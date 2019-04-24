Международной командой следователей Интерпола на Шри-Ланке руководит чех

Информацию об участии чешского эксперта опубликовал в своем аккаунте в Твиттере полицейский президент Ян Швейдар. «Интерпол среагировал быстро. Я горжусь тем, что командой руководит чешский полицейский, специалист по борьбе с терроризмом», - написал в своем посте Швейдар.

Имя чешского эксперта из соображений безопасности огласке не подлежит, сообщила пресс-секретарь полиции Катержина Рендлова. В международную команду далее входят криминалисты, имеющие опыт работы с изучением места преступления, специалисты по взрывчатым веществам, по борьбе с терроризмом, а также эксперты по установлению личности жертв бедствий. Интерпол далее заявил, что организация в случае необходимости готова предоставить помощь в цифровой экспертизе, биометрии, а также фото- и видеоанализе.

По данным американского издания Washington Post, своих специалистов на остров отправило также американское Федеральное бюро расследований (FBI). Полиция Шри-Ланки задержала в связи с подозрениями в причастности к терактам шесть десятков человек. По сообщению замминистра обороны Рувана Виджавардене, в координированной атаке, ответственность за которую взял на себя ИГИЛ, были задействованы девять террористов-смертников, в том числе и одна женщина. Пока удалось установить личности восьми из них. Руководил смертниками глава местной исламистской группировки, Захран Хашим, который взорвал себя в отеле «Шангри-Ла».

На данном этапе расследования роль Интерпола, благодаря его обширной международной базе данных, необходимой при расследовании любого теракта, неоценима. Проверяется, например, также база потерянных или украденных паспортов с целью выявить нитки, ведущие к организаторам террора за рубежом.

МИД ЧР призывает граждан повременить с поездкой

По доступным данным, граждане Чехии во время взрывов не пострадали. Тем не менее, в связи с введением во вторник на Шри-Ланке режима чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Чехии призывает граждан, направляющихся на остров, повременить с поездкой. Тем, кто уже на Шри-Ланке отдыхает, внешнеполитическое ведомство предлагает быть предельно осторожными. Турагентство Dovolena.cz разрешило клиентам отменить запланированный вояж, полностью вернув им уплаченную за поездку сумму. По данным Ассоциации турагентств, клиенты других турбюро такой возможностью воспользоваться не захотели.

Напомним, что чешские политики осудили взрывы, прогремевшие в пасхальное воскресенье, назвав их «бессмысленными, безумными и подлыми», и выразили свои искренние соболезнования семьям и родным погибших.