МИД Чехии требует выделить дополнительные средства на киберзащиту

Хакеры нарушили внешнюю сеть ведомства, не содержащую конфиденциальной информации. Чешское издание Deník N со ссылкой на осведомленные источники написало, что атака велась со стороны России.

Председатель оборонного комитета Сената Павел Фишер заявил представителям СМИ, что в ходе встречи с представителями управления по киберзащите обсуждались, в первую очередь, вопросы финансирования необходимых мер по обеспечению безопасности компьютерных сетей госведомств.

«По сведениям NÚKIB, чешские госструктуры продолжают противостоять кибератакам. Защита от них требует финансовых средств, специалистов, а также определенных усилий», - продолжил Фишер. По его словам, сложно с точностью определить, какие атаки велись в мае, а какие в июне и июле; хакеры пытаются проникнуть в сеть постоянно, многие меры по пресечению этой преступной деятельности принимаются с опозданием. Более подробная информация огласке не подлежит.

Реакция со стороны политиков последовала незамедлительно. Так, премьер Андрей Бабиш недоумевает, почему проблема киберзащиты внешнеполитического ведомства до сих пор не решена.

«Эти проблемы в МИД продолжаются уже несколько лет, помнится, в последний раз там была нарушена конфиденциальность переписки», - заявил премьер Андрей Бабиш, который, по своим словам, официальной информации от Национального управления по кибернетической и информационной безопасности не получал. По мнению премьера важно, чтобы специалисты дали конкретные указания, как подобным атакам противостоять.

«Далеко не все министерства сталкиваются с этим. Проблема касается в особенности МИДа», - утверждает премьер, который намерен вынести тему на обсуждение в Государственный совет безопасности.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в свою очередь заявил, что его ведомство занимается решением вопросов, связанных с обеспечением кибернетической безопасности постоянно и считает их приоритетными.

«Именно поэтому мы эту тему подняли на обсуждение также с министром финансов Аленой Шиллеровой. Мы сообщили ей о необходимости пополнить бюджет МИДа дополнительными средствами, которые будут направлены на улучшение нашей киберзащиты», - сообщил Томаш Петршичек.

«Я думаю, что эту тему вновь придется обсуждать всем составом правительства. Она актуальна также для общественного сектора», - считает глава МИДа Чехии.

Министр внутренних дел Ян Гамачек заверил, что МИД вместе с МВД и Национальным управлением по информационной безопасности уделяет борьбе с хакерами должное внимание, также затронув вопрос финансирования. В ходе обсуждения проекта бюджета на будущий год Гамачек потребует на киберзащиту дополнительных 600 миллионов крон (24 млн евро).

По мнению бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павела, а также бывшего посла Чехии в США и России Петра Коларжа, в целях более эффективной борьбы с хакерскими атаками необходимо актуализировать законодательную базу.

Тем временем, «Чешское Радио» со ссылкой на исследователей команды Bellingcat опубликовало информацию, согласно которой в конце июля текущего года хакеры совершили фишинговые атаки против тридцати экспертов из разных государств, специализирующихся на России. Среди пострадавших фигурируют также восемь чехов: аналитики чешской организации «Европейские ценности», далее исследователи и журналисты.

Британский корреспондент «Гардиан» Люк Хардинг написал, что «все доказательства указывают» на то, что атаки велись со стороны российского разведывательного управления ГРУ.