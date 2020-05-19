Музей памяти XX века может открыться на пражском Страгове

Музей памяти XX века в последнее время упоминается также в связи с планами разместить в нем статую маршала И. Конева, ранее стоявшую на пражской площади Интербригады. Демонтаж памятника и его временное размещение в депозитарии вызвали с российской стороны ряд протестов.

В свое время это был крупнейший стадион в мире. Инициатором возведения огромной спортивной площадки на пражском Страгове, окруженной веером трибун, стало в 30-е годы прошлого века чехословацкое молодежное спортивное «Сокольское движение». Именно здесь, в 1938 году, в двадцатую годовщину создания самостоятельной Чехословакии, и по случаю 10-го юбилейного всемирного слета «Сокола», прошел массовый физкультурный парад мужчин «Присяга Республике».

В мае 1945 года был крупногабаритный стадион превращен в лагерь № 10, куда заключали пражских немцев и бойцов вермахта.

Послевоенный период Страговского стадиона связан с чередой спартакиад как символов эры социализма. В период с 1955 по 1985 год их на пражском холме прошло шесть. А в августе 1990 года, 10 месяцев после бархатной революции в Чехословакии, со сцены Страгова на всю Прагу уже гремит британская рок-группа The Rolling Stones…

В настоящее время стадионом пользуется ряд съемщиков, крупнейшим из них является футбольный клуб AC Sparta Praha. Стадион нуждается в капитальном ремонте, который обошелся бы в миллиард крон. Прага планирует расходовать средства уже с учетом будущего назначения отдельных помещений спортивного комплекса.

Так, на крытых бетонных трибунах, имеющих статус памятника архитектуры, мог бы найти пристанище возникший в конце прошлого года новый Музей памяти XX века, который символически был основан в день начала Бархатной революции, 17 ноября. В последнее время эта институция упоминается также в связи с планами разместить в ней статую маршала И. Конева, ранее стоявшую на пражской площади Интербригады.

«Мы рассматривали множество вариантов, но на выбор предлагались здания исключительно офисного характера, или же памятники истории и культуры, вроде дворца Клам-Галласов. Это прекрасная барочная постройка, но она никак не подходит для экспозиции, связанной с эпохой тоталитаризма», - рассказал «Чешскому Радио» директор музея Иржи Шестак.

Временно музей мог бы находиться в «Доме пажей господ из Мартиниц» на Градчанах, но там нет места для архива, а также для создания зала для лекций. Историк и член совета правления Музея памяти XX века Петр Блажек считает, что идея открыть Музей именно на Страгове могла бы быть встречена с пониманием.

«С точки зрения урбанизма, это исключительное место. Возвышенность, откуда открывается прекрасный вид на всю Прагу. В то же время, здесь проходили слеты «Сокольского движения», для них стадион и строился, то есть в данном случае мы действительно говорим об архитектуре, связанной с XX веком. Здесь же проходили спартакиады. Обоими типами мероприятий злоупотребляли в политических целях, они становились частью истории своей эпохи. На эту тему существует множество кино- и фото-материала. Все это могло бы войти в экспозицию, посвященную и самому месту».

Блажек опасается лишь того, чтобы, учитывая размеры стадиона, музей не оказался лишь какой-то его частью, чтобы не произошло раздробление территории охраняемого архитектурного комплекса.

«Необходимо было бы очень детально и тщательно подготовить архитектурный тендер. Без этого я не могу даже представить себе создание большого Музея памяти XX века, который возникает по примеру Музея Варшавского восстания или Музея истории польских евреев в Варшаве и музея «Топография террора» в Берлине. Конкурс просто необходим».

Комплекс на Страгове исключителен также тем, что он сам по себе является архитектурным наследием XX века. Особо ценной частью считается стадион Масарика, спроектированный практически сто лет назад, напоминает историк архитектуры Зденек Лукеш.

«Это - западная часть стадиона с кирпичным покрытием, которая была возведена в 30-е годы прошлого века. Работы завершились в 1938 году, стадион был назван в честь президента – Государственный стадион им. Масарика. Первый масштабный слет «Сокольского движения» прошел здесь незадолго до Мюнхенского сговора, то есть это мероприятие было не только общественным, но до определенной степени также политическим», - напоминает историк архитектуры.