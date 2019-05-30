Мир покинул Иржи Странский – писатель с несгибаемой спиной

«Как меня воспитали, так и воспитали. Нашим жизненным девизом было – «Мы их не порадуем!» Если на обычный чешский язык, то это означает – «Тот, кто нас унижает, никогда не увидит наших страданий от этих унижений. Такого счастья мы им не предоставим!» Именно так мне написал отец в письме, присланным мне в тюрьму», – вспоминал Иржи Странский в интервью, предоставленном для проекта «Память народа».

Родился Иржи Странский 12 августа 1931 года в семье пражского адвоката Карела Странского, потомка старинного дворянского рода. По линии матери будущий писатель был внуком политика Аграрной партии Яна Малипетра, в период Первой чехословацкой республики занимавшего также посты премьера и спикера депутатской палаты. Еще мальчиком Иржи Странский усвоил скаутские принципы, а благодаря матери, полюбил искусство.

В 1945 году Иржи Странский принял участие в майском восстании пражан против нацистов. В 1948 году, после прихода к власти в Чехословакии коммунистов, был арестован отец будущего писателя, а в 1950-м и брат Ян. Самого Иржи Странского исключили из гимназии, не позволив сдать экзамены на аттестат зрелости. В 1952 году семью «классового врага» лишили дома и заставили выехать из Праги. Тюрьма Иржи Странского также не миновала.

– «За мной приехали в январе 1953 года. Добиваясь признания, меня молотили так, что чуть не убили. При этом я даже не знал, в чем же я должен был признаваться. Это самое худшее, что можно себе представить. Все это происходило тогда, когда мне еще не исполнился даже 21 года, что в то время официально считалось возрастом совершеннолетия. Я, собственно говоря, получил 16 лет, но в результате меня осудили на 8 лет».

За «предательство родины» коммунистические власти прогнали юношу через несколько лагерей, в том числе и урановыми рудниками Яхимова. Из заключения Иржи Странский вышел в 1960 году, попав под амнистию. В 1974-м, однако, его вновь осудили, яко бы за разворовывание государственной собственности на автозаправочной станции, где он в то время работал. Тогда Иржи Странский провел в заключении два года. Но именно тюрьма окончательно подвигла его встать на путь писателя.

«Будучи в заключении я познакомился с Яном Заградничеком, с Франтишеком Кржелиной, Йозефом Крапом (чехословацкие писатели). Именно они начали меня еще в тюрьме обучать писательскому ремеслу, прививать мне его принципы».

Первый свой рассказ – «Волы» Странский опубликовал в 1962 году в журнале «Mladý svět». Благодаря этой публикации на автора обратили внимание и приняли на работу ассистентом режиссера на киностудии «Баррандов». После этого он попробовал публиковать свои рассказы и литературные переводы с английского языка в самом престижном по тем временам журнале «Plamen».

В 1967 году Странский по мотивам рассказа известного чешского писателя Йиржи Фоглара написал киносценарий «Лагерь черного дельфина», по которому был снят одноименный фильм. Иржи Странски является также автором сценария «Бумеранг». После того, как в 1968 году Чехословакия была оккупирована войсками Варшавского договора, Йиржи Странски эмигрировал в Австрию. Но быстро вернулся.

Публиковать свои произведения, не озираясь по сторонам, Иржи Странский стал только после «бархатной революции» 1989 года. В 1991-м увидел свет роман «Дикая земля», первая версия которого была написана еще в 1970-м, но в стол. Перу Странского принадлежат также произведения – «Перелет» (2001), «Тихая почта» (2002), «Рассказы для Кларки» (2004), «Старец и смерть» (2007), «Арка» (2009), «Тоны» (2012), «Баллада о пилоте» (2013). С 1992 по 2006 год Иржи Странский возглавлял Чешский центр PEN-клуба.

На сайте организации «Юнак», объединения чешских скаутов, чьи принципы Иржи Странский чтил всю жизнь и часто встречался с друзьями из их рядов, после сообщения о смерти писателя было опубликовано обращение: «Писатель, зэк, мужик с несгибаемой спиной и глазами, наполненными радостью. Скаут до последнего мгновения, как телом, так и душой. Брат Иржи, уже ныне мы чувствуем, насколько нам тебя не хватает. Спасибо, что ты был таким, каким был. С любовью и грустью в сердце – твои скауты. Навсегда!»