Миллионы на «ремонт весов правосудия»

Ошибки юстиции Чехии в 2018 году, например, обошлись казне в 367 миллионов крон (более 14 миллионов евро). Это рекорд. Сумма более чем в два раза превысила объемы финансовых компенсаций, выплаченных в 2017-м.

«Чаще всего Минюст перечисляет компенсации за ущерб, нанесенный гражданам в результате незаконных уголовных преследований. Окончательные суммы выплат пострадавшим складываются, например, из компенсаций за потерянные доходы, ущерб, нанесенный чести и достоинству, а также иных начислений.

Окончательная сумма, выплаченная государством за прошлый год, увеличилась из-за компенсаций за незаконные процедуры принудительного взыскания долгов. Нам пришлось вносить залог, который, однако, частично вернется в связи с делом банка «Union bank» (обанкротился в 2003 году). Частично рост годового объема компенсаций был связан с выплатами клиентам строительной фирмы «H-System» (обанкротилась в 1997 году, проект до конца не реализован)», – комментирует Владимир Ржепка, пресс-секретарь Министерства юстиции.

В 2019 году общая сумма государственных компенсаций за ошибки юстиции, вероятно, разрастется за счет выплат несправедливо осужденному Михалу Шнайдеру, приговоренному к 10-летнему сроку за похищение. Осужденный был полон решимости доказать свою невиновность. Ныне полиция ведет расследование дела уже с иными фигурантами дела.

«Естественно, что в период отбывания наказания моя ситуация не была простой. В голове проносилось множество мыслей. Я даже смирился с тем, что никогда не увижу свою семью», – говорит Михал Шнайдр.

По словам адвоката Роберта Холенского, он намерен заняться вопросом получения компенсации за несправедливое пребывание Михала Шнайдра в тюрьме, но только после вынесения последнего оправдательного вердикта.

С требованием выплатить компенсацию в размере 2 миллионов крон (77 тысяч евро) в Минюст обратился также и Петр Новотный. 70-летний пенсионер просидел под арестом 4 месяца, а также в 2013 году был приговорен к трехлетнему условному сроку за нападение на своего зятя и нанесение ему тяжких телесных повреждений. За Новотного в свое время заступился ныне экс-министр юстиции Роберт Пеликан, тот самый, подтвердивший экстрадицию в США подозреваемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина.

«По мнению министра, суды совершили ошибку, когда изучив доказательства, охарактеризовали случившееся, как особо серьезный случай нанесения тяжких телесных повреждений», – комментирует Люция Махалкова из Минюста.

В результате через пять лет пенсионер был полностью оправдан, и ведомство даже заплатило пострадавшему компенсационную сумму, которая его, однако, не удовлетворила. Кроме компенсации за незаконное задержание, уголовное преследование и незаконное вынесение вердикта о наказании Петр Новотный требует возмещения полученного морального ущерба.

– «Каждый, кого я встречал на улице, старался от меня спрятаться. У меня было много друзей, но после случившегося, когда я приходил на футбол, то каждый обходил мою скамейку за три версты. Теперь из развлечений у меня остался только велосипед, на котором я ежу в одиночестве».