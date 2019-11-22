Мастер гравюры Вацлав Холлар: между Прагой и Лондоном

«Его рисунки можно легко отличить от работ других авторов, у него особенный стиль, характерный длинными, уверенными, живыми линиями, с помощью которых Холлар создавал планы и архитектурные эскизы. Благодаря своему мастерскому стилю, он мог позволить себе не заострять внимание на ненужных деталях», - рассказывает Алена Волрабова, куратор выставки «Вацлав Холлар и искусство рисунка».

Как известно, Вацлав Холлар родился в Праге, в семье протестантов, в 1607 году, незадолго до начала Тридцатилетней войны. Изначально Вацлав собирался изучать право, но потом выбрал искусство. Однако еще в молодости Холлару пришлось вынужденно покинуть родину.

В 1627 году Холлар отправился во Франкфурт, где работал под руководством швейцарского гравёра и издателя Маттеуса Мериана Старшего, затем переехал в Страсбург, а в 1633 года — в Кёльн, где искусством Холлара заинтересовался коллекционер Томас Говард, 21-й граф Арундел. Жизнь в Германии, Нидерландах и Фландрии оставила яркий след на его творчестве и порой миниатюрных гравюрах и рисунках. Вместе с графом Арунделом Холлар позднее отправился в Англию, ставшую на долгие годы его домом.

Крупная коллекция работ Холлара - почти 2,5 тысячи произведений - хранится в Британском музее и в библиотеке Виндзорского замка – некоторые из них теперь можно увидеть и в пражских выставочных залах дворца Кинских.

После разрушительного пожара 1666 года в Лондоне Холлар исполнил несколько «Видов Лондона». В 1668 году король Карл II отправляет его в Танжер для создания видов города и фортов. В 1674 г. Холлар создает цикл рисунков голландских торговых и военных кораблей.

«Творчество Холлара мы легко узнаем, например, по его пейзажам. Он запечатлевал видимое не с высоты птичьего полета, а скорее близился к естественному изображению. В то же время, Холлар очень искусно умел корректировать перспективу таким образом, чтобы на пейзаже было изображено больше, чем реально можно было бы увидеть, но при этом результат производил естественное впечатление», - продолжает Алена Волрабова.

С экспонатами выставки можно познакомиться в течение десятков минут, но, если одолжить в кассе увеличительное стекло, удовольствие может затянуться. Техника исполнения работ великолепным рисовальщиком предоставляет прекрасную возможность часами рассматривать детали судов, ветряных мельниц, а также изучать рисунки крупных городов.

Вацлав Холлар является также автором серии 3-х гравюр кошачьих голов. «Тот кот хорош, который не увлекается лакомствами» (Dobrá kočka, která nemlsá) - эта поговорка стала темой работы 1646 года. Надпись сделана автором на чешском и немецком языках. А российской публике будет знаком, скорее, «Подлинный портрет кота Великого князя Московского» (1663) – гравюра, на которой изображён кот царя Алексея Михайловича.

Умер Холлар в нищете в 1677 г. Погребен был в часовне св. Маргариты в Вестминстере.