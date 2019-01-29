Министр иностранных дел Чехии: Украина – ближайший сосед, чьи проблемы нам не безразличны

Второй день визита чешского министра иностранных дел Томаша Петршичека в Украину посвящен поездке в Мариуполь и на территорию, примыкающую к зоне вооруженного конфликта. Противостояние между Украиной и Россией, проблемы Донбасса, аннексия Крыма – все это будет предметом обсуждения на специальном заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Именно поэтому европейским министерским делегациям предоставляется возможность ознакомиться с регионом, на жизни которого впрямую отражается российско-украинский конфликт.
«Мы понимаем тяжесть ситуации Украины. Ей приходится воевать сразу на двух фронтах – против российской агрессии и сепаратистов на востоке страны, а также за модернизацию страны. Оба эти сражения взаимосвязаны. Без социальной стабилизации и развития экономики трудно разрешить конфликт и наоборот. Чешская Республика протягивает руку помощи, заявляет о желании поддерживать прилагаемые Украиной усилия», – заявил по итогам встречи со своим украинским коллегой министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек.
Выступая перед журналистами в штаб-квартире своего ведомства, глава украинского МИД Павел Климкин сообщил о намерении с министрами ЕС в Брюсселе обсудить проблемы, связанные с областями, находящимися под контролем сепаратистов: «Мы будем обсуждать возможности предоставления помощи Донбассу, применения новых санкций в отношении России, оценим развитие региона, которому помощь оказывается так же и со стороны европейских стран. Темой дискуссии станут инфраструктурные проекты и планы по поддержке населения».
Слова благодарности за четкую и неизменную позицию Чешской Республики в отношении ситуации в Донбассе, а также за помощь, оказываемую донбасским детям, услышал от украинского коллеги чешский министр.
«Мы всегда могли положиться на наших чешских друзей. Сегодня мы обсуждали также вопросы, связанные с энергетикой, конкретно «Северный поток». Это политический проект, созданный с целью ведения политического манипулирования. Для Чешской Республики, как и для Украины, важен транзит газа и нефти. Чешская Республика очень хорошо осознает значение темы энергетической безопасности», – подчеркнул министр Павел Климкин.
Руководитель внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек подчеркнул, что Украина воспринимается, как ближайший чешский сосед, чьи проблемы не могут быть безразличны.
«Украина – ключевое государство, участвующее в проекте «Восточное партнерство». Я надеюсь, что она станет лидером этого содружества. У Европейского союза есть весьма серьезные причины для оказания поддержке Украине. Ее будущее важно, как с точки зрения развития ЕС, так и его безопасности», – подчеркнул чешский представитель.
Томаш Петршичек напомнил, что в 2017 году Чехия и Украина возобновили работу межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Чешская Республика считает это важным инструментом развития экономических отношений. Глава МИДа напомнил, что в межгодовом сравнении товарообмен между Чешской Республикой и Украиной вырос на 16%. Украина, подчеркнул министр Петршичек, входит в двадцатку самых серьезных торговых партнеров Чехии.
– «За последние 4 года Украина сделала гигантский шаг в сторону модернизации и реализации реформ, приближающих ее к Европе. Чешская Республика намерена поддерживать европейскую ориентацию Украины. Для нас также важна и область межчеловеческих отношений. Павел Климкин вспомнил о 100 тысячах украинских граждан работающих в Чехии, однако, нельзя забывать и о 3000 украинских студентов, обучающихся в чешских вузах».
Граждане Украины, по словам Томаша Петршичека, помогают развитию экономики Чехии. Правительство страны создало ряд программ, связанных с этим процессом, и в настоящее время задумывается об их расширении.
– «Мы также говорили о продолжении и развитии гуманитарного
сотрудничества. Начиная 2014 годом, Украине со стороны Чехии была
предоставлена поддержка на сумму 8 миллионов евро. Мы говорим о помощи
сфере образования, здравоохранения, развитию гражданского общества.
Мы хотим продолжить оказание помощи также людям, пострадавшим от
конфликта в Донецкой и Луганской областях. Мы реализуем проекты,
касающиеся Краматорска. С нашей стороны поддерживаются
образовательные институты, которые не могут развивать свою работу на
территории, пострадавшей от военных действий. Помощь предоставляется
также детям».