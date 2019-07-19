Мэр Праги: Партнерство чешской и китайской столиц должно сохранять аполитичность

«Я могу лишь сожалеть. Турне посвящалось 70-летию установления дипломатических отношений с КНР», – комментирует председатель исполнительного совета творческого коллектива.

Чешское дипломатическое ведомство отвергает политизацию сферы культурного сотрудничества. Одновременно МИД говорит о продолжении развития отношений с Китаем. «Министерство иностранных дел Чехии ведет с Китаем диалог на самые разные темы, не исключая деликатных вопросов», – цитирует заявление чешского МИД пресс-секретарь ведомства Зузана Штихова. В качестве примера приводится тема защиты прав человека.

«Мы открыты для Китая, оставаясь при этом реалистами. Чешская Республика заинтересована в развитии хороших отношений с КНР, мы готовы и хотим продолжать выполнять договор о стратегическом партнерстве, подписанный обеими странами в 2016 году. Мы также поддерживаем контакты обеих стран на региональном уровне, но МИД не может повлиять на данную область взаимодействия ЧР и Китая», - говорится также в заявлении.

Договор о культурном сотрудничестве с Пекином, в котором упоминается признание политики единства Китая, был подписан администрацией Праги в бытность мэра Андрианы Крначовой. Если переговоры не увенчаются успехом, нынешний руководитель чешской столицы Зденек Гржиб готов соглашение расторгнуть.

Партнерство чешской и китайской столиц, считает мэр, должно носить аполитичный характер. Китай при этом должен уделить больше внимание выполнению своих обещаний о реализации в Чехии многочисленных инвестиционных проектов. В своем комментарии на странице в Twitter мэр также назвал Китай «ненадежным торговым патером».

Зденек Гржиб реагировал на предшествующее заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, который выделил «плохое поведение» пражского мэра и горсовета «в вопросах, касающихся Тайваня, Тибета, национального суверенитета и ключевых интересов Китая», что, по его словам, «серьезно оскорбило чувства китайского народа и нанесло ущерб двусторонним отношениям».

Исключение из договора о партнерстве городов «излишней политической декларации» мэр Праги нанесением ущерба чешско-китайским отношениям не считает. Культурный обмен, по словам Зденека Гржиба, должен быть избавлен от политики, а Китай, наоборот, стремится эту ноту сохранить. Мэр обращает внимание, что в соглашениях, например, Пекина с Лондоном или Ригой ничего подобного нет.