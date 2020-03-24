МИД дал рекомендации по возвращению чехов из Украины

Граждане Чехии, которые хотят вернуться в ЧР, могут купить билеты украинской авиакомпании SkyUp Airlines на среду, 25 марта, по направлению Киев – Прага. Самолет вылетает в 11 ч. с терминала F в аэропорту Борисполь.

В случае востребованности данной услуги со стороны большего числа чешских пассажиров, лоукостер SkyUp готов также организовать дополнительную продажу билетов на один из рейсов с 25 по 27 марта по маршруту Львов – Прага. Заявки с указанием имени, фамилии, даты рождения, номера телефона и используемого адреса электронной почты просьба присылать по электронной почте consulate_kyiv@mzv.cz

Номер телефона экстренной связи диппредставительства Чехии для чешских граждан в Киеве +38 050 310 10 46, +38 068 971 87 97.