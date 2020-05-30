Марш смерти. 75 лет назад из Брно изгнали немцев

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«В течение нескольких часов из города было выведено более двадцати тысяч человек, в основном немецкоговорящих жителей. Это стало одной из самых массовых акций по депортации в послевоенной Чехословакии. "Брненский марш" был уникален по своему масштабу, трагизму и катастрофическим последствиям. Сегодня мы назвали бы его гуманитарной катастрофой», – считает историк Давид Коваржик, сотрудник Института современной истории Академии наук.

Изгнание происходило как самосуд, за два месяца до того как в июле 1945 года, после Потсдамской конференции, чехословацкое правительство издало соответствующий указ. После этого депортация продолжалась еще полтора года. Всего на территорию Австрии и Германии было выселено около трех миллионов человек.

В мае 1945 года, когда по освобожденной от нацистов Чехословакии передвигались массы войск, людей, техники, на некоторых местах власть в свои руки начали брать вооруженные «партизаны», или «революционная гвардия», как они себя называли. «В Брно вечером 30 мая за дело взялись рабочие «Збройовки» – оружейного завода, который до последних месяцев войны производил оружие для нацистского рейха», – напоминает издание Deník N.

Изгнание происходило на основании решения Земского национального комитета от 29 мая 1945 года. После того как в 13 точках Брно собрали немецких жителей города, в 10 вечера их погнали в сторону австрийской границы. Тысячи людей, включая стариков, женщин и детей, шли без воды, пищи и медицинской помощи. Эта акция, жестокость которой сегодня признана и чешской стороной, унесла много человеческих жизней. Люди гибли от истощения, инфекционных заболеваний и жестокого обращения сопровождавших их «стражников».

31 мая в поселке Погоржелице происходила фильтрация, и некоторым жителям Брно — чешкам из смешанных браков, евреям, участникам Сопротивления и антифашистам удалось доказать свое право вернуться обратно. В общей сложности в Брно возвратилось около 5000 человек.

В годы Второй мировой войны в Брно жило около 50 000 немцев, но половина из них уехали еще при приближении фронта, – главным образом, нацисты и те, кто был связан с тоталитарным режимом протектората. «Остались те, кто думал, что ни в чем не виноват. Они не строили иллюзий, однако им, наверное, и в голову не приходило, что они могут быть таким образом изгнаны из города», – комментирует события тех дней Давид Коваржик.

До сих пор историки пытаются выяснить, кто именно организовал это изгнание немцев. «Это могла быть спланированная в Праге операция, действия политиков в самом Брно или спонтанные действия толпы, прежде всего фабричных рабочих. В конце мая их делегация пришла в ратушу и угрожала, что если с немцами ничего не сделают, они возьмутся за них сами», – объясняет Давид Коваржик, который несколько лет изучал историю Брюннского марша.

Сегодня на месте массового захоронения у Погоржелице установлен памятный знак. 19 мая 2015 года администрация Брно в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны подписала «Декларацию примирения и общего будущего».