Михаил Ходорковский: «В Чехии – достаточно сильное пропутинское лобби»

Издание Respekt сообщает: «Пражская конференция о России, организованная в конце прошлой недели самым известным заключенным российского президента Владимира Путина Михаилом Ходорковским, привлекла к себе интерес не только экспертов. Ходорковского и его гостей неоднократно снимали на видео и фотографировали несколько человек, часть из которых могла быть связана с российскими спецслужбами... Ходорковского записывали скрытно – когда его команда обнаружила это, у одного человека отобрали две камеры с примерно трехчасовой записью».

Член команды Ходорковского Андрей Пивоваров сообщил изданию Respekt, что идентифицировал снимавшего как Евгения Коленова, бывшего журналиста НТВ, который давно живет в Праге».

Этот эпизод был не единственным. По данным журнала Respekt, слежкой за Ходорковским заинтересовались и чешские спецслужбы, которые пытаются выяснить, кем были эти люди, и что их связывает с российскими разведывательными структурами.

В интервью журналистам газеты Hospodářské noviny Леошу Роусеку и Ондржею Соукупу Михаил Ходорковский отметил, что в Чехии по-прежнему сильно пропутинское лобби, которое «сохраняет свои позиции в некоторых правительственных структурах». По данным издания, проведение конференции сопровождалось определенными сложностями, а в пражском аэропорту, куда Михаил Ходорковский прилетел из Великобритании, его продержали более 30 минут на паспортном контроле.

«В Чехии не прерывалась традиция Гавела»

На вопрос о том, как он оценивает позицию Чехии и чешского общества в отношении российской оппозиции, Михаил Ходорковский ответил: «Традиция Гавела по защите гражданских прав здесь не прерывалась. Например, у вас размещаются штаб-квартиры некоторых СМИ («Радио Свобода» – ред.), заинтересованных в демократизации России. Лично я очень рад, что Чешская Республика в течение очень короткого времени смогла догнать те европейские страны, чье экономическое и социальное развитие не прерывалось. Однако, к сожалению, очевидно, что в последнее время в Чехии сложилась непростая ситуация с точки зрения восприятия сегодняшнего кремлевского режима. Это можно отметить, прежде всего, при сравнении позиций разных стран Центральной Европы. В Чехии было и по-прежнему существует достаточно сильное пропутинское лобби. Оно сохранило свои позиции в некоторых ваших госорганах».

«В Чехии понимают, что Россия – это не то же самое, что российское правительство»

«Чешское общество яснее понимает, какие изменения произошли в России и в российской власти – я имею в виду власть в узком смысле слова, в последние 18 лет правления Путина. Здесь общество начало занимать более критическую позицию, слава Богу, не в отношении России, а в отношении Кремля. Я надеюсь, понимание того, что Россия – это не то же самое, что российское правительство, сохранится и в дальнейшем».

Также Михаил Ходорковский ответил на вопрос, как он может характеризовать взгляды чешского президента Милоша Земана, который становится на сторону Кремля, в том числе, и в отношении Украины и Крыма. «Мне не хотелось бы публично комментировать позицию и высказывания вашего главного политического представителя, однако они кажутся мне достаточно экзотическими».

«Холодильник одержит верх над телевизором»

Среди вопросов, заданных российскому оппозиционеру, был и касающийся способов противодействия российской пропаганде. «Думаю, что верх над сегодняшней правящей партией, которую мы называем "партия телевизора" одержит так называемая «партия холодильника». Я имею в виду, что победе демократической оппозиции поможет ситуация, когда люди перестанут хорошо жить, а "партия телевизора" перестанет давать им достаточно денег. Это проявилось в тот момент, когда началась пенсионная реформа, отобравшая у людей деньги, которые были в непонятные инвестиционные проекты, за которыми стоят люди, близкие Путину. Поэтому популярность президента в народе сегодня падает.

В отношении более современной и молодой части российского общества – а революции делают именно молодые – необходимо нацелиться на борьбу именно с помощью онлайн-инструментария. Сегодняшнее российское правительство успешно использует Интернет для достижения своих целей. Появились церые организации, которые за государственные деньги работают над тем, чтобы влиять на президентские выборы в Соединенных Штатах или на референдум по "Брекзиту"».

Также Михаил Ходорковский считает, что «вертикаль» власти – не слишком устойчивая структура. «Проблема авторитарных режимов, ориентированных на одного человека, состоит в том, что они не способны контролировать и руководить большими массами людей и групп. И хотя эти режимы пытаются создать впечатление, что они все в стране решают, в действительности от них мало что зависит».

На вопрос, может ли его родина стать демократическим государством, Михаил Ходорковский ответил: «Россия – большая страна. Поэтому там существует многослойная форма политической и общественной жизни. Единую демократическую Россию можно при таких условиях создать только авторитарными методами – а ими, как известно, демократическое общество плохо формируется. Если мы говорим о неавторитарных методах, то нам придется привыкнуть к тому, что Россия будет развиваться на нескольких уровнях в течение десятилетий».

Задача конференции «Россия вместо Путина» была сформулирована организаторами как «пространство для неподцензурного разговора политиков, общественных деятелей и экспертов, которые считают, что альтернатива президенту Путину есть, Россия не однородна, и российское общество не представлено российской властью».

В числе модераторов форума были такие известные публицисты как Кирилл Рогов, Владимир Пастухов и Борис Грозовский, юрист Елена Лукьянова, журналисты Данила Гальперович и Татьяна Фельгенгауэр. В работе форума принимают участие чешские активисты, журналисты и правозащитники. Михаил Ходорковский в своем выступлении отметил: «Я за сильное правительство и против концепции «государство — ночной сторож» для России. Самоуправлению надо учиться, как учатся водить машину. Долго и вдумчиво. А до этого лучше если есть водитель. Моя претензия к Путину — у него слабое, беспомощное, коррумпированное правительство».

Как сообщают организаторы: «Конференция предоставляет возможность для конструктивного диалога недовольных существующим политическим режимом в России — как тех, кто не готов к активной оппозиционной деятельности, так и тех, кто такую работу ведет».