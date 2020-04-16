Массового увольнения работников из-за коронавируса в Чехии не предвидится

Ужесточения условий выдачи кредитов фирмы не ожидают

Что касается ожиданий в отношении настроения банков в сфере кредитования, фирмы не зарегистрировали изменений в худшую сторону и в дальнейшем не предполагают ужесточения условий выдачи кредитов. Таковы данные, предоставленные Конфедерацией работодателей и союзов предпринимателей Чехии (KZPS) на основе исследования среди предприятий разной направленности и величины.

В результате эпидемии COVID-19 фирмы сообщили о снижении объемов продукции на 40%. Несмотря на это, они не планируют значительного сокращения численности работников. Крупнейшие работодатели готовы трудоустроить как граждан Чехии, так и иностранцев.

Малые и средние компании - риск сокращений

Наибольшему риску высвобождения большого числа трудящихся, однако, подвержены малые и средние компании, для которых принципиальным остается вопрос, насколько быстро им выплатят финансовые средства в рамках правительственной программы поддержки предприятиям Antivir (так называемый kurzarbeit). Увольнять на данный момент не планируют лишь 41% малых и средних предприятий.

Наблюдается ухудшение платежной дисциплины среди получателей

Более 54% зарегистрированных в стране фирм, насчитывающих до пятидесяти сотрудников, сообщили, что уже столкнулись с ухудшением платежной дисциплины клиентов.

В случае компаний, насчитывающих свыше 250 человек, данное явление зарегистрировали 27%. В то время как 47% небольших обществ из-за опоздания платежей в ближайшие восемь недель могут оказаться неплатежеспособными, крупные поставщики не опасаются аналогичного сценария, связанного с просрочками регулярных платежей.

Наиболее серьезная ситуация сложилась у индивидуальных предпринимателей

Как далее следует из опроса KZPS, ситуация вокруг коронавируса наиболее ощутимо отразилась на малых фирмах и индивидуальных предпринимателях. В данном случае, похоже, массовых увольнений не избежать – 50% респондентов заявило, что дальнейшие меры они будут принимать с учетом правил kurzarbeit (программы Министерства труда и социальных дел Antivirus).

Более половины участников опроса сообщили о снижении заказов на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.