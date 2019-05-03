Милан Штефаник. Прерванный полет в независимую Чехословакию

В годы Первой мировой войны Милан Штефаник наряду с Эдвардом Бенешем и Т. Г. Масариком был одной из ключевых фигур, продвигавших на международной политической арене идею создания независимого от Австрии государства чехов и словаков. Достижению этой цели помогали его тесные связи с французской политической верхушкой. «Он обладал выдающимися дипломатическими способностями, связями в высшем обществе и тем самым помог Масарику проникнуть в политические круги Франции, где Масарик смог изложить свое видение ситуации в Центральной Европе после окончания войны, поскольку ни Франция, ни Великобритания не планировали ликвидацию Австро-Венгрии как таковой», – объясняет председатель Общества им. Штефаника Войтех Челко.

Милан Штефаник удивительно сочетал в себе качества политика и ученого. Он родился в словацком поселке Кошарицка 21 июля 1880 года и стал шестым из двенадцати детей в семье лютеранского пастора; учился в лютеранском лицее в Братиславе и пражском Карловом университете. В архиве «Чешского Радио» сохранилась запись 1938 года, в которой о своем брате вспоминает Ладислав Штефаник: «Будучи мальчиком, он любил играть, но также много читал и еще в детстве отличался от других – был более серьезным, чем другие дети».

От Туркестана до Галапагосских островов

В 1904 году Милан переехал в Париж, поступил в обсерваторию Пьера Жансена. С французской экспедицией Штефаник отправился Туркестан, чтобы там наблюдать затмение Солнца 13 января 1907 года. Путешествуя по России, он побывал в Санкт-Петербурге, в Пулковской обсерватории, а также познакомился со Львом Толстым.

Как отмечают историки, круг интересов Милана Штефаника был чрезвычайно широк – помимо астрономии он увлекался литературой, искусством, философией, техникой. Он обладал способностью, что называется, преподнести себя в обществе. «Его можно назвать светским плейбоем – он умел вызвать интерес у женщин, вести беседу с мужчинами. Однако волокитой его не назовешь, просто он любил женщин, а женщины любили его, что не считается грехом », – рассказывает Войтех Челко.

Молодой ученый сменяет одну научную экспедицию за другой – Алжир, Тунис. В 1908 году в Таити он наблюдает комету Галлея, в 1912 в Бразилии – затмение Солнца. За работу над созданием армейских телеграфных и метеорологических станций в Эквадоре и на Галапагосских островах Штефаник был награжден Орденом почетного легиона.

Потом началась Первая мировая война – он учится в летной школе в Шартре, воюет в Сербии. В конце 1915 года происходит его встреча с Эдвардом Бенешом – планы по созданию независимого государства чехов и словаков приобретают все более четкие контуры, а Штефанек последовательно выступает за единство чешского и словацкого народов. В феврале 1916 года он стал одним из основателей Чехословацкого национального совета, председателем которого был избран Т. Г. Масарик, и именно Штефаник устроил его встречу с премьер-министром Франции Аристидом Брианом. При этом представления Штефаника о послевоенном государственном устройстве существенно отличались от взглядов Масарика – он был более ориентирован на Францию, чем на Россию. Влиятельный чешский историк Йозеф Калвода указывает, что Штефанек не считал республиканскую форму правления оптимальной и склонялся к монархизму. В отличие от Масарика, который предлагал чешскую корону дому Романовых, Штефанек хотел бы видеть на чешском престоле французского принца...

«Чех, принявший французское гражданство», – именно так называли его в международных политических кругах – берет на себя задачу формирования самостоятельных чехословацких легионов, которые бы противостояли Австро-Венгрии на фронтах Первой мировой войны. В августе 1916 года в Могилеве он в качестве французского военного эмиссара встречается с генералом Морисом Жаненом, главой французской военной миссии при Ставке Верховного главнокомандующего, проводит переговоры с Николаем II и начальником генштаба генералом Алексеевым, на которого смог произвести самое благоприятное впечатление. Он отправляется в Киев на встречу с лидерами крупнейших в империи чешского и словацкого землячеств.

После Февральской революции 1917 года Штефаник налаживает связи с Временным правительством. Летом 1917 года в США он встречается с представителями чешской и словацкой общин. Благодаря усилиям Милана Штефаника в декабре 1917 года французское правительство принимает решение о создании чехословацкой армии во Франции.

