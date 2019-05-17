Мобильная евросвязь – уценка вдвое

Теперь за минуту звонка с одной европейской «симки» на другую можно взимать не более 19 евроцентов без НДС, и 6 евроцентов – за sms. Именно такие цифры публикует Еврокомиссия.

Максимальная стоимость минуты звонка внутри Евросоюза через сим-карту чешского оператора на телефон другой страны ЕС составляет 5,89 кроны, включая НДС.

В Чехии мобильная связь считается одной из самых дорогих в Евросоюзе, и после отмены роуминга операторы продолжали использовать лазейки, чтобы увеличить счета, которые они выставляют своим клиентам. Однако сейчас за минуту любой «евросвязи» можно начислять менее 6 крон, включая НДС, что примерно вдвое ниже, чем это было до введения лимита.

Потребители оценили, что это произошло именно перед началом туристического сезона – ведь есть немало тех, кому приходится еще из дома звонить в отели на морском побережье Испании или Хорватии, чтобы что-то уточнить или перенести. Раньше после таких переговоров телефонные счета не вызывали у чешских отпускников ничего корме злости и раздражения.

Новые правила международной телефонной связи также уравняли разброс цен, который существовал между разными странами ЕС. В среднем минута разговора из одной страны ЕС в другую – причем как по стационарному, так и по мобильному телефону – стоила в три раза дороже, чем внутри страны, а sms – примерно в два. Однако в некоторых странах эта разница достигала десятикратных размеров. При этом исследование, проведенное «Евробарометром», показало, что в течение прошлого месяца 42% респондентов звонили своим соседям по ЕС. Однако, как утверждают местные мобильные операторы, в Чехии показатели использования мобильных сетей для зарубежных звонков существенно отличаются от среднеевропейских.

«Регулярно за границу звонит 2% тех, кто пользуется мобильными телефонами. В большинстве случаев это компании, у которых есть бизнес-контакты с соседними странами. То есть когда два года назад был отменен роуминг, это коснулось многих, поскольку все ездят в отпуск за границу, все звонят домой в Чехию, однако такой вид связи как звонки из Чехии в другие страны по мобильному телефону использует далеко не каждый, потому что многим это просто не нужно», – комментирует ситуацию внутри Чехии исполнительный директор Ассоциации мобильных операторов Иржи Грунд.

Кто же составляет два процента клиентов, которые звонят за границу не через Интернет, не с помощью мобильных приложений, а через своего мобильного оператора? «80% телефонных звонков было совершено в Словакию. При этом и раньше звонки в Словакию стоили около 6 крон за минуту. Разумеется, все операторы еще за неделю до 15 мая начали снижать стоимость на международную телефонную связь, что стало хорошей новостью для потребителей», – подчеркивает Иржи Грунд.

Страны, на которые распространяются правила ЕС: Чехия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Эстония. Три страны вне ЕС: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия.

Принесет ли «ветер европейского удешевления» какие-то перемены для тех, кто звонит в страны, не входящие в Евросоюз? «Это зависит от оператора. Например, есть и такие компании, которые включают Швейцарию в пакет стран ЕС, то есть не начисляют какую-то высокую доплату за звонки в эту страну. Однако есть операторы, которые относят Швейцарскую Конфедерацию к другой зоне. Так что тем пользователям мобильных сетей, кто часто звонит в эту страну, я советую тщательно изучить тарифы разных компаний и выбрать наиболее для себя выгодную».

Сегодня Великобритания все еще считается членом Евросоюза, но что будет с ценами на мобильную связь, когда Соединенное Королевство завершит Брексит? «Пока все просто – Великобритания по-прежнему является членом Евросоюза, и данные правила на нее распространяются. Хорошим известием можно считать тот факт, что у одного из чешских мобильных операторов штаб-квартира находится как раз в Великобритании, и мне сложно представить, что после Брексита этот оператор изменит или поднимет цены на звонки в свою собственную страну. Так что лично я не боюсь, что после Брексита нас ждет какой-то неприятный сюрприз», – уверен директор Ассоциации мобильных операторов.

Что касается звонков в другие страны, не входящие в Евросоюз, то здесь чешские мобильные операторы не сообщают о каких-то революционных изменениях, и все, как и раньше, будет зависеть от конкретной компании и выбранного тарифа. В преддверии сезона отпусков СМИ напоминают, что, например, стоимость минуты исходящего звонка через чешскую сим-карту из Туниса может превышать 60 крон, а входящего – 50 крон.