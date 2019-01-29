Министр иностранных дел Чехии: Украина – ближайший сосед, чьи проблемы нам не безразличны

«Мы понимаем тяжесть ситуации Украины. Ей приходится воевать сразу на двух фронтах – против российской агрессии и сепаратистов на востоке страны, а также за модернизацию страны. Оба эти сражения взаимосвязаны. Без социальной стабилизации и развития экономики трудно разрешить конфликт и наоборот. Чешская Республика протягивает руку помощи, заявляет о желании поддерживать прилагаемые Украиной усилия», – заявил по итогам встречи со своим украинским коллегой министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек.

Выступая перед журналистами в штаб-квартире своего ведомства, глава украинского МИД Павел Климкин сообщил о намерении с министрами ЕС в Брюсселе обсудить проблемы, связанные с областями, находящимися под контролем сепаратистов: «Мы будем обсуждать возможности предоставления помощи Донбассу, применения новых санкций в отношении России, оценим развитие региона, которому помощь оказывается так же и со стороны европейских стран. Темой дискуссии станут инфраструктурные проекты и планы по поддержке населения».

Слова благодарности за четкую и неизменную позицию Чешской Республики в отношении ситуации в Донбассе, а также за помощь, оказываемую донбасским детям, услышал от украинского коллеги чешский министр.

«Мы всегда могли положиться на наших чешских друзей. Сегодня мы обсуждали также вопросы, связанные с энергетикой, конкретно «Северный поток». Это политический проект, созданный с целью ведения политического манипулирования. Для Чешской Республики, как и для Украины, важен транзит газа и нефти. Чешская Республика очень хорошо осознает значение темы энергетической безопасности», – подчеркнул министр Павел Климкин.

Руководитель внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек подчеркнул, что Украина воспринимается, как ближайший чешский сосед, чьи проблемы не могут быть безразличны.

«Украина – ключевое государство, участвующее в проекте «Восточное партнерство». Я надеюсь, что она станет лидером этого содружества. У Европейского союза есть весьма серьезные причины для оказания поддержке Украине. Ее будущее важно, как с точки зрения развития ЕС, так и его безопасности», – подчеркнул чешский представитель.

Томаш Петршичек напомнил, что в 2017 году Чехия и Украина возобновили работу межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Чешская Республика считает это важным инструментом развития экономических отношений. Глава МИДа напомнил, что в межгодовом сравнении товарообмен между Чешской Республикой и Украиной вырос на 16%. Украина, подчеркнул министр Петршичек, входит в двадцатку самых серьезных торговых партнеров Чехии.

– «За последние 4 года Украина сделала гигантский шаг в сторону модернизации и реализации реформ, приближающих ее к Европе. Чешская Республика намерена поддерживать европейскую ориентацию Украины. Для нас также важна и область межчеловеческих отношений. Павел Климкин вспомнил о 100 тысячах украинских граждан работающих в Чехии, однако, нельзя забывать и о 3000 украинских студентов, обучающихся в чешских вузах».

Граждане Украины, по словам Томаша Петршичека, помогают развитию экономики Чехии. Правительство страны создало ряд программ, связанных с этим процессом, и в настоящее время задумывается об их расширении.

– «Мы также говорили о продолжении и развитии гуманитарного сотрудничества. Начиная 2014 годом, Украине со стороны Чехии была предоставлена поддержка на сумму 8 миллионов евро. Мы говорим о помощи сфере образования, здравоохранения, развитию гражданского общества. Мы хотим продолжить оказание помощи также людям, пострадавшим от конфликта в Донецкой и Луганской областях. Мы реализуем проекты, касающиеся Краматорска. С нашей стороны поддерживаются образовательные институты, которые не могут развивать свою работу на территории, пострадавшей от военных действий. Помощь предоставляется также детям».

