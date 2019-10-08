Музей карет: «Скрип колеса», уходящий далеко в историю

В этом году Музей карет празднует небольшой юбилей – вот уже двадцать пять лет как работники музея занимаются поиском, спасением и реставрацией исторических карет, дрожек и колясок оставленных в усадьбах, замках и дворцах по всей стране. Представленная коллекция крайне обширна и разнообразна, здесь можно увидеть около 100 экспонатов. Особенность музея еще и в том, что сотрудники не только спасают кареты и выставляют их потом в музее, а по праздникам еще и запрягают в них лошадей. Все самое интересное из жизни и истории карет в интервью Radio Prague International рассказал реставратор и основатель музея Вацлав Обр:

— Разнообразие колясок невообразимо, ведь люди начали их создавать и использовать несколько тысяч лет, в то время как автомобили стали выпускаться лишь 130 лет назад. Это разнообразие можно проследить во всем – кому кареты принадлежали, в каком веке были созданы и для каких целей. В этом году мы подготовили выставку «Времена года», посетители смогут увидеть экипажи, которые использовались весной, летом, осенью и зимой. К тому же, здесь представлены и церемониальные кареты, которые были изготовлены и украшены с особой роскошью, они использовались для самых важных торжеств: коронаций, прибытия в город высокопоставленных лиц или же для проводов человека в последний путь – для этого также использовалась специальная карета и это была величайшая дань уважения усопшему.

«Карету мне, карету!»

Основная коллекция музея – чешские кареты и коляски, большая часть которых была изготовлена в регионе Центральной Чехии и Моравии в эпоху Австро-Венгерской империи. Почти все они были привезены из чешских замков, дворцов и усадеб. Однако есть и экспонаты, прибывшие из-за границы, например карета «Ландауэр» была доставлена из Норенберга. Но когда реставраторы демонтировали сиденья, под одной из подушек была найдена бумажка с надписью, что сей экипаж изготовил мастер Ян Водичка из Праги, Вацлавская площадь, дом 11. Какие еще интересные экспонаты можно найти в музее?

— У нас есть несколько экипажей известных исторических личностей, например карета крупнейшего бизнесмена Европы своего времени, барона Рингхоффера. Не менее интересна и охотничья коляска самого князя Франца Иосифа II, а также экипаж семьи Сильва-Тарока. Однако одним из самых крупных открытий стал экспонат, который прибыл к нам случайно, а в процессе реставрации выяснилось, что эта карета была изготовлена в городе Брандыс-над-Лабем для эрцгерцога Карла I, который впоследствии стал император Австро-Венгрии и последним королем Чехии. Так что у нас поистине потрясающая коллекция!

Городок Чехи-над-Косиржем невелик, однако он был выбран Вацлавом Обром неслучайно – здесь находилась фабрика Раймонда Смекала, который с 1820 года занимался изготовлением колясок и повозок для пожарных. Именно в этом здании и расположился молодой музей. Многие посетители, попав сюда случайно, с удивлением рассматривают представленные экспонаты и под конец признаются, что ничего подобного увидеть не ожидали. Вацлав Обра рассказал, как проходит поиск экспонатов:

— Раньше я сам ездил по всей стране, заходил в замки, дворцы, усадьбы, искал конюшни. Узнавал, спрашивал, просил.... Тогда нам мало помогали. Сейчас мы работаем в основном в самом музее и в реставрационной мастерской, поэтому выезжаем на поиски новых экземпляров редко. Зато нам стали гораздо больше помогать – как работники памятников культуры, так и обычные люди. Часто они сами находят у себя в сарае коляску или сани, спрашивают соседей, а потом дают нам знать. Мы узнаем подробности и выезжаем за экспонатом. Так что сегодня именно общественность помогает нам спасать дрожки, коляски и кареты по всей Чешской Республике.

Одна карета – девятнадцать ремесленников

Однако работа музейщиков не заканчивается поиском экспонатов. Обычно они требуют тщательной реставрации. Некоторые модели попадают в музей в настолько плачевном состоянии, что от оригинала остается лишь железный или деревянный каркас, а все остальное приходится создавать заново. Однако бывает и такое, что коляски сохраняют свой первоначальный вид и нет необходимости заменять какие-либо детали, а лишь восстановить существующие. Подробности столь трудоемкой работы описал Вацлав Обр:

— Для ремонта или восстановления экипажей необходимо 19 различных ремесленников – как и для создания нового экипажа несколько столетий назад. Ремесла самые разные – по обработке стали, дерева, текстиля, кожи, лозы и многое другое. У многих ремесленников есть подмастерья, потому что работы много. За двадцать пять лет нашего существования мне удалось собрать команду лучших мастеров Чешской Республики. И, воспользовавшись случаем, я хотел бы всех желающих пригласить на крупнейший в Чехии фестиваль ремесел, который проходит каждый год в июле у нас в Чехи-под-Косиржем. Мероприятие называется Йозефкол. Название состоит из двух частей – имени Иосиф, который является покровителем ремесленников по всему миру, и кол – колесо, что, бесспорно, является одним из важнейших изобретений человечества.

Посетить Музей карет можно в течение всего года, летом он открыт с десяти утра до пяти вечера. А с октября по апрель необходимо позвонить заранее и заказать экскурсию. Вацлав Обр подчеркивает, что двери музея открыты круглый год и они всегда рады гостям.