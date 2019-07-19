Мэр Праги: Партнерство чешской и китайской столиц должно сохранять аполитичность

Призыв не портить чешско-китайские отношения, высказанный Пекином в адрес руководства Праги, побудил к вмешательству МИД Чехии. Руководитель внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек намерен встретиться с послом Китая. Мэрия столицы пытается откорректировать договор о сотрудничестве двух городов, вычеркнув из него пункт «о признании политики единства Китая», отрицающей самостоятельность Тайваня. Одной из реакций на действия Праги стала отсрочка, на неопределенное время, гастролей по Китаю «Пражского филармонического оркестра».
«Я могу лишь сожалеть. Турне посвящалось 70-летию установления дипломатических отношений с КНР», – комментирует председатель исполнительного совета творческого коллектива.
Чешское дипломатическое ведомство отвергает политизацию сферы культурного сотрудничества. Одновременно МИД говорит о продолжении развития отношений с Китаем. «Министерство иностранных дел Чехии ведет с Китаем диалог на самые разные темы, не исключая деликатных вопросов», – цитирует заявление чешского МИД пресс-секретарь ведомства Зузана Штихова. В качестве примера приводится тема защиты прав человека.
«Мы открыты для Китая, оставаясь при этом реалистами. Чешская Республика заинтересована в развитии хороших отношений с КНР, мы готовы и хотим продолжать выполнять договор о стратегическом партнерстве, подписанный обеими странами в 2016 году. Мы также поддерживаем контакты обеих стран на региональном уровне, но МИД не может повлиять на данную область взаимодействия ЧР и Китая», - говорится также в заявлении.
Договор о культурном сотрудничестве с Пекином, в котором упоминается признание политики единства Китая, был подписан администрацией Праги в бытность мэра Андрианы Крначовой. Если переговоры не увенчаются успехом, нынешний руководитель чешской столицы Зденек Гржиб готов соглашение расторгнуть.
Партнерство чешской и китайской столиц, считает мэр, должно носить аполитичный характер. Китай при этом должен уделить больше внимание выполнению своих обещаний о реализации в Чехии многочисленных инвестиционных проектов. В своем комментарии на странице в Twitter мэр также назвал Китай «ненадежным торговым патером».
Зденек Гржиб реагировал на предшествующее заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, который выделил «плохое поведение» пражского мэра и горсовета «в вопросах, касающихся Тайваня, Тибета, национального суверенитета и ключевых интересов Китая», что, по его словам, «серьезно оскорбило чувства китайского народа и нанесло ущерб двусторонним отношениям».
Исключение из договора о партнерстве городов «излишней политической декларации» мэр Праги нанесением ущерба чешско-китайским отношениям не считает. Культурный обмен, по словам Зденека Гржиба, должен быть избавлен от политики, а Китай, наоборот, стремится эту ноту сохранить. Мэр обращает внимание, что в соглашениях, например, Пекина с Лондоном или Ригой ничего подобного нет.