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МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП

Катерина Айзпурвит
06-05-2020
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На своем официальном сайте МИД сообщает, что все иностранные граждане, находящиеся в данный момент в стране, имеют право оставаться на территории Чешской Республики в течение 60 дней после отмены чрезвычайного положения, то есть до 17 июля 2020 года.

Фото: Jacqueline macou, Pixabay / CC0 Public DomainФото: Jacqueline macou, Pixabay / CC0 Public Domain

Данная возможность предоставляется всем иностранцам, как тем, которым для пребывания в Чехии требуется виза или вид на жительства, так и тем, что имеет право находиться в стране без визы.

На указанное время нахождение иностранных граждан в Чешской Республике будет считаться легальным. Иностранец, у которого в период чрезвычайного положения закончилось действие шенгенской визы или срока безвизового пребывания, не должен подавать заявление в полицию по делам иностранцев. Таким лицам не нужно продлевать визы, и на них не будет оформляться распоряжение о выезде из страны.

Каждому иностранцу при выезде из страны будет ставиться в загранпаспорт штамп о выезде, подтверждающий законность его пребывания на территории Чехии. Данный выездной штамп с датой выезда также будет информировать о легальности его нахождения в Чехии соответствующие органы транзитных стран, через которые иностранец будет возвращаться на родину, что позволит избежать каких-либо штрафных санкций. Подобные выездные штампы органы полиции по делам иностранцев ставят начиная с 4 мая 2020 г.

Как сообщает Министерство труда и социальных вопросов Чешской Республики, 60-дневный переходный период распространяется на разрешения на работу, выданные департаментом по трудоустройству (Úřad práce) Чешской Республики. Это означает, что обладатели шенгенских виз, выданным с целью получения рабочей карты, имею право заниматься трудовой деятельностью. Обладатели долгосрочной визы и вида на жительство, планирующие продолжать в Чехии работать, учиться или продолжать свое пребывание в стране с иной целью, должны подать заявление в местное миграционное отделение МВД (oddělení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra).

С целью борьбы с эпидемией коронавируса 12 марта 2020 года в Чешской Республике было введено чрезвычайное положение, которое действует до 17 мая 2020 года.

Катерина Айзпурвит
06-05-2020
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