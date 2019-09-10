Милош Земан пообещал русинам обсудить их проблемы с Владимиром Зеленским

По сообщению издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного и статуса автономии для своей территории. Милош Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент подчеркнул, что изменение системы централизации – исключительно внутреннее дело Украины.

Киев негативно реагировал на контакты руководителей иностранных государств с русинскими организациями, называя их деятельность «частью гибридной войны России против Украины».

В адрес президента Чехии Милоша Земана часто звучит критика, что его действия нередко противоречат внешнеполитической линии правительства, и прием подобной делегации стал еще одним пунктом такой повестки. При этом следует подчеркнуть, что в Чешской Республике официальный внешнеполитический курс страны определяется именно правительством, а не президентом.

Посол Украины в Чехии: «Русинский вопрос – политический проект, который финансирует Кремль»

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отвечая на вопросы издания Deník N, сообщил, что активисты, выступающие от имени русинов, «занимаются не только своей культурой и языком, но и дальнейшей дестабилизацией нашей страны, которая на востоке уже борется с пророссийскими сепаратистами и агрессией со стороны России». «Русинский вопрос – это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего в Закарпатье», – считает дипломат. При этом глава украинского диппредставительства отказался комментировать факт встречи с русинской делегацией президента Чехии.

В числе делегации был и священник Дмитрий Сидор, ранее получивший условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины. В СМИ звучали утверждения, что деятельность Дмитрия Сидора финансируется Кремлем для дестабилизации ситуации в Закарпатье.

«Украинские власти не уважают наш язык и культуру»

В составе группы, прибывшей в Пражский Град, были Мыхайло Тяско и Васил Джуган – предприниматели, давно проживающие в Чешской Республике и поддерживающие достаточно тесные контакты с президентом страны. О том, что их приглашают на приемы в резиденцию президента, ранее уже обращал внимание сайт Aktuálně.cz. Оба бизнесмена входили в предвыборный штаб Милоша Земана и сопровождали его в поездке в Россию.

Мыхайло Тяско, которого представляют как зампредседателя организации под названием Всемирный совет подкарпатских русинов, в интервью изданию Deník N сообщил: «Мы рассказали президенту о проблемах в Подкарпатской Руси и о том, что украинские власти до сегодняшнего дня не признает русинов, не уважает наш язык и культуру. Господин президент сказал, что, с его точки зрения, наши проблемы решат только Минские мирные договоренности, а децентрализация позволит признать русинов в Закарпатье как народ, признать наш язык в качестве регионального, в то время как украинский язык будет являться государственным. Президент пообещал нам, что поговорит с господином президентом Зеленским и передаст нашу точку зрения руководству Украины».

«Президент Чехии поддерживает территориальную целостность Украины»

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек так прокомментировал итоги встречи: «Господин президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова – лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которое они предполагают, – целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс господин президент ни в коем случае не будет вмешиваться».

Еще одной участницей встречи стала Татьяна Поп, которая дает интервью в качестве руководителя Координационного центра русинских организаций. В Пражском Граде она не впервые – как сообщало издание Aktuálně.cz, в апреле 2018 года она участвовала в праздничных мероприятиях по случаю инаугурации Милоша Земана после его переизбрания на второй срок. В интервью сайту Ukrajina.ru она сообщила, что получила официальное приглашение в Пражский Град как «представитель русинского народа». По утверждению госпожи Поп, президент Чехии был готов принять русинскую делегацию. Однако тогда Пражский Град такую возможность отрицал. «Русинскую диаспору мы, разумеется, знаем, поддерживаем с ней контакты, однако никаких встреч с президентов в планах не стоит!» – сообщил в апреле прошлого года глава отдела внешних связей канцелярии президента Рудольф Индрак. Спустя полтора года, однако, делегация прибыла в Пражский Град.

Андрей Бабиш: «Правительство не собирается рассматривать вопрос поддержки русинов»

В 2018 году Татьяна Поп утверждала, что поддержать русинов готово и чешское правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем. «Он сказал мне, что его мать – тоже русинка, и поэтому он не имеет право не любить русинов и не уважить их», – заявила Поп, которая сфотографировалась с главой кабинета. Председатель правительство категорически опроверг ее слова. «Эта дама лжет. Я ее не знаю, и правительство, разумеется, ничем подобным заниматься не будет. После инаугурации я фотографировался с 300 разными людьми», – прокомментировал это утверждение Андрей Бабиш, отвечая на вопрос Aktuálně.cz.

После новой встречи с президентом Земаном Татьяна Поп в интервью интернет-газете Echo-ua подчеркнула: «Я лично никогда не говорила о том, что хочу отделения от Украины. Наоборот, я всегда была за целостность Украины! Из моих уст не звучат никакие сепаратистские призывы. Все, чего я хочу, так это прекращения этноцида в отношении русинов». Также Татьяна Поп сообщила: «Милош Земан очень тепло принял нашу делегацию! Он пообещал поддерживать нас в Украине и сказал, что, при возможности, обсудит вопрос русинов с Владимиром Зеленским».

Что русинский вопрос может появиться в повестке переговоров между главами Чехии и Украины, не отрицает пресс-секретарь президента Иржи Овчачек: «В случае встречи с президентом Украины Зеленским тема русинов, разумеется, будет поднята. Чешская Республика связана с ними исторически».

