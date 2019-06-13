Monoxylon III – на утлом суденышке за тайнами древности

"Моноксил" происходит от греческого термина, означающего челн, сделанный из цельного ствола дерева.

Ученые решили совершить свое плавание на копии долбленки по маршруту, по которому около восьми тысяч лет назад на Крит и на материк доставлялся обсидиан, используемый не только для амулетов и добываемый на Милосе.

У «Моноксилона III», как можно догадаться, есть бывалые предшественники, бороздившие моря в минувшие годы. «Моноксилон I» отправился в пробный 300-километровый вояж по островам Эгейского моря в 1995 году. В 1998 году археологи совершили плавание протяженностью 800 км на «Моноксилоне II» из Сицилии в Португалию, совершив четыре промежуточные остановки. Лодки созданы профессором археологии Радомиром Тихим, сотрудником Университета Градец Кралове и инициатором экспедиций, и его коллегами.

Старт в гавани Лавриона

Нынешнее путешествие стартовало 25 мая в порту маленького греческого городка Лаврион на юго-востоке Аттики, примерно в 60 км от Афин. Длина корпуса последней лодки Monoxylon III составляет 9 метров, вес – 1,3 тонны. В течение плавания друг друга сменяли две команды гребцов. В состав команды вошли капитан и оператор-документалист. Для подстраховки на случай штормового ненастья в пути «Моноксилон III» сопровождал катамаран.

«Судно мы пришвартовали на Крите на восток от аэропорта в Ираклионе на пляже Kaртерос, в тех местах, где, судя по некоторым теориям, в период бронзового века находилась пристань комплекса Кносского дворца. Это одно из мест, где и сегодня можно хорошо пришвартоваться. Когда мы доплыли до финиша, на часах было 11.02, и ветер усилился, так что, можно считать, везение нам сопутствовало на протяжении всего пути. Экипаж нашего судна – в полном порядке, мечта многих из нас осуществилась, а восторг, пережитый во время путешествия, был неописуем»,

–поделился впечатлениями с «Чешским Радио» по прибытии на Крит Радомир Тихий.

Цели и задачи экспедиции

Последний отрезок пути между Санторини и Критом протяженностью более ста километров был очень важным с точки зрения исторического контекста, изучаемого в ходе нынешней экспедиции. Используя для передвижения копию судна, ученые пытаются понять, какие расстояния приходилось преодолевать жителям Средиземноморья в давние времена. Это имеет принципиальное значение для анализа распространения возможных способов сельского хозяйства, так как морской путь считается одним из них. Помимо этого, члены экспедиции получают сведения, которые могут быть весьма полезны для объяснения того, как происходило заселение Kипра, распространение обсидиана между Сицилией и побережьем Туниса, а также как в эпоху неолита переплывали Адриатическое море.

Трудный отрезок между Санторини – отсюда путешественники отправились 7 июня в 4.30, и Критом участники экспедиции разделили на две части: первый длиной 116 км пролегал из Санторини на Дия в 14 км севернее Ираклиона, второй, завершающий этап, когда им пришлось собрать все силы, – на Крит. Что оказалось самым сложным в пути?

– Самый трудный отрезок пути выпал между островами Санторини и Дия, мы заранее воспринимали это как большой вызов. Нам пришлось плыть 28 часов без передышки, в том числе в ночное время, чередовались две команды гребцов. Но вложенные усилия стоили того,

– отмечает профессор Радомир Тихий.

– Над расстоянием в сто километров, которое приходилось преодолевать в доисторические времена в Средиземноморье, археологи долго ломали голову. И вот мы преодолели его на примитивной лодке, что показательно. Сейчас мы уже знаем, какую роль играл парус в данном деле, какой должна быть высота бортов судна, чтобы оно могло переплыть море, поясняет Тихий.

Tрасса Milos была идентична маршруту греческой экспедиции Papyrela 1988 года, члены которой плыли на тростниковой лодке. Это позволит сейчас сравнить воыможности обоих видов судов.

Члены экспедиции еще хотят подняться на Юктас – гора напоминает голову человека, смотрящего ввысь, и в ближайшие выходные вернутся в Чехию.