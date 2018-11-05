Медаль Пушкина Яромиру Ногавице вызвала в Чехии смущение

На сегодняшний день медаль получили 940 человек, в том числе трое чехов. Кроме Ногавицы в марте текущего года еще и русист Иржи Клапка, ранее - чешский президент Вацлав Клаус.

«Спасибо. Для меня это большая честь. Я вспоминаю, как тридцать пять лет тому назад я – молодой парень, с гитарой, в Остраве даю один из первых концертов, пою свои песни, а среди них и песню Булата Окуджавы: «А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем поужинать в "Яр" заскочить хоть на четверть часа» («Былое нельзя воротить - и печалиться не о чем…», прим. ред.)».

«Александр Сергеевич со мной тут, не только он, но и все российские поэты, все российские барды, которых я читал, пел, переводил. Что сказать? Когда читаешь песни, стихи другого человека, когда поешь их, ты становишься частью его души и не бываешь его врагом», - поделился Ногавица с присутствующими своим мировоззрением.

Диаметр серебряной награды составляет 32 миллиметра, на аверсе выгравирован профильный автопортрет А.С. Пушкина. Медаль носится на левой стороне груди. Награду получают как россияне, так и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов в течение более чем 20 лет.

Кроме Ногавицы медаль получили, например, кубинский министр, руководитель казацкого хора и мэр Малаги, - говорится на сайте Чешского Центра в Москве.

Ногавица перевел на чешский язык ряд текстов не только Булата Окуджавы, но и Владимира Высоцкого.

«Эта награда присуждается, так сказать, за улучшение российской взаимности с зарубежьем. Примечательно то, что премия носит имя Александра Пушкина, она возникла в 1999 году, в год празднования 200-летия со дня рождения поэта. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Чайковский, Глинка – это лучшие послы русской культуры, которые известны во всем мире. Думаю, что эта награда ценна, но, наверное, и в пропагандистском смысле тоже. Если посмотреть на одних только чешских лауреатов, то это очевидно», - дал свой комментарий по поводу получения Ногавицей медали русист Либор Дворжак.

В подобном духе высказались многие чешские политики и общественные деятели.

«Ногавица некогда исполнил песню «Правда и ложь», но, похоже, сегодня все это уже не правда. Что бы на это сказал Высоцкий?», - задался вопросом в Твиттере даже коммунист Иржи Долейш, который выразил недоумение над тем, как Ногавица мог согласиться на медаль «от верховных представителей власти, разных батюшек и генералиссимусов, которых его кумиры вроде Окуджавы, Высоцкого и Виана всегда критиковали».

Награждение Путиным чешского барда не обошли стороной и некоторые иностранные СМИ. По мнению польского издания журнала Newsweek, «Кремль получил в лице обожаемого в Польше Ногавицы нового полезного идиота».

Статью, в свою очередь, резко осудил пресс-секретарь президента Милоша Земана Иржи Овчачек.

