Маршруты перемещения инфицированных коронавирусом лиц выявят по данным сотовой связи

«Вычисление маршрутов перемещения инфицированных лиц позволяет найти людей, с которыми они могли контактировать. Благодаря этому можно определить места более интенсивного распространения вируса. Принятые меры помогут санитарно-эпидемиологической службе избежать того, чтобы в карантине оказались все 10 миллионов жителей Чехии. В изоляции останутся только те, кто действительно может быть разносчиком инфекции», – комментирует дата-журналист «Чешского Радио» Ян Цибулка.

В условиях чрезвычайного положения и общегосударственного карантина, когда гражданам разрешено перемещаться по принципу – «дом-работа-дом» или же исключительно для посещения магазинов и аптек с целью приобретения необходимых продуктов, лекарств, средств гигиены или для оказания помощи своим близким, врачам это облегчает работу.

«Согласно закону Чешской Республики, операторы мобильной связи архивируют информацию о совершенных гражданами звонках за последний полугодовой период. Речь идет о номерах телефонов и данных о местоположении абонента в момент разговора. Вся эта информация предназначена для использования государственными службами, обеспечивающими в стране безопасность. Предоставление им такой информации должен разрешить суд.

В настоящий момент этой же информацией может воспользоваться санитарно-эпидемиологическая служба. Ей, однако, разрешено получить данные исключительно за последний 21 день. Причем происходит это строго с согласия выявленного инфицированного абонента», - подчеркивает дата-журналист.

«Настал момент, когда выявление контактов зараженных становится все более сложной задачей. Количество инфицированных граждан в нашей стране уже достаточно большое. Теперь наша задача заключается в том, чтобы определять граждан, способных распространяться коронавирус в массовом порядке, например, инфицированных работников пищевой промышленности. В первую очередь нас интересует все контакты, выходящие за рамки узкого семейного круга», – заявил во время пресс-конференции глава Центрального кризисного штаба эпидемиолог Роман Примула.

Подобным образом санитарная служба может воспользоваться информацией о платежных операциях, осуществленных посредством банковских карт. Например, специалисты уже выяснили, что 46% граждан, побывавших в критический момент в Италии, ставшей первым крупным эпицентром распространения коронавируса в Европе, после своего возвращения на родину нарушили режим 14-дневной самоизоляции. Было выявлено, что чешские банковские карты, использовавшиеся на итальянских лыжных курортах, в скором времени были применены для оплаты уже в чешских торговых центрах. Кто-то, невзирая на карантинный режим, даже успел сходить на работу и пообедать там в столовой.

В результате сбора и анализа выше упомянутой информации о передвижении граждан, могут быть созданы особые карты зон повышенной степени риска COVID-19.

Успешно, по мнению дата-журналиста Яна Цибулки, современными технологиями в период эпидемии пользуется, например, Южная Корея. Специальное приложение, например, выдает пользователю предупреждение о том, что он может оказаться в опасном для него месте.

«В Южной Корее даже можно написать в мобильном приложении имя зараженного человека и выяснить, не происходил ли у вас с ним контакт. Мобильные приложения используются также и для распределения средств индивидуальной защиты и лекарств.

Что касается розыска имен зараженных, то в Чешской Республике и в Евросоюзе такое невозможно. У нас действуют весьма строгие правила использования личных данных граждан», – говорит Ян Цибулка.