В Сибирь к легионерам и адмиралу Колчаку

В ноябре 1918 года в качестве одного из основателей независимой Чехословакии и министра обороны Милан Штефаник через Японию отправляется в Сибирь для налаживания военного сотрудничества Чехословацкого корпуса с адмиралом Колчаком. Контроль чехословаками Транссибирской железной дороги должен был укрепить позиции нового государства на предстоящей Парижской мирной конференции. Однако в Сибири Штефаник обнаружил в среде легионеров совсем другие настроения – усталость, желание как можно скорее вернуться на родину, а не отправляться снова на фронт. Дисциплина падала, легионеры создавали органы самоуправления по образцу советов. Штефаник, надеявшийся направить Чехословацкий на бой с большевиками, пришел в ужас от увиденного. В своих выступлениях Штефаник всячески пытался поднять моральный дух войск. Так, в Омске он заявил, что «умрет в Сибири, но заставит чехов воевать с большевиками». Однако уже в конце декабря 1918 года Французское военное министерство послало генералам Морису Жанену и Милану Штефанику приказ только «строить рубеж обороны на Урале».

Тогда же у чехословацкого политика обострилась желудочная болезнь, от которой он страдал всю жизнь, силы падали, и в январе 1919 года Штефанек срочно покинул Сибирь, однако в результате его усилий Чехословацкий корпус признал Колчака в качестве союзника. Штефанек отправляется в Европу договариваться о выводе Чехословацкого корпуса из России и решать вопрос, кто возьмет на себя командование Чехословацким корпусом – Франция или Италия.

После переговоров в Париже он отправился в Италию где, помимо решения политических вопросов, встретился со своей невестой – маркизой Джулианой Бенцони. После долгих лет эмиграции Штефаник собирался наконец вернуться на родину. В Падуе он попросил начальника итальянского генштаба предоставить ему самолет Caproni Ca 33... Итальянцы отговаривали чехословацкого политики от рискованного по меркам 1919 года перелета, против этой идеи был даже сам создатель самолета – граф Джованни Капрони, чей сын незадолго до этого разбился на таком же летательном аппарате, но Штефаник настоял на своем.

Над Европой шел холодный фронт, создававший высокую турбулентность, однако переждав пару дней, 4 мая 1919 года самолет с итальянским военным экипажем вылетел из Кампоформидо под Удине. По расчетам, за три с половиной часа воздушное судно должно было преодолеть 390 километров и приземлиться в Братиславе.

Итальянский бомбардировщик Caproni Ca 33 – воздушное судно со всеми минусами самолетов своего времени, обладающее весьма скромными по сегодняшним меркам техническими возможностями. Это хрупкий биплан с открытой гондолой, где стоит оглушительный треск мотора и пронизывающий холод. При посадке пилот определял направление ветра по дыму разожженных на земле костров. О катастрофе сохранились противоречивые данные: некоторые утверждали, что самолет дважды заходил на посадку и при второй попытке клюнул носом и уже не смог выровняться, причем люди выпали из открытой кабины. Когда на место катастрофы прибыла помощь, Штефаник был еще жив, остальные сопровождающие уже были мертвы. Полученные политиком травмы не оставляли ему шансов выжить.

Хотя на момент возвращения в Чехословакию имя Милана Штефаника почти ничего не говорило обычным людям, гибель сразу превратила политика в национального героя первой величины. Тотчас появились конспирологические версии о том, что самолет был сбит «по приказу из Праги». Некоторые утверждали, что бомбардировщик по ошибке сбили чехословацкие силы ПВО. Официальное расследование итальянской, а потом и чехословацкой стороны подтвердили версию несчастного случая.

Впрочем, и сегодня историки спорят, что стало причиной катастрофы, – техническая неисправность, ошибка пилота или все же удавшееся покушение. Среди версий называют разногласия Штефаника с Бенешем, который якобы хотел убрать неудобного соратника. Мол, здесь свою роль играли и вопросы внешнеполитического вектора страны – ориентация на Францию или Италию, отношение к большевистской России. Говорили, что Штефаник намеревался обвинить Бенеша в присвоении средств, полученных от зарубежных землячеств. Циркулировали даже слухи о самоубийстве 38-летнего генерала из-за проблем со здоровьем. Ничего из этих предположений не нашло убедительного подтверждения.

Войтех Челко считает, что к трагедии привело неудовлетворительное техническое состояние самолета. Кроме того, Штефаник, будучи пилотом, мог сам сесть за штурвал, почувствовать себя плохо и упасть на приборную доску, что и привело к катастрофе.

При выборе самого выдающегося человека своей страны словаки проголосовали за Милана Растислава Штефаника. «Штефаник был не только великим словаком, но и великим европейцем. Человеком, глубоко уверенным в своих силах и воевавший за страну, которой еще не существовало», – подчеркнул в связи с этим публицист Михал Гавран.

Сегодня именем политика назван аэропорт Братиславы. В 2018 году к столетию Чехословакии Национальный банк Чехии выпустил памятную 20-кроновую монету с портретами трех основателей независимого государства – Масарика, Бенеша и Штефаника. Имя Милана Ростислава Штефаника носит пражская обсерватория.

