей и родных. Спектр посетителей весьма пестрый – австралийцы, американцы, китайцы, японцы…»

