Минздрав Чехии намерен запретить рекламу алкоголя в дневное время суток

Ограничения, по всей видимости, коснутся и содержания рекламы – проект закона предусматривает запрет на участие в роликах живых существ. Реклама не должна призывать к употреблению неограниченного количества спиртного.

«Чешская Республика в международном сравнении по количеству выпитого алкоголя на душу населения регулярно занимает передние позиции. Прискорбно то, что схожие результаты наблюдаются и в младших возрастных категориях», - напоминает пресс-секретарь Минздрава Рената Поволна.

В настоящее время идет обсуждение проекта закона с другими министерствами, правительственным отделом антинаркотической политики и специалистами в данной области.

Против трансляции рекламных роликов лишь в ночное время суток, то есть с 22 часов вечера до 6 часов утра, в обязательном порядке содержащих предупреждение о вреде алкоголя, выступают не только производители алкоголя, но и рекламные агентства, а также организаторы разного рода фестивалей, которые боятся потерять щедрых спонсоров.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств, производители алкогольной продукции ежегодно инвестируют в рекламу около двух миллиардов крон. Пресс-секретарь ассоциации Марек Главица утверждает, что ограничения приведут лишь к тому, что люди начнут употреблять менее качественный и дешевый алкоголь неизвестных брендов.

«Вмешаться в какую-либо промышленную отрасль путем введения соответствующего закона – это самый удобный вариант. Минздрав должен прекрасно осознавать, что влияние рекламы на то, когда, в каких количествах и почему люди прибегают к употреблению алкоголя, на самом деле ничтожно мало», - считает Главица.

Последние доступные данные Организации экономического сотрудничества и развития говорят о том, что по количеству выпитого алкоголя Чехия занимает в мире четвертую позицию. На душу населения приходится 11,5 литра чистого алкоголя в год, однако количество выпитого мужчинами спиртного в 4 раза превышает аналогичный показатель у женщин. Мировое первенство в этом плане держит Литва.

С неумеренным потреблением алкоголя борется не только государство – уже восьмой год подряд в Чехии проходит акция «Сухой февраль», то есть добровольный отказ от спиртных напитков в течение февраля - месяца.

Организатором мероприятия является «Лига открытых мужчин». Как рассказал в интервью «Чешскому Радио» менеджер кампании Петр Фрейманн, популярность «Сухого февраля» растет из года в год.

«Люди любят делиться с нами своими впечатлениями. Очень часто нам рассказывают о том, что сначала их окружение высмеивало и сомневалось в их здравом уме, затем год или два назад к ним подключились их родные, а сейчас – даже коллеги по работе или друзья. Что нас особо радует: на акцию откликнулись и многие владельцы ресторанов и баров, и готовят для «сухарей» специальное безалкогольное меню. Это мы воспринимаем очень позитивно», - говорит Петр Фрейманн.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, человек, у которого нет проблем с алкоголем, способен два дня в неделю не пить вообще, а в остальные дни ограничиться в случае женщин одним бокалом вина или кружкой пива, а мужчин – двумя.

«Идеальный способ понять, представляет ли алкоголь для вас опасность или нет, это попробовать испытать себя во время «сухого февраля». В течение буквально пары дней вы получите абсолютную уверенность».

Согласно статистическим данным, о мероприятии «Сухой февраль» известно 47 процентам населения Чехии, а 6 процентов взрослой популяции к нему уже подключалось.