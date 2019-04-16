Миллионы на «ремонт весов правосудия»

Вердикт, недавно вынесенный Конституционным судом Чехии по поводу нарушения прав «русского хакера» Евгения Никулина, дает право адвокатам требовать для своего манданта выплаты финансовой компенсации. Деньги для Никулина, таким образом, могут увеличить общую сумму, которую чешское государство выплатит за ошибки своей системой правосудия, совершенные в текущем году.
Ошибки юстиции Чехии в 2018 году, например, обошлись казне в 367 миллионов крон (более 14 миллионов евро). Это рекорд. Сумма более чем в два раза превысила объемы финансовых компенсаций, выплаченных в 2017-м.
«Чаще всего Минюст перечисляет компенсации за ущерб, нанесенный гражданам в результате незаконных уголовных преследований. Окончательные суммы выплат пострадавшим складываются, например, из компенсаций за потерянные доходы, ущерб, нанесенный чести и достоинству, а также иных начислений.
Окончательная сумма, выплаченная государством за прошлый год, увеличилась из-за компенсаций за незаконные процедуры принудительного взыскания долгов. Нам пришлось вносить залог, который, однако, частично вернется в связи с делом банка «Union bank» (обанкротился в 2003 году). Частично рост годового объема компенсаций был связан с выплатами клиентам строительной фирмы «H-System» (обанкротилась в 1997 году, проект до конца не реализован)», – комментирует Владимир Ржепка, пресс-секретарь Министерства юстиции.
В 2019 году общая сумма государственных компенсаций за ошибки юстиции, вероятно, разрастется за счет выплат несправедливо осужденному Михалу Шнайдеру, приговоренному к 10-летнему сроку за похищение. Осужденный был полон решимости доказать свою невиновность. Ныне полиция ведет расследование дела уже с иными фигурантами дела.
«Естественно, что в период отбывания наказания моя ситуация не была простой. В голове проносилось множество мыслей. Я даже смирился с тем, что никогда не увижу свою семью», – говорит Михал Шнайдр.
По словам адвоката Роберта Холенского, он намерен заняться вопросом получения компенсации за несправедливое пребывание Михала Шнайдра в тюрьме, но только после вынесения последнего оправдательного вердикта.
С требованием выплатить компенсацию в размере 2 миллионов крон (77 тысяч евро) в Минюст обратился также и Петр Новотный. 70-летний пенсионер просидел под арестом 4 месяца, а также в 2013 году был приговорен к трехлетнему условному сроку за нападение на своего зятя и нанесение ему тяжких телесных повреждений. За Новотного в свое время заступился ныне экс-министр юстиции Роберт Пеликан, тот самый, подтвердивший экстрадицию в США подозреваемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина.
«По мнению министра, суды совершили ошибку, когда изучив доказательства, охарактеризовали случившееся, как особо серьезный случай нанесения тяжких телесных повреждений», – комментирует Люция Махалкова из Минюста.
В результате через пять лет пенсионер был полностью оправдан, и ведомство даже заплатило пострадавшему компенсационную сумму, которая его, однако, не удовлетворила. Кроме компенсации за незаконное задержание, уголовное преследование и незаконное вынесение вердикта о наказании Петр Новотный требует возмещения полученного морального ущерба.
– «Каждый, кого я встречал на улице, старался от меня спрятаться. У меня было много друзей, но после случившегося, когда я приходил на футбол, то каждый обходил мою скамейку за три версты. Теперь из развлечений у меня остался только велосипед, на котором я ежу в одиночестве».
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