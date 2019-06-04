Минздрав расширяет возможности общественного медицинского страхования. Самое современное лечение станет доступней

Лечение каждого известного современной медицине недуга начинается с хорошо проверенных методов и препаратов, приносящих результат большинству пациентов. Медицинская страховая система Чехии, деньги в которую перечисляются всеми трудоустроенными гражданами, расходы на лечение в этом случае покрывает почти полностью. К категории «почти» можно отнести, например, частичные доплаты за лекарства по рецепту. Сразу оговоримся, что во всех категориях препаратов есть лекарства, стоимость которых покрывается страховкой в полной мере.

Для особых случаев, когда речь идет о редких недугах и трудных случаях с одним единственным вариантом лечения, в действие приводится §16 Закона «Об общественном медицинском страховании». Нуждающийся гражданин может подать заявление в свою медицинскую страховую компанию и попытаться добиться, чтобы «его единственный вариант» системой также был оплачен полностью.

«Моя борьба за лекарство, оплачиваемое по параграфу №16, продолжалась полгода», – рассказывает Павел Шточек, борющийся с рассеянным склерозом уже пять лет, и получивший разрешение на оплату биологического лечения по полису обязательного медицинского страхования. В его случае в год необходимы две инъекции специального препарата, каждая из которых стоит 200 тысяч крон (7,7 тысячи евро).

Подобного рода пациентов с каждым годом становится все больше. В 2018 году Союз медицинских страховых компаний Чешской Республики получил около 13 тысяч заявлений, содержащих ссылку на §16. Столько же просьб от пациентов зарегистрировано Всеобщей медицинской страховой компанией.

«Быстрый рост потока заявлений начался по окончании 2013 года, когда общее количество присланных просьб составило половину от сегодняшних показателей – 7 тысяч заявлений. Общая стоимость подтвержденных для оплаты лекарств составила 330 миллионов крон (12,7 миллиона евро), что составляет лишь треть от показателя сегодняшнего дня», – комментирует Олдржих Тихи, пресс-секретарь «Всеобщей медицинской страховой компании».

Многие, однако, в строгие критерии отбора не вписываются. Чтобы расширить чешским пациентам возможности, увеличить количество доступных современных лекарств, Минздрав взялся за разработку системы, которая отдает предпочтение не «жестким», а «мягким» критериям отбора.

«В нашем случае большее внимание будет уделяться уровню тяжести заболевания, степени пользы, которую способен принести пациенту конкретный препарат, а также влияние на улучшение качества жизни человека», – подчеркивает Филип Врубел, заместитель министра здравоохранения Чешской Республики.

Заявления пациентов, по новым правилам, будет оценивать комиссия, в состав которой войдут представители Минздрава, профессиональных медицинских организаций, а также объединений пациентов. Расшириться должно также и общее предложение современных лекарств, оплачиваемых по стандартной страховке.