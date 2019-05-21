Мебельный банк – помощь малоимущим

«Некоторые люди лишились своих жилищ в результате стихийных бедствий, иные, став жертвами домашнего насилия, только что покинули приюты для людей в сложной жизненной ситуации. У них нет никакого имущества, в том числе и мебели. Всем им Мебельные банки готовы помочь»,

– информировала представитель Агентства по социальной интеграции Магдалена Оплеталова.

Среди нуждающихся есть молодые люди, покинувшие детские дома после достижения совершеннолетия, матери-одиночки, пенсионеры, люди, прошедшие курс лечения наркозависимости.

От ненужной мебели, причем нередко в хорошем состоянии, многие избавляются, отвозя ее на свалку или на дачи. Мебельные банки дают им вторую жизнь. Один из них начал свою работу под патронажем фирмы SAKO.cz и муниципалитета в Брно уже в июне 2016 года.

– Скольким людям вы предоставили мебель бесплатно? Как программа осуществляется на практике?

– С 2016 года до конца прошлого года нам удалось помочь 96 семьям, нуждающимся именно в такого рода помощи, и собрать 985 единиц мебели, общим весом почти 33 тонны. Раздали мы к концу 2018 г. 781 единиц. Работает это таким образом: в распоряжении клиентов отделений социальной опеки есть база данных, в которой они могут выбрать предлагаемую нами мебель и приехать на наш центральный склад, чтобы oсмотреть выбранные ими предметы. После того как люди убедятся, что мебель им действительно нравится, они либо сами отвозят ее домой, либо с транспортировкой помогаем мы,

– рассказал в интервью Русской редакции «Радио Прага» пресс-секретарь компании SAKO.cz Maртин Дрозд.

Шесть пунктов приема ReUse

– Как на главный склад SAKO попадают столы, стулья и все прочее? Получаете ли вы ее от частных лиц или также от фирм?

– Мебель нам сдают физические лица, жители Брно, в специальные пункты ее приема ReUse, а таковых в нашем городе насчитывается шесть. Все это мы потом транспортируем на наш центральный склад, фотографируем и документируем. Позже все эти данные мы передаем отделу социальной защиты населения.

Kроме Мебельных банков в Брно и Либереце, в Чехии существуют не менее трех аналогичных проектов, в том числе Мебельная ферма (Nábytková farma) в г. Кралупы-над-Влтавой. Граждане могут подарить ферме предметы обстановки помещений, которые ферма продает, а средства перечисляет на программы поддержки тех, кто в этом нуждается.

В Хомутове администрация города осуществляет так называемый «тихий прием», время от времени обращаясь к населению пожертвовать на благотворительные нужды мебель, в которой они уже не нуждаются. Подобная практика действует и в седьмом районе Праги. Администрация города в случае необходимости также обращается к пражанам посредством Материального банка –онлайн, когда организует сбор гуманитарной помощи.

Проектом заинтересовались другие города Чехии

– Насколько мне известно, в рамках Чехии мы, скорее всего, первыми начали внедрять эту программу в жизнь. Мы стремились в первую очередь помочь предотвратить также нагромождение крупных отходов. То, что программа служит социальным интересам общества, мы считаем очень важным в нашем деле. На нашем предприятии побывали представители многих городов, чтобы набраться опыта, так как они хотят организовать аналогичные мебельные банки. Стопроцентным владельцем нашей фирмы SAKO является Брно, поэтому наши проекты мы координируем и реализуем в сотрудничестве с властями города.

– В На-банке Либереца наносят на мебель неотстраняемый логотип во избежание злоупотребления подаренными предметами – например, перепродажи третьим лицам. Вы сталкивались с такими случаями в SAKO?

– У меня нет информации о том, чтобы такие случаи злоупотребления когда-либо были зарегистрированы в Брно. На нашу мебель мы не наносим логотипы.

Либерец подхватил инициативу

To, в чем никто нуждается, причем не только мебель, но и другие предметы домашнего обихода, включая технику, может сослужить хорошую службу другим людям. Социальная помощь и забота об экологии в таких проектах идут рука об руку, считают инициаторы проекта.

В Либереце Nа-bank, действующий с сентября 2018 года при поддержке общества Pomoc v nouzi («Помощь в тяжелой жизненной ситуации»), принимает не только мебель, но и кухонную утварь, одежду, игрушки и другие вещи, сохранившие свои функции и хороший внешний вид. За пять месяцев существования проекта к нему подключились 170 дарителей,

– сообщила директор и основатель либерецкого мебельного банка Штепанка Батрлова.