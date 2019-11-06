Мастера ренессанса и барокко в диалоге Чехии с Европой

6 ноября свои двери после реконструкции вновь распахнул Шварценбергский дворец, три этажа которого отданы новой экспозиции. Это здание уже полтысячелетия служит торжественным обрамлением Градчанской площади Праги, и по его ступеням любителям искусства предстоит путешествовать от скульптуры к картине, от Богемии до Италии, от Германии и Нидерландов до Испании и Франции.

Рядом с живописью чешских художников – Петра Брандла и Карела Шкреты помещены работы Альбрехта Дюрера, Эль Греко, Брейгелей, Лукаса Кранаха-старшего, Ганса Гольбейна. Драматургия выставки задумана как показ произведений, возникавших в одно и то же время, но в разных частях Европы, поясняет директор отдела старинного искусства Мариус Винцелер – швейцарец, связавший свою жизнь с Прагой и ее художественными собраниями. Он поясняет, что кураторы после долгого обсуждения отобрали наиболее знаковые произведения искусства.

Рубенс из пражского костела

«Ключевым моментом для нас было получить, наконец, возможность показать картины Рубенса из собора св. Фомы на Малой Стране в контексте чешской, центральноевропейской живописи», – подчеркивает Мариус Винцелер. «Изгнание из рая» и «Мученичество святого Фомы», где над фигурой апостола парят ангелы, – эти бесценные полотна Рубенса, украшавшие пражский храм, давно перенесены в Национальную галерею, а в церковных стенах остаются их копии.

«В эпоху барокко живопись не носила локального, национального характера – это было международное явление, что для нас – один из самых важных аспектов», – напоминает Мариус Винцелер. В те же годы XVII века, что и нидерландский гений, творил и чешский живописец Карел Шкрета. Его произведения украшают, например Тынский храм – собор Девы Марии в Праге, где он расписал алтарь. Художнику, родившемуся в семье дворян-протестантов, как многим другим после победы Габсбургов в 1620 году пришлось бежать в Саксонию. В Италии будущий знаменитый портретист испытал влияние Тициана и Веронезе, а ради возвращения в Прагу принял католичество. На новой экспозиции работы Карела Шкреты представлены в контексте итальянской и фламандской живописи.

Как превратить Шварценбергский дворец в раму для картин?

«Для нас было важно не забывать об архитектурном обрамлении всей экспозиции, ведь Шварценбергский дворец не строился как картинная галерея. В то же время, это архитектурный и исторический памятник, играющий огромную роль в развитии искусства всей Центральной Европы. Поэтому мы заранее тщательно продумывали, что и в каком зале мы разместим, поскольку этот дворец нельзя назвать нейтральным пространством, его залы обладают сильнейшей "архитектурной атмосферой"», – подчеркивает Мариус Винцелер.

Кураторы решили поместить живописные и графические работы не непосредственно на стены дворца, а на цветные панели, созданные группой архитекторов во главе с Йозефом Плескотом. «Шварценбергский дворец объединил работу разных периодов как чешских зодчих, так и иностранных архитекторов. Это – плоды трудов мастеров со всей Европы. Так что дворец представляет собой великолепный контекст для создания экспозиции. Возведенный в стиле ренессанс, он содержит также множество барочных элементов», – напоминает историю этого памятника архитектор экспозиции.

В черной панели между картинами он проделал круглое отверстие – своего рода бинокль в духе маньеризма, через которое можно увидеть Градчанскую площадь.

Портрет Элеоноры Толедской – шедевр маньеризма

Маньеризм на выставке представлен работами итальянского художника Аньоло Бронзино – сын флорентийского мясника стал выдающимся живописцем XVI века, работал при дворе Медичи, учился у Микеланджело. В пражском собрании можно увидеть его великолепный портрет Элеоноры Толедской, жены Козимо I Медичи, покровительствовавшей художникам Флоренции.

Среди менее известных мастеров – фламандец Бартоломеус Спрангер (Шпрангер). В конце XVI – начале XVII века он считался одним из самых авторитетных живописцев Европы. Уроженец Антверпена работал при дворе Папы Пия V и был приглашен в Прагу Рудольфом II, который даже пожаловал ему дворянство и герб. Спрангер, познакомивший Европу с северным маньеризмом, считается одним из предшественников своего соотечественника Рубенса. Его спиралевидные композиции, считают критики, соединяют в себе спиритуализм и эротизм. Он прославился как великолепный рисовальщик – по его рисункам работали лучшие граверы Европы.

По мысли кураторов выставки, драматическая ипостась барокко представлена работами чешского скульптора Матиаша Бернарда Брауна и словацкого живописца Яна Купецкого. XVII век олицетворяет Хосе де Рибера.

Часы работы: со вторника по воскресенье – с 10 до 18 ч, в среду – с 10 до 20 ч. Шварценбергский дворец, Hradčanské náměstí 2, Прага-1

Все началось с роз Альбрехта Дюрера

Собрание старых мастеров Национальной галереи в Праге входит в десятку лучших в Европе. Коллекция ведет отсчет своей истории с 1606 года, когда императору Рудольфу удалось приобрести картину Дюрера «Праздник венков из роз». Впоследствии художественное собрание перешло в собственность Общества патриотов – друзей искусства, основанного в 1796 году. В 1902 году появилась Современная галерея Чешского королевства, основанная личным фондом императора Франца Иосифа. В 1918 году Общество друзей искусства превратилось в Центральное художественное собрание Чехословакии, а в 1946 году в Праге была учреждена Национальная галерея.