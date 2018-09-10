Милош Земан на стороне коммунистов – поддержал налогообложение церкви

Против взимания налога с получаемых церквями государственных компенсаций уже ранее выступили парламентские христианские демократы, гражданские демократы, партия ТОР 09. Отрицательное мнение также и у пражского архиепископа Доминика Дуки. Последний не исключает возможность подачи конституционной жалобы.

«Меня несколько допекло, что святая церковь посредством жалоб и судов продолжала требовать возвращения в ряде случаев никчемного имущества уже после утверждения закона о реституции. Иски выдвигались по отношению к населенным пунктам и краевым администрациям. Правда то, что потом Епископская конференция заявила, что уже не будет добиваться выдачи спорных объектов. Однако это лишь незначительная часть от общего объема имущества. Судебные тяжбы с сельскими и городскими администрациями продолжаются, хотя все мы ожидали, что это прекратится, что церковь получила уже достаточно», – заявил глава Чешской Республики Милош Земан во время одного из эфиров частного телеканала «Barrandov».

Главным получателем государственных денег за невозвращенное имущество, а всего в процессе реституции на сегодняшний день участвуют 16 церквей и религиозных объединений, является Римско-католическая церковь. Из общей суммы компенсаций в объеме 59 миллиардов крон (по актуальному курсу – 2,3 миллиарда евро) ей причитается свыше 47 миллиардов крон (более 1,8 млрд евро).

На втором месте по сумме полагающихся компенсаций – Чехословацкая гуситская церковь (более 3 миллиардов крон – 118 млн евро), а на третьем Евангелическая церковь чешских братьев (более 2 миллиардов крон – 78 млн евро).

Реституционный закон был принят Парламентом Чешской Республики в 2012 году со второй попытки. Сенат норму вернул, и депутатам пришлось голосование повторять.

«Принятие закона было весьма нестандартным. Голосовали уже после полуночи, а норма прошла с перевесом лишь в один голос, который принадлежал какому-то странному депутату. Все обошлось на 54 миллиарда крон дороже», – комментирует премьер страны Андрей Бабиш.

Внедрение налогообложения реституционных сумм позволило бы государству периодически возвращать в свою казну по 380 миллионов крон (14,8 млн евро) от ежегодно перечисляемых церквям 2 миллиардов крон (78 млн евро).

Против коммунистической идеи ранее выступил пражский архиепископ кардинал Доминик Дука. Священник обратил внимание на содержание подписанных договоров. Архиепископ обратил внимание на то, что церкви начнут платить государству налоги с доходов, приносимых ей возвращенным имуществом. Принятие коммунистического предложения, по мнению кардинала, приведет к серьезнейшему хаосу, который придется отстранять путем обращения в Конституционный суд.

«Существует некая договоренность. Подписанию договоров предшествовали тяжелые дебаты. Мы в процессе не участвовали, поэтому я хочу давать оценку, но считаю, что окончательные условия могли бы быть благоприятней. Однако какой-то договор уже существует, и он должен соблюдаться», - заявил ранее также глава христианских демократов Павел Белобрадек.

Генеральный секретарь Чешской епископской конференции Станислав Пржибыл на последние заявления о необходимости введения налогообложения компенсационных сумм высказался следующим образом: «Я хочу подчеркнуть, что в Чешской Республике мы руководствуемся действующими правовыми нормами, а не мнением отдельных лиц, даже если они занимают столь высокий пост, как президент республики».

