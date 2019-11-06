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Мастера ренессанса и барокко в диалоге Чехии с Европой

Катерина Айзпурвит
06-11-2019
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Кранах, Дюрер, Рубенс, Гойя, Рембрант, Шкрета. Сияющий ренессанс и торжествующее барокко. Впервые Национальная галерея в Праге выставляет как единое целое лучшие из своих сокровищ – шедевры чешских и европейских художников. Экспозиция «Старые мастера», задуманная как диалог национального и общеевропейского начал в изобразительном искусстве, охватывает период с XVI по XVIII век.

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Альбрехт Дюрер, "Праздник венков из роз", 1506, фото: Архив Национальной галереи в ПрагеАльбрехт Дюрер, "Праздник венков из роз", 1506, фото: Архив Национальной галереи в Праге

6 ноября свои двери после реконструкции вновь распахнул Шварценбергский дворец, три этажа которого отданы новой экспозиции. Это здание уже полтысячелетия служит торжественным обрамлением Градчанской площади Праги, и по его ступеням любителям искусства предстоит путешествовать от скульптуры к картине, от Богемии до Италии, от Германии и Нидерландов до Испании и Франции.

Рядом с живописью чешских художников – Петра Брандла и Карела Шкреты помещены работы Альбрехта Дюрера, Эль Греко, Брейгелей, Лукаса Кранаха-старшего, Ганса Гольбейна. Драматургия выставки задумана как показ произведений, возникавших в одно и то же время, но в разных частях Европы, поясняет директор отдела старинного искусства Мариус Винцелер – швейцарец, связавший свою жизнь с Прагой и ее художественными собраниями. Он поясняет, что кураторы после долгого обсуждения отобрали наиболее знаковые произведения искусства.

Рубенс из пражского костела

Питер Пауль Рубенс, "Изгнание из рая", 1620 фото: Архив Национальной галереи в ПрагеПитер Пауль Рубенс, "Изгнание из рая", 1620 фото: Архив Национальной галереи в Праге «Ключевым моментом для нас было получить, наконец, возможность показать картины Рубенса из собора св. Фомы на Малой Стране в контексте чешской, центральноевропейской живописи», – подчеркивает Мариус Винцелер. «Изгнание из рая» и «Мученичество святого Фомы», где над фигурой апостола парят ангелы, – эти бесценные полотна Рубенса, украшавшие пражский храм, давно перенесены в Национальную галерею, а в церковных стенах остаются их копии.

«В эпоху барокко живопись не носила локального, национального характера – это было международное явление, что для нас – один из самых важных аспектов», – напоминает Мариус Винцелер. В те же годы XVII века, что и нидерландский гений, творил и чешский живописец Карел Шкрета. Его произведения украшают, например Тынский храм – собор Девы Марии в Праге, где он расписал алтарь. Художнику, родившемуся в семье дворян-протестантов, как многим другим после победы Габсбургов в 1620 году пришлось бежать в Саксонию. В Италии будущий знаменитый портретист испытал влияние Тициана и Веронезе, а ради возвращения в Прагу принял католичество. На новой экспозиции работы Карела Шкреты представлены в контексте итальянской и фламандской живописи.

Как превратить Шварценбергский дворец в раму для картин?

Шварценбергский дворец, фото: Matthias Nonnenmacher, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Шварценбергский дворец, фото: Matthias Nonnenmacher, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 «Для нас было важно не забывать об архитектурном обрамлении всей экспозиции, ведь Шварценбергский дворец не строился как картинная галерея. В то же время, это архитектурный и исторический памятник, играющий огромную роль в развитии искусства всей Центральной Европы. Поэтому мы заранее тщательно продумывали, что и в каком зале мы разместим, поскольку этот дворец нельзя назвать нейтральным пространством, его залы обладают сильнейшей "архитектурной атмосферой"», – подчеркивает Мариус Винцелер.

Кураторы решили поместить живописные и графические работы не непосредственно на стены дворца, а на цветные панели, созданные группой архитекторов во главе с Йозефом Плескотом. «Шварценбергский дворец объединил работу разных периодов как чешских зодчих, так и иностранных архитекторов. Это – плоды трудов мастеров со всей Европы. Так что дворец представляет собой великолепный контекст для создания экспозиции. Возведенный в стиле ренессанс, он содержит также множество барочных элементов», – напоминает историю этого памятника архитектор экспозиции.

В черной панели между картинами он проделал круглое отверстие – своего рода бинокль в духе маньеризма, через которое можно увидеть Градчанскую площадь.

Портрет Элеоноры Толедской – шедевр маньеризма

Маньеризм на выставке представлен работами итальянского художника Аньоло Бронзино – сын флорентийского мясника стал выдающимся живописцем XVI века, работал при дворе Медичи, учился у Микеланджело. В пражском собрании можно увидеть его великолепный портрет Элеоноры Толедской, жены Козимо I Медичи, покровительствовавшей художникам Флоренции.

Среди менее известных мастеров – фламандец Бартоломеус Спрангер (Шпрангер). В конце XVI – начале XVII века он считался одним из самых авторитетных живописцев Европы. Уроженец Антверпена работал при дворе Папы Пия V и был приглашен в Прагу Рудольфом II, который даже пожаловал ему дворянство и герб. Спрангер, познакомивший Европу с северным маньеризмом, считается одним из предшественников своего соотечественника Рубенса. Его спиралевидные композиции, считают критики, соединяют в себе спиритуализм и эротизм. Он прославился как великолепный рисовальщик – по его рисункам работали лучшие граверы Европы.

По мысли кураторов выставки, драматическая ипостась барокко представлена работами чешского скульптора Матиаша Бернарда Брауна и словацкого живописца Яна Купецкого. XVII век олицетворяет Хосе де Рибера.

Часы работы: со вторника по воскресенье – с 10 до 18 ч, в среду – с 10 до 20 ч. Шварценбергский дворец, Hradčanské náměstí 2, Прага-1

Все началось с роз Альбрехта Дюрера

Собрание старых мастеров Национальной галереи в Праге входит в десятку лучших в Европе. Коллекция ведет отсчет своей истории с 1606 года, когда императору Рудольфу удалось приобрести картину Дюрера «Праздник венков из роз». Впоследствии художественное собрание перешло в собственность Общества патриотов – друзей искусства, основанного в 1796 году. В 1902 году появилась Современная галерея Чешского королевства, основанная личным фондом императора Франца Иосифа. В 1918 году Общество друзей искусства превратилось в Центральное художественное собрание Чехословакии, а в 1946 году в Праге была учреждена Национальная галерея.

Катерина Айзпурвит
06-11-2019
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