Милослав Стингл: «Выше всех народов стоит человечность»

Милослав Стингл родился в городе Билина. Окончил Карлов университет по специальности международное право и география народов. Позднее работал в Чехословакцкой академии наук, а также преподавал в своей альма-матер. На его авторском счету– 42 книги, 239 изданий, 17 миллионов экземпляров. За свою жизнь он совершил 14 кругосветных путешествий, посетил 151 государство. За рубежом он провел 19 лет своей жизни.

«Возможно, это будет звучать парадоксально, но я всегда хотел жить здесь, в Чешской Республике. И то, что поется в нашем гимне и звучит так патетично - «земля чешская, дом мой» - это правда. Это мой дом. Я никогда не эмигрировал, хотя у меня было множество возможностей, я получил целый ряд очень интересных предложений, мог работать в американских, канадских и даже австралийских университетах. Не могу себе представить даже, что я бы захлопнул за собой дверь, и больше не мог вернуться в эту прекрасную страну, к моим родителям, к моей семье».

Известно, что коммунистические власти тщательно следили за Стинглом. Он повторно подозревался в попытке эмигрировать. Стингл как-то поделился с «Чешским Радио», что однажды его задержали в пражском аэропорте, обвинив его, что он пытался бежать в Россию. «Кто бы хотел в то время эмигрировать в Москву?», - шутил спустя годы этнограф.

«Никогда не стоит говорить о том, «что было бы, если бы…», так как это противоречит истории и течению времени. Я жил так, как мне было дозволено жить. Для путешественника важно – путешествовать. Иногда бывало сложно, я издавался, например, в Западном Берлине. Чтобы сделать корректуры подписей под фото – а на это уходило полтора часа – мне приходилось просить у властей разрешения на выезд, затем получать визу. Вся процедура занимала у меня по четыре месяца, а результат был всегда под вопросом. Причем издательство находилось на пешем расстоянии от Берлинской стены, то есть через полтора часа я был обратно. Поэтому, если бы я мог задним числом что-то менять, я бы устранил все эти запреты и преграды. Но мы все - потомки своей эпохи. Я рад, что мне не только удалось при всем этом посетить 151 страну, но еще и пережить все это. Переболел я только малярией, даже у эскимосов у меня проблем не было. Поэтому я особо благодарен Богу и судьбе, что я дожил до этого момента», - рассказал Милослав Стингл «Чешскому Радио» по случаю своего 80-летнего юбилея.

Чешский этнограф сотрудничал с многими зарубежными университетами, преимущественно в США и на Кубе. Предметом его профессионального интереса были, в первую очередь, эскимосы, коренные жители Америки, а также жители Полинезии. Индейское племя Кикапу присвоило Стинглу почетный статус вождя и имя Окима.

«Эта индейская почесть для меня особенно ценна, так как она – от всего сердца. Какое может быть большее доказательство дружбы, чем когда индейцы на другом конце планеты выбирают вас вождем своего племени. Поэтому я теперь – Окима».

Кредо его жизни оставалась гавайская пословица: «Выше всех народов стоит человечность».